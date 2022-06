Lobo Tiggre: Gold und Silber jetzt mit Gegenwind konfrontiert, aber Zukunft "extrem bullisch"

Charlotte Mcleod sprach während der Vancouver Resource Investment Conference mit Lobo Tiggre über dessen aktuelle Einschätzung zur Inflation und der Entwicklung der Preise für Gold und Silber.Der Gründer und Herausgeber von IndependentSpeculator.com erklärt in dem Interview, er glaube entgegen der Annahme des Mainstream nicht, dass die Zentralbank in der Lage sein wird, die Inflation zu zähmen und eine "sanfte Landung" zu ermöglichen. Mainstream-Ökonomen machen seiner Meinung nach falsche Vorhersagen mit Modellen, die auf falschen Annahmen beruhen: "Ich glaube, dass viele Ökonomen – wenn nicht sogar die meisten – mit fehlerhaften Modellen arbeiten", so Tiggre. "Das ist derzeit extrem gefährlich für Ihr Vermögen, denn wenn diese Modelle falsch sind, werden die Instrumente nicht so funktionieren, wie sie denken."Er glaube jedoch nicht, dass der Aufwärtstrend bei den Rohstoffen durch die Maßnahmen der Fed unterbrochen wird. "Ich denke, dass all dies für die Zukunft der Rohstoffe recht optimistisch ist. Ich denke, solange die Fehler fortbestehen, gibt es Gegenwind für die monetären Metalle, Gold und Silber – sie sind nicht nur Rohstoffe. Aber sobald diese Fehler offensichtlich werden, denke ich, dass es für Gold und Silber tatsächlich extrem bullisch ist."Besonders optimistisch ist Tiggre in Bezug auf Uran und Kupfer.© Redaktion GoldSeiten.de