Die Verrückten führen uns in den Tod  Gerald Celente

Greg Hunter sprach für USA Watchdog kürzlich mit Gerald Celente über die jüngsten geopolitischen Entwicklungen. Der renommierte Trendforscher und Herausgeber von "The Trends Journal" hatte bereits im März verkündet: "Der Dritte Weltkrieg hat begonnen." Und seiner Meinung nach hat sich die Lage nicht verbessert."Hey, ich bin der Präsident der Vereinigten Staaten und ich werde tödliche Waffen schicken, um mehr Menschen zu töten. Bin ich ein Komplize des Verbrechens? Ja. Es ist kein Stellvertreterkrieg mit den Vereinigten Staaten und Russland, es ist Krieg," so Celente. "Wir haben Verrückte an der Macht, und Biden hat gerade gesagt, dass wir Taiwan verteidigen werden. [...] Der Dritte Weltkrieg begann mit dem Krieg in der Ukraine und damit, dass die Vereinigten Staaten und die NATO anderen das geben, was sie brauchen, um zu töten. Jetzt heizen sie die Sache mit China an. Jeder mit einem Gehirn, das größer als eine Erbse ist, würde sagen, dass ein Krieg mit China und Russland das Ende der Welt bedeuten würde. Es wird eine nukleare Zerstörung geben."Celente glaubt, dass Russland letztlich von den westlichen Sanktionen profitieren wird: "Russland wird einer unserer Top-Trends für 2022 werden. Es wird eine autarke Wirtschaft haben. [...]Es hat alle natürlichen Ressourcen, die es braucht. Was mit Russland geschieht und was die Welt ihm aufzwingt, wird ein Juwel für Russland sein."In Bezug auf die ausufernde Inflation erklärt er, dass diese vor allem auf die Biden/Obama-Regierung zurückzuführen sei. "Es wird keine Stagflation sein, es wird eine Dragflation sein. Wir werden nach unten gezogen, während die Inflation in die Höhe schießt. Die ganze Gesellschaft kollabiert vor unseren Augen. Wir haben Freaks und Narren, die unser Leben ruinieren. Wir werden eine globale Katastrophe erleben, wie wir sie noch nie zuvor gesehen haben. "Die Preise von Gold und Silber könnten laut Celente zunächst weiter sinken, wenn die Zinsen steigen, weil der Dollar stärker werde. Große Preissprünge nach oben sieht er voraus, wenn die Aktienmärkte abstürzen. Denn erst dann werde der Normalbürger erkennen, wie schlimm die Lage wirklich ist.© Redaktion GoldSeiten.de