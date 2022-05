Tudor Gold verdoppelt die Explorationsaktivitäten durch Einsatz von 8 Bohrgeräten auf Treaty Creek

Vancouver, 24. Mai 2022 - Tudor Gold Corp. (TSXV: TUD) (Frankfurt: TUC) (das Unternehmen oder Tudor Gold) freut sich, bekannt zu geben, dass sich die Explorationsanstrengungen für die Phase 1 des 2022er Explorationsprogramms (das Programm) auf ihrem Flaggschiffprojekt Treaty Creek verdoppelt haben. Die Treaty Creek Konzessionsflächen befinden sich im Herzen des Goldenen Dreiecks im Nordwesten von British Columbia. Das vollständig finanzierte Programm besteht aus einem 30.000 Meter (m) großen Diamantbohrprogramm, das entwickelt wurde, um die Erweiterung der Goldstorm-Lagerstätte weit über die in der Mineralressourcenschätzung 2021 festgelegten Grenzen hinaus systematisch zu testen.(In der Tudor Gold Pressemeldung vom 9. März 2021 wurde eine gemessene und angezeigte Mineralressource (Measured and Indicated) von 19,41 Millionen Unzen Goldäquivalent (Gold Eq) mit 0,74 g/t Gold Eq und eine abgeleitete Mineralressource (Inferred) von 7,9 Millionen Unzen Gold Eq mit 0,79 g/t Gold Eq) veröffentlicht.)Darüber hinaus werden sich die Explorations-Diamantbohrungen auf die beiden Zonen Calm Before the Storm (CBS) und die Eureka-Zonen (EZ oder Eureka) konzentrieren.In den letzten zwei Wochen haben die Tudor Teams vier weitere Bohrgeräte von der Winterroute über die Brucejack Access Road zum Standort mobilisiert. Unsere Bohrunternehmer haben jetzt acht Bohrgeräte im Einsatz, die an drei verschiedenen Bohrzielen arbeiten. Sechs Bohrgeräte haben begonnen, die nördlichen Aspekte der Goldstorm-Lagerstätte als Step-Out-Explorationslöcher zu bohren. Ein Bohrgerät hat bei CBS als Folgebohrung des im letzten Jahr neu entdeckten Gold-Silber-Systems gebohrt, das sich 2,5 Kilometer nordöstlich der Goldstorm-Lagerstätte befindet. Darüber hinaus haben Mannschaften mit Bohrungen in der Eureka-Zone begonnen, die sich 800 Meter südöstlich der Goldstorm-Lagerstätte befindet (Abbildung 1).Ken Konkin, Präsident und CEO, kommentiert: Der Beginn der 2022er Explorationskampagne war ein großer Erfolg. Wir sind dem Zeitplan mit dem Beginn der Step-Out-Explorationsbohrlöcher in den nördlichen Abschnitten der Goldstorm-Lagerstätte sowie dem Beginn der Bohrprogramme bei CBS und Eureka weit voraus. Darüber hinaus planen wir, mit Terraquest Geophysics eine hochauflösende aeromagnetische Untersuchung (aeromagnetic survey) über unsere Kozessionsflächen bei Treaty Creek und Crown durchzuführen. Insgesamt 1.600 Streckenkilometer sollen in den nächsten Tagen geflogen werden. Dies wird als wichtiges Kartierungswerkzeug dienen, um die weiteren Explorationsbemühungen auf beiden Konzessionsflächen zu unterstützen. Zusätzlich zur Exploration plant Tudor den Bau einer Explorationszufahrtsstraße, die unser Lower Camp mit unserem 3,5 Kilometer östlich dieses Camps gelegenen Gebiet der Wetterstation verbinden wird. Diese Route wird schließlich in die zugelassene Zufahrtsstraße einmünden, die Seabridge Gold (Seabridge) derzeit von der Highway 37-Kreuzung bei Glacier Creek aus baut. Dies wird nach Fertigstellung eine Allwetter-Straßenzufahrt zu unserem Projekt ermöglichen. Seabridge hat den Brückenbau für die Überquerung des Bell Irving River bei Glacier Creek bereits abgeschlossen.Unsere Bemühungen bei der Zusammenarbgeit mit lokalen First Nations entwickeln sich weiter. Wir haben Kontakt mit den Nisgaa First Nations aufgenommen und Folgetreffen zugesagt, um eine klare Kommunikation im Verlauf des Projekts zu gewährleisten. Anfang des Jahres veranstalteten die Geologen und Geotechniker von Tudors einen informellen Workshop zur Verarbeitung von Bohrkernen als offene Einladung für die Mitglieder der Tahltan-Community in Dease Lake. Es war eine erfolgreiche dreitägige Sitzung, die geotechnische Verfahren, QA/QC-Protokolle sowie Kernprobenahmen und Versandverfahren umfasste. Wir planen, diese Workshops weiterhin in Gemeinden zu veranstalten, die an Jobs im Explorationssektor interessiert sind. Für viele der Teilnehmer war dies eine hervorragende Einführung in einen kleinen Aspekt der Exploration. Wir verpflichten uns, alle First Nations, einschließlich Tahltan, Skii Km Lax Ha und Nisga'a, in unseren Engagementprozess einzubeziehen, und wir werden weiterhin die Teilnahme an unseren zukünftigen Workshops fördern, um Beschäftigungsmöglichkeiten und öffentliches Bewusstsein für unseren Industriesektor zu schaffen.Die qualifizierte Person für diese Pressemitteilung im Sinne des National Instrument 43-101 ist der Präsident und CEO, Ken Konkin, P.Geo. Er hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen gelesen und genehmigt, die die Grundlage für die Offenlegung in dieser Pressemitteilung bilden.Tudor Gold ist ein Edelmetall- und Basismetall-Explorationsunternehmen mit Konzessionsflächen im Goldenen Dreieck von British Columbia, einem Gebiet, in dem produzierende bzw. in der Vergangenheit produzierende Minen sowie mehrere großen Lagerstätten, die sich einer möglichen Erschließung nähern. Das 17.913 Hektar große Treaty Creek Projekt (an dem Tudor Gold zu 60% beteiligt ist) grenzt im Südwesten an das KSM-Grundstück von Seabridge Gold Inc. und im Südosten an das Brucejack-Grundstück von Newcrest Mining Ltd. Im April 2021 veröffentlichte Tudor seinen technischen Bericht 43-101 Technical Report and Initial Mineral Resource Estimate of the Treaty Creek Gold Property, Skeena Mining Division, British Columbia Canada vom 1. März 2021 auf dem Sedar-Profil des Unternehmens. Das Unternehmen besitzt außerdem eine 100-prozentige Beteiligung am Crown-Projekt und eine 100-prozentige Beteiligung am Eskay-North-Projekt, die sich alle im Gebiet Golden Triangle befinden.IM NAMEN DER BOARD OF DIRECTORS VON Tudor Gold Corp. "Ken Konkin"Ken Konkin, P.Geo.Präsident and Chief Executive OfficerNeither TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in the policies of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.Cautionary Statements regarding Forward-Looking Information: This news release contains forward-looking information within the meaning of applicable Canadian securities legislation. Forward-looking information includes, but is not limited to, statements with respect to the activities, events or developments that the Company expects or anticipates will or may occur in the future, including the completion and anticipated results of planned exploration activities. Generally, but not always, forward-looking information and statements can be identified by the use of words such as plans, expects, is expected, budget, scheduled, estimates, forecasts, intends, anticipates, or believes or the negative connotation thereof or variations of such words and phrases or state that certain actions, events or results may, could, would, might or will be taken, occur or be achieved or the negative connation thereof.Such forward-looking information and statements are based on numerous assumptions, including among others, that the Companys planned exploration activities will be completed in a timely manner. Although the assumptions made by the Company in providing forward-looking information or making forward-looking statements are considered reasonable by management at the time, there can be no assurance that such assumptions will prove to be accurate.There can be no assurance that such statements will prove to be accurate and actual results and future events could differ materially from those anticipated in such statements. Important factors that could cause actual results to differ materially from the Companys plans or expectations include risks relating to the actual results of current exploration activities, fluctuating gold prices, possibility of equipment breakdowns and delays, exploration cost overruns, availability of capital and financing, general economic, market or business conditions, regulatory changes, timeliness of government or regulatory approvals and other risks detailed herein and from time to time in the filings made by the Company with securities regulators.Although the Company has attempted to identify important factors that could cause actual results to differ materially from those contained in the forward-looking information or implied by forward-looking information, there may be other factors that cause results not to be as anticipated, estimated or intended. There can be no assurance that forward-looking information and statements will prove to be accurate, as actual results and future events could differ materially from those anticipated, estimated or intended. Accordingly, readers should not place undue reliance on forward-looking statements or information.The Company expressly disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements whether as a result of new information, future events or otherwise except as otherwise required by applicable securities legislation.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. 