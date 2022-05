Ximen Mining beginnt ein Feldprogramm im Gold Camp Nelson

Vancouver, 27. Mai 2022 - Ximen Mining Corp. (TSX.v: XIM) (FRA: 1XMA) (OTCQB: XXMMF) (das Unternehmen oder Ximen) gibt den Beginn seines Explorationsprogramms 2022 mit der Liegenschaft Nelson im südöstlichen British Columbia bekannt.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65985/Final-XIM-May-27-2022-NelsonExploration_DE_Prcom.001.pngXimen besitzt jetzt die Kontrolle über Mineralliegenschaften im Umfang von ungefähr 21.300 Hektar nahe Nelson, BC, die 57 Mineralvorkommen einschließlich der Goldmine Kenville umfassen. Das Feldprogramm 2022 begann diese Woche. Erste Arbeiten beinhalten Probenahmen in der Grubenhalde Wilcox, Messungen der Mächtigkeiten des Abraums in Wilcox, Sammelproben aus Abraum zur metallurgischen Prüfung und die Bestimmung der Schüttdichte des Abraums. Sobald die Schneedecke geschmolzen ist, werden die Bodenprobenentnahmen dort wiederaufgenommen werden, wo das Programm 2021 endete. Bohrungen in der Goldmine California sind später in der Saison geplant.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65985/Final-XIM-May-27-2022-NelsonExploration_DE_Prcom.002.pngDas Programm 2022 baut auf den Arbeiten vom letzten Jahr auf. Im Jahr 2021 wurden geochemische Probenahmen im Abraum in Wilcox durchgeführt, Gesteinsproben wurden in der Grubenhalde Protection genommen, und Bodenproben wurden südlich der Mine Kenville genommen. Die Arbeiten beinhalteten außerdem den Bau des Explorationscamps und deren Anlagen.Das Probenahme-Programm im Abraum Wilcox (128 Proben) umriss goldhaltigen Abraum, der sich über eine Länge von ungefähr 500 Metern und eine Mächtigkeit von ungefähr 100 Metern und ein Gebiet von schätzungsweise 67.000 Quadratmetern von einer historischen Mühle aus erstreckt (Abbildung unten). Der arithmetische Durchschnittsgehalt beträgt 2,39 Gramm Gold pro Tonne.Gesteinsproben aus der Halde Protection bestanden aus 39 Sammelproben, die in einem Raster von 10 x 10 Metern genommen wurden (siehe Abbildung unten). Durchschnittliche Gehalte der Proben betragen 9,5 Gramm Gold pro Tonne, 47,5 Gramm Silber pro Tonne, 1,13 % Blei und 1,37 % Zink. Die Grubenhalde umfasst ein Gebiet von ungefähr 2.717 Quadratmetern.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65985/Final-XIM-May-27-2022-NelsonExploration_DE_Prcom.003.pngWilcox Abraum Gold PPMhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65985/Final-XIM-May-27-2022-NelsonExploration_DE_Prcom.004.pngLuftaufnahme der Halde Protectionhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65985/Final-XIM-May-27-2022-NelsonExploration_DE_Prcom.005.pngBodenproben wurden aus einem Raster südlich der Mine Kenville genommen. Die Ergebnisse beinhalteten erhöhte Goldwerte (Werte bis zu 0,487 ppm Gold), Silberwerte (Werte bis zu 7,97 ppm Silber), und Kupferwerte (Werte bis zu 2590 ppm Kupfer). Anomalien für Gold treten nahe der Grenze der Liegenschaft Kenville und in der Umgebung der Liegenschaft Jackpot auf (siehe Abbildung unten). Die Silberwerte waren hauptsächlich im Südosten und Osten des Proberasters erhöht und bildeten drei nordwestlich verlaufende Anomalien (jede in einer Länge von 400 Metern und einer Mächtigkeit von 200 Metern). Die Kupferwerte zeigen eine Anomalie (400 x 400 Meter) im südzentralen Teil des Proberasters, zwischen den Vorkommen Mor 1, Eureka und Central.Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die in dieser Pressemeldung erwähnten historischen Aufzeichnungen von einem qualifizierten Sachverständigen untersucht, aber nicht bestätigt wurden. Weiterführende Arbeiten sind erforderlich, um die Genauigkeit der historischen Aufzeichnungen, auf die in dieser Meldung Bezug genommen wird, zu verifizieren.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65985/Final-XIM-May-27-2022-NelsonExploration_DE_Prcom.006.pngKarte der Goldergebnisse (ppm) aus dem Bodenraster in Nelson 2021Die technischen Angaben in dieser Pressemeldung wurden von Dr. Matthew Ball, P.Geo. President des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101, genehmigt.Dr. Mathew Ball, P.Geo., VP Exploration von Ximen Mining Corp. hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen freigegeben.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65985/Final-XIM-May-27-2022-NelsonExploration_DE_Prcom.007.png Ximen Mining Corp. besitzt sämtliche Rechte an drei seiner Edelmetallprojekten, die sich im Süden der Provinz British Columbia befinden. Die beiden Goldprojekte von Ximen sind das Goldprojekt Amelia und das epithermale Goldprojekt Brett. Ximen besitzt auch das Silberprojekt Treasure Mountain, das an den ehemaligen Produktionsbetrieb der Silbermine Huldra grenzt. Derzeit ist das Silberprojekt Treasure Mountain Gegenstand einer Optionsvereinbarung. Der Optionspartner tätigt jährlich gestaffelte Zahlungen in Form von Barmittel und Aktien und finanzieren auch die Erschließung dieses Projekts. Das Unternehmen hat auch die Kontrolle über die Goldmine Kenville in der Nähe von Nelson (British Columbia) übernommen, die alle ober- und unterirdischen Rechte, Gebäude und Gerätschaften umfasst.Ximen ist ein börsennotiertes Unternehmen, das unter dem Kürzel XIM an der TSX Venture Exchange, unter dem Kürzel XXMMF in den USA und unter dem Kürzel 1XMA und der WKN-Nummer A2JBKL in Deutschland an den Börsen Frankfurt, München und Berlin notiert.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65985/Final-XIM-May-27-2022-NelsonExploration_DE_Prcom.008.pngFür das Board of DirectorsChristopher R. AndersonChristopher R. 