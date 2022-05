"Teufelskreis" mit rasender Inflation  Lawrence Lepard

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Lawrence Lepard über das aktuelle Inflationsproblem. Der Gründer und geschäftsführende Gesellschafter von Equity Management Associates glaubt, dass sich die Inflation angesichts der heutigen Volatilität nicht verbessern wird. Die US-Notenbank sei hilflos, obwohl sie sich nach Kräften bemühe, den Schaden durch höhere Kosten zu begrenzen.Lepard erklärt: "Die Inflation macht die Leute einfach fertig. Sie ist einfach furchtbar. Benzinpreise, Lebensmittelpreise, was auch immer. Das kann man nicht ignorieren... Die Fed kann zwar Geld drucken, aber keine Waren und Dienstleistungen".Der Finanzexperte ist der Meinung, dass sich die Wirtschaft nur schwer erholen wird, wenn keine drastischen Änderungen am globalen Währungssystem vorgenommen werden: "Dies ist ein größeres Systemproblem, das nur durch die Rückkehr zu einem gesunden Geldstandard gelöst werden kann. Wir sollten die Währung mit einer soliden, neutralen Reservewährung unterhalb der jetzigen Geldmenge zurücksetzen".Im Interview geht es zudem um den Wert von Edelmetallen und Kryptowährungen als Vermögenswerte, die man angesichts der anhaltenden Marktunsicherheit besitzen sollte. Lepard erklärt dazu: "Ich glaube nicht, dass man sich derzeit in Aktien verstecken kann, und aus Anleihen sollte man ganz raus sein. Es sind wirklich schwierige Zeiten. Und um sich zu schützen, sollte jeder in solide Geldanlagen investieren: Gold, Silber oder Bitcoin."© Redaktion GoldSeiten.de