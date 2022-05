Patriot Battery Metals Inc.: 38%-Kurssprung

Gestern Abend habe ich Sie im Update zu den veröffentlichten Bohrergebnissen von Patriot Battery Metals informiert. Aus dem Kopf heraus waren dies die besten Hard-Rock-Lithium Treffer, die ich seit langer Zeit gesehen habe.Frontier Lithium (TSX: FL, Börsenwert 700 Millionen CAD) wäre ein Vergleichsunternehmen. Die Firma bohrte jüngst mehrfach sehr lange Abschnitte von 300 – 400 Metern mit 1,50% bis 1,60% Lithium auf PAK in Ontario.Ansonsten wird es schon schwer, Gehalte wie die von Patriot zu finden, zumal der Trend auf 2 Kilometer Länge taxiert wird:Sie wissen, mein Ziel war 1% Lithium-Oxid für die Bohrungen. Doch über 70 Meter mit 2,22% hätte ich mir nicht träumen lassen, noch weniger 3,01% über 40,7 Meter!Die Mächtigkeit der Zone ist Weltklasse und die Gehalte ebenso.Die Aktie stieg zurecht fast 40% nach oben und Lithium-Experten/Investoren sollten diesen Fund spätestens seit gestern auf dem Schirm haben. Ich bleibe dabei, da diese das nächste Weltklasse-Projekt sein könnte, bei dem wir von Anfang an dabei sind!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.