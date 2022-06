Goldproduktion Australiens im Märzquartal

Wie Mining Weekly unter Berufung auf Surbiton Associates berichtet, ist die Goldproduktion Australiens im ersten Quartal 2022 verglichen mit dem vorangegangenen Quartal gesunken. Demnach ging der Goldausstoß von 81 Tonnen im Dezemberquartal 2021 auf 76 Tonnen im Märzquartal dieses Jahres zurück. Dies entspricht einem Minus von 6%.Laut dem in Australien ansässigen Bergbauberatungsunternehmen war der Rückgang zum Teil auf die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zurückzuführen, welche einige Betriebe, insbesondere in Westaustralien, dem größten goldproduzierenden Staat des Landes, einschränkten. Auch das sehr feuchte Wetter in mehreren Regionen des Landes spielte eine Rolle.© Redaktion GoldSeiten.de