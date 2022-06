Zentralbanken der Schwellenländer dürften mehr Gold kaufen  Société Générale

Obwohl die steigende Realzinsen auch weiterhin ein schwieriges Umfeld für den Goldmarkt schaffen dürften, rechnen die Analysten der Société Générale mit einer zunehmenden Bedeutung von Gold als Diversifikator für Zentralbanken. Dies berichtet Kitco News Die französische Bank sieht Potenzial insbesondere bei Zentralbanken außerhalb der OECD, da einige Länder versuchten, die Abhängigkeit vom US-Dollar zu verringern. Die Rolle der Weltreservewährung sei seit dem Russlands-Ukraine-Krieg in den Fokus gerückt, da der US-Dollar durch Wirtschaftssanktionen gegen Russland als Waffe eingesetzt wurde.Den Analysten zufolge verfügen die Notenbanken der westlichen Industrienationen bereits über beträchtliche Goldreserven, in den Schwellenländern sehe die Lage aber anders aus. Die Zentralbanken der Schwellenländer halten den Angaben zufolge im Durchschnitt nur etwa 3% ihrer Reserven in Gold."Wenn sich unsere Überlegungen als richtig erweisen und die Nicht-OECD-Zentralbanken ihre Goldbestände um, sagen wir, 5% erhöhen – theoretisch könnten sie angesichts ihres derzeit sehr geringen Gewichts im Vergleich zu den OECD-Zentralbanken noch viel höher liegen –, entspräche dies dem Gegenwert von 475 Tonnen Gold oder 13% der Goldproduktion des Jahres 2021," wird die Bank zitiert.© Redaktion GoldSeiten.de