Öl-Brent vor Ausbruch?

Quelle Chart: Guidants

Das Rohöl der Sorte Brent konsolidierte erwartungsgemäß während der vergangenen Wochen. Größerer Verkaufsdruck blieb dabei jedoch aus, sodass das Level von 100,00 USD je Barrel nicht unterschritten wurde. Daher könnte in Kürze eine erneute Attacke auf den Widerstand bei 115,00 USD erfolgen. Gelingt dabei der Ausbruch über 116,00 USD, wäre mit weiteren Zugewinnen bis 121,00 USD sowie darüber hinaus bis 135,00 USD zu rechnen.Eine erneute Abweisung bei 115,00 USD eröffnet hingegen der Konsolidierung weiteren Spielraum. Kurzweilig wären dabei Rücksetzer in Richtung von 105,00 USD denkbar, bevor erneutes Interesse die Preise rund um diese Level herum wieder anheben könnte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.