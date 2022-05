WTI-OIL durchbricht Widerstandscluster

Das Rohöl der Sorte WTI notiert auf einem neuen Mehrwochenhoch und deutet dabei eine Attacke auf das Impulshoch vom 7. März bei 131,11 USD an. Ausgehend von dort, könnte eine Konsolidierung erfolgen, welche im Nachgang als Kraftansammlung für einen mittelfristigen Anstieg in Richtung der Allzeithöchststände rund um 147,00 USD sprechen würde.Einzig ein Rückgang unter 110,00 USD würde die Lage etwas eintrüben und weitere Abgaben bis 100,00 USD bzw. bis zur Unterstützung bei rund 95,00 USD initiieren.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.