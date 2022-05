Besorgt über die Inflation? Diese Investitionen haben in den 1970er Jahren funktioniert

Die Inflation liegt weiterhin über einer Jahresrate von 8%, wobei die Preise für Benzin, Erdgas, Lebensmittel und Gebrauchtwagen am stärksten steigen. Das letzte Mal, als die Inflation so hoch war, war Ronald Reagan erst ein Jahr in seiner ersten Amtszeit, und der Leitzins lag bei 13%, verglichen mit 1% heute. Vor vierzig Jahren erlebten die USA nach einem Jahrzehnt globaler Ölversorgungsschocks, einer lockeren Geldpolitik und einer wachsenden staatlichen Kreditaufnahme eine der höchsten Inflationsraten in der Geschichte des Landes. Die Konvertierbarkeit des Dollar in Gold war vor kurzem ausgesetzt worden, was eine unmittelbare Abwertung des Greenback zur Folge hatte.Es gibt wesentliche Unterschiede zwischen damals und heute - die Arbeitslosigkeit war beispielsweise in den 1970er und frühen 80er Jahren alarmierend hoch -, aber es gibt auch einige offensichtliche Parallelen. Heute sehen wir uns selbst mit Unterbrechungen der globalen Versorgungskette konfrontiert, von Lebensmitteln bis hin zu Energie, was größtenteils auf den Krieg in Osteuropa und die anhaltenden COVID-Lockdowns zurückzuführen ist. Ein Mangel an Halbleiterchips hat die Herstellung neuer Automobile, Haushaltsgeräte, Datenzentren und vieles mehr verlangsamt.Obwohl die Federal Reserve begonnen hat, die Zinsen in einem neuen Straffungszyklus anzuheben, bleibt die Geldpolitik im historischen Vergleich extrem akkommodierend. Zusammen mit den Billionen Dollar an pandemiebedingten Konjunkturprogrammen hat dies die Kreditaufnahme der Unternehmen und die Verschuldung der privaten Haushalte in die Höhe getrieben, die beide ein Allzeithoch erreicht haben. Zum ersten Mal überhaupt liegt die Verschuldung der Bundesregierung bei über 30 Billionen Dollar, was fast 130% der US-Wirtschaft entspricht.Die Wahrheit ist, dass sich die Behörden heute mit hohen Defiziten viel wohler fühlen als in den 1970er Jahren, und das ist alles der modernen Geldtheorie, oder MMT, zu verdanken. Befürworter der MMT glauben, dass Defizitausgaben völlig in Ordnung sind, da die Regierung einfach mehr von ihrer eigenen Währung ausgeben kann, um das alles zu bezahlen. Und so geht der Kreislauf weiter.Was können Anleger also tun? Auch hier ist die Geschichte ein wertvoller Leitfaden. Der beste Vermögenswert in den 1970er Jahren war Gold, das von 35 Dollar je Unze zu Beginn des Jahrzehnts auf bis zu 850 Dollar im Jahr 1980 anstieg. Die Anleger suchten nach einem Sachwert, der die Inflation ausgleichen und seinen Wert über einen längeren Zeitraum halten konnte, und das gelbe Metall erfüllte diese Anforderungen.Im Gegensatz zu Fiatwährungen, von denen die Politiker immer mehr aus dem Nichts erschaffen können, erfordert die Herstellung von Gold einen unglaublichen Aufwand an Zeit, Energie und Geld. Dies trägt dazu bei, sein Angebot in Schach zu halten. Aber ist diese These noch haltbar? Nun, bedenken Sie dies: In diesem Jahrhundert hat Gold bis Ende April 2022 den S&P 500 um das Dreifache übertroffen. Nicht schlecht für ein "barbarisches Relikt", das keine Erträge abwirft.Zugegeben, wenn wir Gold mit dem Markt der letzten 10 Jahre vergleichen, hat das Metall deutlich unterdurchschnittlich abgeschnitten, da die Aktien im längsten Bullenmarkt der Geschichte, der durch niedrige Zinsen und geringe Inflation angeheizt wurde, gestiegen sind. Allerdings ist der S&P 500 im Jahr 2022 aufgrund des Inflationsrisikos und der Befürchtung, dass die Fed die Kreditkosten viel schneller als ursprünglich erwartet anheben wird, gesunken. Gold war also der bessere Vermögenswert und hat in den ersten vier Monaten des Jahres eine positive Rendite erzielt.Einige Marktbeobachter fragen sich vielleicht, warum Gold nicht noch höher geklettert ist. Als die Inflation im März 2022 die 8%-Marke überschritt, konnte der Preis des Metalls sein Rekordhoch von 2.073 Dollar je Unze, das im August 2020 erreicht wurde, nicht ganz übertreffen. Es gibt Spekulationen, dass die jüngste Popularität von Bitcoin und anderen digitalen Vermögenswerten das Geld der Anleger abgeschöpft hat, das sonst in Gold geflossen wäre. Da ich selbst ein Bitcoin-Fan bin, bin ich mir da nicht so sicher. Mit einer Marktkapitalisierung von insgesamt 11,5 Billionen Dollar ist Gold nach wie vor einer der liquidesten Vermögenswerte der Welt, und im Gegensatz zu Bitcoin wird es weltweit respektiert und gehandelt.Dutzende von Zentralbanken rund um den Globus halten weiterhin Gold im Wert von Milliarden von Dollar in ihren Reserven. Ich sollte auch darauf hinweisen, dass Bitcoin von seinem im November 2021 erreichten Allzeithoch dramatisch abgestürzt ist und sich damit auf einem ähnlichen Weg befindet wie Tech-Aktien und andere risikoreiche Vermögenswerte. Dies hat einige Anleger dazu veranlasst, seine Rolle als Wertaufbewahrungsmittel oder "digitales Gold" in Frage zu stellen.Auch wenn physisches Gold keine neuen Höchststände erreicht, zeigt seine Widerstandsfähigkeit angesichts der galoppierenden Inflation, dass der Markt derzeit Sachwerte zu bevorzugen scheint, die einen intrinsischen Wert haben. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Preise für fast alle Rohstoffe - von Metallen über Energie bis hin zur Landwirtschaft - in vielen Fällen parabolisch ansteigen. Das Gleiche haben wir in den 1970er Jahren erlebt. Der S&P GSCI, der einen Korb von Rohstoffen abbildet, hat sich in diesem Jahrzehnt versiebenfacht, während der S&P 500 weitgehend unverändert blieb.Da sich die Rohstoffpreise derzeit so gut entwickeln, sind wir der Meinung, dass Energieerzeuger und Metallbergbauunternehmen im weiteren Sinne attraktiv sind. Viele Öl- und Gasunternehmen haben im ersten Quartal 2022 sensationelle Ergebnisse erzielt, was sich in höheren Aktienkursen niederschlug. Das in London ansässige Unternehmen Shell beispielsweise meldete im ersten Quartal einen Gewinn von 9,1 Milliarden USD, fast dreimal so viel wie im gleichen Quartal 2021. Im New Yorker Handel stieg die Shell-Aktie seit Jahresbeginn bis Ende April um 23%.Die Inflation ist vielleicht nicht so "vorübergehend", wie die Fed anfangs behauptete, aber irgendwann werden sich die Preise stabilisieren. Bis dahin ist es wichtig, dass die Anleger keine voreiligen Entscheidungen treffen und in Panik mit Verlust verkaufen. Zumindest kann es ratsam sein, die Positionen länger zu halten, als man ursprünglich geplant hatte. Dies ist nicht die erste Inflationswelle, die wir erlebt haben, und es wird wahrscheinlich auch nicht die letzte sein.© Frank HolmesDer Artikel wurde am 23. Mai 2022 auf www.usfunds.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.