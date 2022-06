Verwaltete Vermögen: Assets under Management 2021 auf Rekordniveau

Wie aus der Studie "Global Asset Management 2022: From Tailwinds to Turbulence" der Strategieberatung Boston Consulting Group hervorgeht, ist die Asset-Management-Branche im vergangenen Jahr erneut deutlich gewachsen.Den Angaben zufolge stieg das verwaltete Vermögen (Assets under Management, AuM) 2021 weltweit um 12% an und erreichte einen Rekordwert von 112 Billionen US-Dollar. Die Wachstumsrate lag damit deutlich über dem Durchschnitt der letzten 20 Jahre von 7%. Die Nettozuflüsse erreichten mit 4,4% ebenfalls einen Höchststand."Die starke Performance an den Aktienmärkten war der wichtigste Wachstumsmotor, auf den 90% des Umsatzwachstums zwischen 2005 und 2021 entfielen," heißt es in der Zusammenfassung der Studie, welche Sie hier finden © Redaktion GoldSeiten.de