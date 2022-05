Technische Analyse: Hat der Goldpreisrückgang seinen Lauf genommen?

In der Preisanalyse des letzten Monats wurde das kurzfristige Risiko festgestellt, dass Gold trotz mittelfristig positiver Aussichten unter die 1.880-Dollar-Marke und sogar unter die 1.850-Dollar-Marke fallen könnte. Die Marke von 1.800 Dollar wurde als Schlüsselmarke für eine intakte Aufwärtsbewegung identifiziert. Bislang hat diese Marke gehalten und zu einer soliden Erholung in Richtung der 1.850-Dollar-Marke geführt, die die nächste Hürde darstellt.Auch wenn nichts sicher ist, haben die Bergbauunternehmen angedeutet, dass die Verkäufe die Grenze der Belastbarkeit erreicht haben könnten. Die Bergbauunternehmen haben sich bisher bei allen größeren Bewegungen recht zuverlässig an die Spitze des Goldpreises gesetzt. Am Donnerstag kam es bei den Bergbauunternehmen zu einer großen Bewegung, während der Aktienmarkt fiel. Dies könnte ein Anzeichen dafür sein, dass der Goldpreis eine Wende vollzogen haben könnte, aber es ist wichtig, alle Indikatoren zu betrachten, um ein vollständiges Bild zu erhalten...Der Goldpreis durchbrach eine schwache Unterstützung, als die US-Notenbank ihre falkenhaften Äußerungen verstärkte (aber immer noch keine Maßnahmen ergriff). Der Preis stürzte von 2.003 Dollar auf 1.800 Dollar ab und durchbrach dabei relativ leicht 1.950 Dollar, 1.918 Dollar, 1.880 Dollar und 1.850 Dollar. Die Marke von 1.800 Dollar erwies sich als viel stärker und hat einen Aufschwung bewirkt.Wenn Gold in der kommenden Woche die 1.850-Dollar-Marke zurückerobern und eine Basis bilden kann, wäre dies ein positives Zeichen. Ein Rückgang unter die 1.800-Dollar-Marke könnte dazu führen, dass der Goldpreis wieder zwischen 1.750 Dollar und 1.800 Dollar gefangen wird, wo er sich monatelang bewegte. Sollten die 1.750 Dollar scheitern, dürften die 1.680 Dollar ins Spiel kommen. Diese Woche dürfte Hinweise auf die nächste kurzfristige Bewegung liefern. Wenn der Schlusskurs der nächsten Woche über 1.850 Dollar liegt = Bullisch, unter 1.800 Dollar = Bearisch, bis dahin...Ausblick: NeutralDer Silberpreis ist auf den tiefsten Stand seit über einem Jahr gefallen. Es stieg wieder über die 21-Dollar-Marke, konnte aber die 22-Dollar-Marke nicht überwinden. Angesichts der Prognosen über eine sich verlangsamende Wirtschaft und die restriktive Haltung der Fed wird Silber von beiden Seiten angegriffen, da es sowohl industriellen als auch monetären Zwecken dient.Der Ausverkauf war steil und heftig. Die Netto-Long-Positionen der Hedgefonds sind auf den niedrigsten Stand seit Juni 2019 gesunken, was auf einen stark überverkauften Zustand hinweist. Die monetären Aspekte von Silber dürften kurzfristig die industriellen Verwendungszwecke überwiegen. Daher wird Silber wahrscheinlich dem Gold folgen. Ein solider Durchbruch unter die 20-Dollar-Marke könnte den Silberpreis in ein sehr bearisches Territorium drängen, aber vorerst ist er an Gold gebunden.Ausblick: NeutralDer 50 DMA liegt immer noch deutlich über dem 200 DMA, bewegt sich aber eindeutig wieder nach unten, wenn man bedenkt, dass der Preis (1.842 Dollar) direkt am 200 DMA (1.837 Dollar) liegt. In früheren Preisanalysen wurde hervorgehoben, dass diese 50 DMA-Rückschläge in Bullenmärkten üblich und gesund sind. Glücklicherweise halten sie nicht allzu lange an. Es ist selten, dass ein starkes goldenes Kreuz so schnell entkräftet wird. Dies sieht eher nach einem Rücksetzer im Sommer 2019 aus, wenn auch ein wenig steiler.Ausblick: BullischDer 50 DMA von Silber konnte nicht annähernd so überzeugend durchbrochen werden wie der 200 DMA von Gold. Außerdem liegt der aktuelle Preis unter beiden Durchschnitten. Sollte sich der Preis nicht schnell erholen (und nördlich der 24 -Dollar-Marke ansteigen), wird der 50 DMA wieder unter den 200 DMA fallen. Angesichts der aktuellen Kursentwicklung ist dies sehr wahrscheinlich.Ausblick: Zögernd bearisch