Palladium - Wann endet die Lethargie?

Palladium befindet sich seit dem starken Kurseinbruch bis Mitte Mai aktuell in einer Konsolidierungsphase. Diese verläuft in Form einer schmalen Dreiecksformation auf Höhe der markanten Unterstützung bei 1.997 USD und signalisiert eine baldige Richtungsentscheidung. Allerdings ist die Volatilität in den Wochen nach dem Bruch der Unterstützung bei 2.149 USD derart zurückgegangen, dass mit großen Bewegungen aktuell nicht zu rechnen ist.Kurzfristig könnte Palladium aus dem kleinen Dreieck nach oben ansteigen und den Widerstand bei 2.149 USD erreichen. Dort wäre aber schon der Beginn einer weiteren Abwärtsbewegung zu erwarten, die durchaus wieder unter 1.900 USD führen kann. Erst ein dynamischer Ausbruch über 2.149 USD würde den Bullen neue Chancen eröffnen und Zugewinne bis 2.325 USD ermöglichen.Bricht der Kurs dagegen zuvor schon unter das kleine Tief bei 1.963 USD ein, sollte sich die Korrektur bis 1.849 und 1.804 USD fortsetzen, ehe dort eine Bodenbildung zu erwarten wäre. Unter 1.804 USD würde allerdings der tiefe Fall bis 1.531 USD drohen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG