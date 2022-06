Zwei Wochen nach dem Ende der SIC beginne ich, alles zu verarbeiten. Verschiedene Teile fügen sich in meinem Kopf zusammen. Ich würde Ihnen gerne sagen, dass ich eine Vision für ununterbrochenen Frieden und Wohlstand habe. Leider ist das nicht der Fall. Gute Dinge werden kommen, aber noch nicht jetzt. Im Moment befinden wir uns in einem unangenehmen Interregnum.Es sieht so aus, als würde die Wirtschaft noch eine Weile wachsen, nur nicht sehr schnell. Und wir wissen einfach nicht, was passieren wird, wenn die Federal Reserve angesichts einer sich verlangsamenden Wirtschaft die Geldpolitik strafft. Der Wohnungsbau verlangsamt sich eindeutig, ebenso wie bestimmte Arten von Verbraucherausgaben. Aber die Verbraucher scheinen darauf bedacht zu sein, in Erlebnisse und Reisen zu investieren.Ich war diese Woche auf Reisen, und ich kann Ihnen sagen, dass die Hotels und Flughäfen sowie die Restaurants voll sind. Dies könnte der US-Notenbank zusätzlichen Spielraum für eine Straffung der Geldpolitik geben, ohne das Wachstum zu beeinträchtigen. Wir wissen zwar nicht alles, was auf uns zukommt, aber einiges davon ist wahrscheinlich nicht gut. Mit anderen Worten, wir befinden uns in der Klemme. Das ist keine gute Position, aber man kann sie überleben. Die beste Lösung: Halten Sie die Augen offen... und bleiben Sie in Bewegung.Am 5. Tag begannen wir, die Puzzleteile zusammenzusetzen. Bill White, der frühere Chefökonom der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich und davor ein Spitzenbeamter der Bank of Canada, kennt das Zentralbankwesen und die Geldpolitik von innen heraus. Ich habe oft gesagt, dass Bill mein Lieblingszentralbanker ist. Im Moment wäre es eine Untertreibung zu sagen, dass er besorgt ist. Lacy Hunt hat Bill White interviewt und dabei geschickt die Realität herausgearbeitet, die wir lieber nicht hören wollen. Ein paar wichtige Punkte:• Das Kernproblem, das von den Zentralbanken nicht erkannt wird, besteht darin, dass die Weltwirtschaft mit mehreren ernsthaften Angebotsschocks konfrontiert ist. Es ist nicht nur COVID. Wir hatten schon vor der Pandemie Probleme mit der Lieferkette. China hat große Probleme. Die ganze Welt hat demografische Herausforderungen. Er hält den Klimawandel für ein wirtschaftliches Problem, unabhängig davon, ob die Antwort darin besteht, sich ihm anzupassen oder ihn abzuschwächen. All diese Faktoren erzeugen auf unterschiedliche Weise Inflationsdruck.• Bills größte Befürchtung ist, dass die Federal Reserve so weit hinter der Kurve zurückbleiben könnte, dass sie nicht mehr aufholen kann. Das könnte passieren, wenn die Inflation schneller ansteigt als die Fed die Zinsen erhöht. In diesem Fall würden die realen Zinssätze tatsächlich sinken. Das ist der Zeitpunkt, an dem die Menschen aus einer Währung fliehen. Dann wird die Inflation sehr hoch, und es kommt noch schlimmer. Er hat dies nicht vorhergesagt, hält es aber für möglich. Dies ist nicht nur ein Problem der USA. In Europa und weiten Teilen Asiens ist es möglicherweise noch schlimmer.• Lacy fragte nach Berichten, wonach die Fed mit der Straffung gewartet habe, weil nicht klar war, ob der Präsident Powell für eine weitere Amtszeit als Fed-Vorsitzender nominieren würde. Bill sagte vorsichtig, er kenne ihre Beweggründe nicht. Er wies darauf hin, dass Powell ein wohlhabender Mann sei, der den Fed-Job nicht brauche. Das sollte kein Hindernis sein, um das zu tun, was getan werden muss, wenn es das ist, was sie sehen.• Auf die Frage nach China sagte Bill, dass China im Wesentlichen versucht hat, dem japanischen Nachkriegs-Wachstumsmodell zu folgen und niedrige Wechselkurse zu nutzen, um Exporte zu generieren. Peking möchte dies nun ändern, kann es aber nicht, weil das alte System für bestimmte Leute von großem Nutzen ist und weil der Übergang schwierig ist. Sie werden es weiter versuchen, aber letztlich scheitern.Bills interessantester Punkt ist einer, auf den ich schon oft hingewiesen habe: Die Zentralbanken sind zu sehr von ihrer eigenen Fähigkeit überzeugt, die Wirtschaft zu kontrollieren. Er drückt es eloquenter aus, deshalb werde ich ihn ausführlich zitieren."Mark Twain sagte: 'Es sind nicht die Dinge, die du nicht weißt, die dich fertig machen, es sind die Dinge, von denen du sicher weißt, dass sie nicht so sind.' Und Oliver Cromwell schrieb einen Brief an das schottische Parlament, ich glaube, es war... Und er sagte: "Brüder, ich bitte euch im Herzen Christi, haltet es für möglich, dass ihr euch irren könntet." Und dieses Problem, dass Menschen an falschen Überzeugungen festhalten, scheint mir schon sehr lange zu bestehen. Die erste Frage ist wohl, ob wir glauben, dass die Zentralbanker sich tatsächlich geirrt haben.Sie haben das falsche Modell, den falschen Rahmen, und ich habe das schon oft gesagt und geschrieben. Ich denke, sie haben einen, wie ich es nenne, tiefgreifenden ontologischen Fehler begangen. Es ist fast ein philosophischer Irrtum, dass sie die Natur des Systems, das sie zu kontrollieren versuchen, missverstanden haben, und worauf all diese Modelle beruhen - und nicht nur die neokeynesianischen Modelle, sondern auch die großen Strukturmodelle - sie beruhen auf der Vorstellung, dass die Wirtschaft eigentlich sehr einfach und im Wesentlichen statisch ist. Sie ist verständlich, weil sie einfach und statisch ist, und deshalb ist sie auch kontrollierbar.Die Modelle gehen alle von diesen Grundannahmen aus, aber es gibt ein Problem. Und das Problem ist, dass es nicht stimmt. Denn die Wirtschaft ist nicht einfach, sie ist komplex, sie ist nicht statisch, sie ist anpassungsfähig. Jeder reagiert ständig auf all die Dinge, die vor sich gehen, und ändert sein Verhalten.Folglich ist die Wirtschaft nicht verständlich, und sie ist nicht kontrollierbar. Vielleicht ist sie innerhalb bestimmter Grenzen kontrollierbar, aber sie wird die bisherige Maximierung nicht verkraften, ohne unbeabsichtigte Folgen zu haben, die auf längere Sicht zurückkommen und uns in den Hintern beißen werden. Und das ist genau das, was passiert ist.Und ich denke, dass das Ausmaß, in dem die Fed - und auch die anderen Zentralbanken - diesem grundlegenden, philosophischen Missverständnis verhaftet sind, wirklich bedauerlich ist, weil es ihnen erlaubt hat, eine Politik zu betreiben, die, wie ich bereits gesagt habe, diese ultralockere Geldpolitik, die fast Jahrzehnte zurückreicht, sowohl unnötig war, weil Deflation nicht immer und überall eine schlechte Idee ist. Darüber können wir noch ein wenig sprechen. Diese Politik hat sich aus Gründen, die Sie gut kennen, Lacy, als unwirksam erwiesen. Leichtes Geld fördert die Anhäufung von Schulden, was sich mit der Zeit negativ auf das weitere Wachstum auswirkt.Und schließlich denke ich, dass diese Politik wegen all der unbeabsichtigten Folgen sehr gefährlich ist. Zusätzlich zum Schuldenüberhang gibt es all die finanziellen Ungleichgewichte, über die ich vorhin gesprochen habe. Hinzu kommt, dass eine ultralockere Geldpolitik - und das geht auf Hayek und die Österreicher zurück - letztlich zu einer Fehlallokation realer Ressourcen führt, die das Gesamtangebot ebenso stark bremst wie die Gesamtnachfrage.Ich halte es also für bedauerlich, dass dieser Ansatz so weit verbreitet ist, denn er hat es uns ermöglicht, einen Weg einzuschlagen, der zu den Problemen geführt hat, mit denen wir derzeit konfrontiert sind, und der uns, wie ich bereits sagte, zu einem ziemlich unangenehmen Ende führen könnte. Ich sage nicht, dass es unvermeidlich ist, aber es scheint mir recht wahrscheinlich zu sein."