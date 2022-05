Globalisten planen digitale Zentralbankwährungen

Zentralbanker und Bürokraten nutzen die jüngsten Turbulenzen auf den Kryptowährungsmärkten, um aggressiv für digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) zu werben. Sie trugen ihre Argumente anderen globalen Eliten vor, die sich am Montag in Davos zum Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums versammelt hatten. Kristalina Georgieva, geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds, sagte: "Bitcoin mag als Münze bezeichnet werden, aber es ist kein Geld. Es ist kein stabiles Wertaufbewahrungsmittel."Ein Gouverneur der französischen Zentralbank stimmte dem zu und fügte hinzu: "Kryptowährungen sind kein zuverlässiges Zahlungsmittel. Jemand muss für den Wert verantwortlich sein, und er muss allgemein als Tauschmittel akzeptiert werden." Die Lösung, so heißt es, seien CBDCs. Digitale Währungen, die von Zentralbanken ausgegeben, von Regierungen offiziell anerkannt und in Partnerschaft mit großen Geschäftsbanken in Umlauf gebracht werden, würden angeblich sicheres und stabiles digitales Geld darstellen. Leider sind privat ausgegebene Krypto-Token, die durch nichts gesichert sind, tatsächlich mit Risiken behaftet. Viele Kryptowährungen, darunter sogar einige, die als "Stablecoins" bezeichnet werden, haben sich als massiver Misserfolg oder regelrechter Betrug erwiesen.Der Luna-Token, der als an den US-Dollar über TerraUSD gekoppelt angepriesen wurde, erwies sich als an Null gekoppelt - oder nahe daran. Luna stürzte kürzlich um über 99% ab und vernichtete 40 Milliarden Dollar an digitalem Fantasiereichtum, da das Angebot an Token hyperinflationiert wurde. Währenddessen prangern Bitcoin-Befürworter den Unsinn der Altcoins an und bestehen darauf, dass nur Bitcoin als echte globale dezentrale digitale Währung funktionieren kann. Da Bitcoin jedoch nur selten für alltägliche Transaktionen verwendet wird, ist er eher eine reine Spekulation, die bis zum Jahr 2022 gegenüber anderen Währungen, einschließlich Gold, an Wert verliert.Wer Bitcoin oder andere Kryptowährungen über eine Online-Börse hält, sollte sich bewusst sein, dass er neben dem Preisrisiko auch ein enormes Gegenparteirisiko eingeht. Vor einigen Jahren implodierte die damals führende Börse Mt. Gox. Hunderttausende von Bitcoins gingen bei dem Mt.-Gox-Fiasko verloren oder wurden gestohlen. Die derzeit führende Krypto-Börse ist Coinbase. Inmitten der allgemeinen Krise des Tech-Sektors wurde sie von sich verschlechternden Finanzkennzahlen heimgesucht. Im Falle eines Ausfalls wäre das Vermögen der Kunden gefährdet.Coinbase hat dies in einem kürzlich eingereichten Bericht an die Aufsichtsbehörden mitgeteilt: "Da verwahrte Krypto-Vermögenswerte als Eigentum einer Konkursmasse betrachtet werden können, könnten die Krypto-Vermögenswerte, die wir im Namen unserer Kunden verwahren, im Falle eines Konkurses Gegenstand eines Konkursverfahrens sein." Wäre ein vorgeschlagenes CBDC, "Fedcoin", die Lösung für derartige Risiken? Nicht, wenn die Erhaltung der Kaufkraft das Ziel ist! Ein von der Federal Reserve ausgegebener digitaler Dollar würde es für Washington D.C. noch einfacher (und verlockender) machen, das Angebot an Dollar nach Belieben zu erhöhen.Fedcoin wäre kein "stabiles Wertaufbewahrungsmittel", wie es der IWF beschreibt. Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell hat sogar zugegeben, dass die Zentralbank angesichts einer Inflation, die auf einem 40-Jahreshoch liegt, ihr eigenes Mandat der Preisstabilität nicht erfüllen kann. Weder die Zentralbanker noch die Emittenten der verschiedenen ungedeckten digitalen Münzen, die wild umherschwirren, meinen es ernst mit der Schaffung von gesundem Geld. Wenn sie es täten, würden sie ihre Währungen an etwas mit greifbarem Wert binden, das nicht zerstört werden kann - wie Gold.Obwohl der kurzfristige Wert von Gold im Vergleich zu Fiatwährungen und anderen Vermögenswerten schwankt, behält es auf lange Sicht seine Kaufkraft. Keine von einer Regierung ausgegebene Währung hat die jahrhundertelange Erfolgsgeschichte des Goldes, das als ultimatives Geld gilt. Und es erübrigt sich zu erwähnen, dass keine neumodische Kryptowährung garantiert über einen bestimmten Zeitraum hinweg ihren Wert behalten wird.Anleger sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass sie Betrügereien und Gegenparteirisiken ausgesetzt sein können, wenn sie nicht darauf achten, wie sie ein Engagement in Gold und/oder Silber eingehen. Wenn sie es nicht in physischer Form halten können, besitzen sie es möglicherweise nicht wirklich. Es gibt eine Vielzahl von Papierderivaten, die an die Preise von Edelmetallen gebunden sind, darunter börsengehandelte Fonds, Termingeschäfte und trügerisch vermarktete, nicht zugewiesene Edelmetall-"Konten". Im Falle einer Finanzkrise oder des Konkurses eines Verwahrers können diese Instrumente möglicherweise implodieren.Der direkteste Weg, physisches Edelmetall zu besitzen, ist natürlich, es in Besitz zu nehmen und in einem Tresor zu Hause aufzubewahren. Es ist sicherlich eine gute Idee, im Notfall sofortigen Zugriff auf einige Gold- und Silbermünzen zu haben. Gold- und Silbermünzen können aber noch besser vor Gefahren wie Einbrüchen und Naturkatastrophen geschützt werden, indem man einen Teil der Edelmetalle in einem hochsicheren Tresorraum lagert.Alle Edelmetalle, die in Ihrem Namen bei einem Verwahrer gelagert werden, sollten im Rahmen einer bürgschaftsähnlichen Lagerungsvereinbarung aufbewahrt werden, von den Vermögenswerten anderer Kunden getrennt sein (d. h. nicht zusammengelegt oder vermischt werden) und vollständig versichert sein. Hartgeld ist die echte Alternative sowohl zu digitalen Münzsystemen als auch zur wertvernichtenden Inflation durch die Zentralbanken.© Stefan GleasonMoney Metals ExchangeDer Artikel wurde am 24. Mai 2022 auf www.moneymetals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.