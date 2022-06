Versorgungslage: Extrem düstere Vorhersagen für diesen Sommer

Jimmy Corsetti veröffentlichte auf seinem YouTube-Kanal (1,31 Mio. Abonnenten) Ende Mai ein Video, in welchem er düstere Prognosen für die unmittelbare Zukunft trifft.Ihm zufolge befinden wir uns gerade in der Ruhe vor dem Sturm. Doch bis Ende Juni oder spätestens Ende Juli werde sich die Lage weltweit dramatisch verschlechtern. Der Ölpreis werde durch die Decke gehen, die Inflation weiter an Fahrt aufnehmen und Lebensmittel sowie andere Güter extrem knapp werden.Laut Corsetti wird ein großer Teil an Produkten, u. a. bedingt durch Lieferengpässe, nicht verfügbar sein – und falls doch zu horrenden Preisen. Er sieht in diesem Zusammenhang Unruhen wie derzeit in Sri Lanka voraus. Weiterhin dürfte der US-Dollar seinen aktuellen Status verlieren.Ein großer Teil dieser Entwicklungen sei so gewollt und bereiten den sogenannten "großen Reset" vor. Enden werde die dramatische Lage erst, wenn der US-Dollar komplett zusammenbreche und eine einheitliche Digitalwährung eingeführt werde.Corsetti rät dazu, die aktuell verbleibende Zeit zu nutzen, um sich insbesondere auf die hohen Preise und Lieferschwierigkeiten vorzubereiten. Sinnvoll sei es, sich mit Produkten, die man über die kommenden Monate/Jahre benötige, in großen Mengen zu bevorraten.© Redaktion GoldSeiten.de