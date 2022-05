Chalice Mining Ltd.: Ziele von höchster Priorität

Die Genehmigungen für die Bohrungen auf Hartog waren sehr wichtig. Zuvor wurde der Markt immer vorsichtiger, da man nur einen Teil der vorgesehenen Bohrplätze genehmigt bekommen hatte. Nun hat die Regierung alle vorgeschlagenen Bohrstellen genehmigt und Chalice Mining kann nun erstmals die Ziele von höchster Priorität auf Hartog anbohren. Hartog könnte im Idealfall der nächste Erzkörper sein und dies muss und wird man nun prüfen:Die bisher durchgeführten elektromagnetischen Untersuchungen zeigten starke Signale und Parallelen zu Gonneville. Diese EM-Ziele sind im Idealfall weitere Sulfid-Vorkommen analog zu Gonneville, können natürlich aber auf Fehlsignale sein.Für mich ist das nun voraussichtlich die finale Phase mit der Aktie. Es war wunderschön und unglaublich, welche Gewinne wir mit Chalice bislang erzielt haben.Sind die Anomalien auf Hartog mineralisiert, wird die Aktie nochmals neu bewertet werden. Sind sie das nicht, dann drohen auch Rückschläge.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.