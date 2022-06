Fed lädt Goldaktien wieder auf

Die Aktien der Goldbergbauunternehmen brachen bis Mitte Mai ein und verärgerten die Contrarian Traders. Der Einbruch der Goldaktien verstärkte den starken Ausverkauf des Goldes, der durch die massiven Verkäufe an den Goldfutures ausgelöst wurde, die durch eine gigantische Rally des US-Dollar angeheizt wurden. Dieses anomale Gemetzel zerstörte die Stimmung und ließ den Sektor in der Nähe der unteren Unterstützung und in einer bärischen Haltung der Herde verharren. Durch diesen starken Rückgang wurden die Goldaktien jedoch wieder für einen großen Aufwärtstrend gerüstet.Obwohl die Aktien der Goldbergbauunternehmen jetzt stark in Ungnade gefallen sind, haben sie sich vor der jüngsten Schlappe gut entwickelt und an Popularität gewonnen. Das zeigte sich deutlich im GDX VanEck Gold Miners ETF, der seit langem die führende Benchmark und das Handelsinstrument für diesen Sektor ist. Die Goldaktien blühten bis Mitte April auf, und GDX legte seit Jahresbeginn um 27,6% zu. Damit übertraf er den führenden S&P 500 Aktienindex, der in diesem Zeitraum um 7,9% fiel.Diese hervorragenden Zuwächse im Jahr 2022 waren Teil einer größeren Aufwärtsbewegung des GDX, die sich über 6,6 Monate auf +41,4% ausdehnte. Das war jedoch immer noch wenig im Vergleich zu den fünf vorangegangenen Aufwärtsbewegungen des GDX während diesem säkularen Bullenmarkt, die im Durchschnitt unglaubliche 85,0% Gewinne brachten! Dieser jüngste Aufwärtstrend hatte noch viel Spielraum und wurde durch starke Frühjahrsrallys bis Ende Mai gestützt. Doch dann ging alles den Bach runter und dieser Aufschwung entgleiste völlig.Verärgerte Händler kapitulierten und flüchteten und verließen diesen vielversprechenden Sektor. Aber die Kausalkette der Marktereignisse, die die Goldaktien in den Ruin trieb, war äußerst ungewöhnlich, hat ihren Lauf genommen und war so einzigartig, dass sie sich nicht wiederholen kann. Dieser anomale Rückschlag des Sektors hat also fantastische Kaufgelegenheiten bei den jetzt angeschlagenen Goldaktien geschaffen. Die US-Notenbank war die Ursache für den Einbruch des GDX um 26,2% in nur 18 Handelstagen!Die US-Notenbank hat gerade ihren extremsten Kurswechsel in ihrer über hundertjährigen Geschichte vollzogen! Damals, im März 2020, stürzte der S&P 500 in einem Monat um 33,9% ab, und zwar in einer regelrechten Aktienpanik wegen der Angst vor Pandemielockdowns. Aus Angst vor einer daraus resultierenden wirtschaftlichen Depression flippten die Fed-Beamten aus. Der Offenmarktausschuss der US-Notenbank senkte den Leitzins auf Null und ließ die Gelddruckmaschinen bis zum Äußersten laufen.Die Fed behielt diese Nullzinspolitik bis Mitte März 2022 bei, als sie einen neuen Zinserhöhungszyklus einleitete. Viel wichtiger ist jedoch, dass die Fed ihre Bilanz in nur 25,5 Monaten bis Mitte April 2022 um irrsinnige 115,6% bzw. 4.807 Milliarden Dollar ausweitete! Damit hat sich die US-Geldbasis in nur wenigen Jahren mehr als verdoppelt, und diese beispiellose quantitative Lockerung hat die heutige rasende Inflation ausgelöst.Aus dem Nichts geschöpftes Geld wurde in das System eingespeist, das bald anfing, die Preise für weitaus langsamer wachsende Waren und Dienstleistungen in die Höhe zu treiben. Der legendäre amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Milton Friedman warnte bereits 1963: "Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen". Im vergangenen Jahr, als die gemeldete Inflation anstieg und immer heißer wurde, erkannten die Fed-Beamten, dass sie einen harten Kurswechsel vornehmen mussten.Also fingen sie an, über einen kommenden Zinserhöhungszyklus und eine Verlangsamung des epischen Gelddruckens von QE4 zu reden. Ihr Gerede über eine Straffung der Geldpolitik ist in diesem Jahr nur noch aggressiver geworden und erreichte seinen Höhepunkt zwischen Mitte April und Mitte Mai, als die Goldaktien einbrachen. Dies hatte tiefgreifende Auswirkungen auf die gesamten Finanzmärkte, die den S&P 500 fast in einen neuen Bärenmarkt stürzten. Die US-Aktienmärkte stürzten von Anfang Januar bis Mitte Mai im schlimmsten Fall um 18,7% ab!Nur zwei Tage, nachdem sie zu Beginn des Jahres 2022 ein Allzeithoch erreicht hatten, brachen nach dem Protokoll der FOMC-Sitzung von Mitte Dezember heftige Verkäufe aus. Daraus ging hervor, dass die Fed-Vertreter bereits über eine baldige Ausweitung der quantitativen Straffung diskutierten, um einen Teil der riesigen Gelddruckflut von QE4 zu beseitigen. Den größten Teil davon aus dem System zu entfernen, ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, die Inflation zu stoppen, aber für Aktien, die von QE4 beeinflusst werden, ist das eher schlecht.Die falkenhaften Sprüche der Fed-Beamten wurden im Laufe des Jahres 2022 immer extremer und erreichten ihren Höhepunkt Mitte April bis Mitte Mai, als die Goldaktien aufgerieben wurden. Nachdem sie Mitte März den Leitzins nur um 25 Basispunkte über das Nullzins-Niveau hinaus angehoben hatten, wollten die Fed-Vertreter die Händler davon überzeugen, dass das Tempo der Zinserhöhung drastisch erhöht werden müsse, um die rasant steigende Inflation zu bekämpfen. Daher prognostizierten sie zunehmend größere Anhebungen um 50 Basispunkte, und die Märkte befürchteten große Anhebungen um 75 Basispunkte!Tatsächlich erhöhte der FOMC auf seiner nächsten Sitzung Anfang Mai den Leitzins um einen halben Punkt und wagte damit die erste Zinserhöhung um 50 Basispunkte seit Mai 2000, die zum Platzen der Dotcom-Blase beitrug. In seiner anschließenden Pressekonferenz warnte der Fed-Vorsitzende: "Im Ausschuss herrscht die Meinung vor, dass in den nächsten Sitzungen weitere Zinserhöhungen um 50 Basispunkte auf dem Tisch liegen sollten." Dieser Straffungszyklus entwickelt sich zum schnellsten seit Ende der 1980er Jahre!Zusätzlich zu der epischen Falschheit war auch das QT-Geplapper extrem. Anfang April hielt der stellvertretende Fed-Vorsitzende eine Rede, in der er zu einer größeren und schnelleren QT aufrief: "Ich erwarte, dass die Bilanz erheblich schneller schrumpft als in der vorherigen Erholung, mit deutlich größeren Obergrenzen und einer viel kürzeren Zeitspanne für die Einführung der Obergrenzen." Das ursprüngliche QT1 der Fed ging schrittweise von 10 Milliarden Dollar im Monat auf 50 Milliarden Dollar über ein ganzes Jahr.Auf derselben übermütigen FOMC-Sitzung Anfang Mai, auf der die Fed 50 Basispunkte anhob und bald weitere Sprünge um einen halben Punkt versprach, wurde QT2 angekündigt. Dies würde mit monatlichen Abflüssen von Anleihen in Höhe von 47,5 Milliarden Dollar im Juni dieses Jahres beginnen und sich nur drei Monate später im September auf 95 Milliarden Dollar monatlich verdoppeln! QT wurde noch nie in diesem Umfang versucht, und QT1 wurde kurz nach Erreichen der Endgeschwindigkeit in Q4'18 vorzeitig beendet.Die Fed gab bei der Rückabwicklung von QE1, QE2 und QE3 mit QT1 nach, weil der S&P 500 um 19,8% an den Rand eines neuen Bärenmarktes stürzte. QT1 hat nur 22,8% dieser früheren QE-Gelddruckkampagnen rückgängig gemacht, was weit von der halben Rückabwicklung entfernt ist, die die Fed-Flüsterer beim Start von QT1 vorausgesagt hatten. Aber angesichts der rasenden Inflation hat die Fed QT2 auf fast das Doppelte des letzten monatlichen QT1-Tempos angesetzt und in nur einem Viertel der Zeit auf Volldampf geschaltet!