Gary Wagner: Gold wird neuen Rekord erreichen, aber Rallye ist bald beendet

Charlotte Mcleod sprach bei der Vancouver Resource Investment Conference mit Gary Wagner von TheGoldForecast.com über dessen aktuelle Einschätzung zur weiteren Entwicklung der Goldpreise.Viele Marktteilnehmer fragen sich aktuell, warum der Goldpreis angesichts der hohen Inflation und der allgemeinen Unsicherheit nicht deutlich höher liegt. Laut Wagner ist der Goldpreis jedoch nach wie vor historisch hoch und behält seine Kaufkraft erfolgreich bei.Er erklärt hierzu: "Wenn man sich diese grandiose Zeitachse ansieht, hat Gold immer eine sehr, sehr enge Verbindung zwischen dem gehalten, was man dafür bekommen konnte – ob es nun 1900, 1950 oder in den 2000er Jahren oder zum aktuellen Preis war." Und weiter: "Wenn man sich den Goldpreis in einem bestimmten Moment ansieht, gibt es Zeiten, in denen er aus dem Ruder läuft; er ist ein sehr verzögerter Indikator, wenn es darum geht, sich zu erholen. Aber im Laufe der Zeit ist seine Kaufkraft für Waren und Dienstleistungen immer sehr, sehr stabil geblieben."Wagner gehe davon aus, dass die letzte Etappe einer mehrjährigen Rallye, die Anfang 2016 begann, kurz bevorstehe: "Meine Prognosen liegen irgendwo zwischen 2.150 und 2.200 US-Dollar. Ich glaube nicht, dass es auf 3.000 oder 5.000 US-Dollar oder irgendeine astronomische Zahl steigen wird. Ich denke, dass wir ein weiteres Rekordhoch erreichen werden, aber die Analysen, die ich nutze, sagen auch voraus, dass wir dann eine weitere mehrjährige Korrekturphase beginnen werden."© Redaktion GoldSeiten.de