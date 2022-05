First Majestic Silver: Abstimmungsergebnisse der Jahreshaupt- und Sonderversammlung

Nominierter DiStimmen dafü% dafür Enthaltunge% Enthaltu

Vancouver - First Majestic Silver Corp. (First Majestic oder das Unternehmen) freut sich, die Abstimmungsergebnisse seiner Jahreshaupt- und Sonderversammlung am 26. Mai 2022 bekannt zu geben.Auf der Versammlung waren insgesamt 125.762.791 Stimmaktien vertreten, was 48,09 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens entspricht. Die Aktionäre genehmigten alle vor der Versammlung vorgebrachten Angelegenheiten wie folgt:Raymond Polman wurde auf der Versammlung neu in das Board of Directors gewählt. Herr Polman verfügt über 28 Jahre Erfahrung in den Bereichen öffentliche Rechnungslegung und Unternehmensfinanzen auf den kanadischen und amerikanischen Finanzmärkten und war zuvor von 2007 bis 2021 Chief Financial Officer des Unternehmens. Vor seiner Tätigkeit bei First Majestic war Herr Polman sechs Jahre lang Chief Financial Officer einer Reihe börsennotierter High-Tech-Unternehmen. Davor war er mehrere Jahre lang Director of Finance bei Rescan Environmental, einem großen Privatunternehmen, das Dienstleistungen für die globale Bergbauindustrie erbringt. Herr Polman hat einen Bachelor of Science-Abschluss (Wirtschaft) von der University of Victoria und ist Mitglied des Institute of Chartered Accountants of British Columbia.Der langfristige Incentive-Plan des Unternehmens, wie im Rundschreiben beschrieben, wurde von einer Mehrheit der persönlich anwesenden oder durch Stimmrechtsvertreter vertretenen Aktionäre genehmigt, und zwar wie folgt:Darüber hinaus wurde die Wiederernennung von Deloitte LLP als Wirtschaftsprüfer des Unternehmens und die Festlegung der Gesamtzahl der Directors auf sieben, wie im Rundschreiben erwähnt, auch durch eine Mehrheit der persönlich anwesenden oder durch Stimmrechtsvertreter vertretenen Aktionäre genehmigt. Douglas Penrose stand nicht für die Wiederwahl zum Director zur Verfügung, da er seine Amtszeit im Rahmen der Director Tenure Policy erfüllt hat.First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den Vereinigten Staaten liegt und die Erschließung seiner bestehenden Rohstoffkonzessionen aggressiv vorantreibt. Das Unternehmen besitzt und betreibt die Silber-Gold-Mine San Dimas, die Silber-Gold-Mine Santa Elena, die Silbermine La Encantada und die Goldmine Jerritt Canyon.First Majestic ist stolz darauf, einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Münzen und Medaillons können online im Bullion Store zu den niedrigsten Prämien erworben werden.UnterschriftKeith Neumeyer, President & CEOWEITERE INFORMATIONEN erhalten Sie über info@firstmajestic.com oder auf unserer Website unter www.firstmajestic.com bzw. unter unserer gebührenfreien Telefonnummer 1.866.529.2807.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!