Aztec Minerals schließt überzeichnete Privatplatzierung im Wert von 3,4 Mio. $ mit Alamos als strategischem Investor ab

Vancouver, 7. Juni 2022 - Aztec Minerals Corp. (AZT: TSX-V, OTCQB: AZZTF) (Aztec oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen seine überzeichnete Privatplatzierung in Höhe von 3,4 Millionen CAD abgeschlossen hat. Die Privatplatzierung bestand aus 11,4 Millionen Einheiten zum Preis von 0,30 CAD pro Einheit und erzielte einen Bruttoerlös von 3,4 Millionen CAD (die Platzierung). Die Platzierung wurde erstmals in der Pressemeldung des Unternehmens vom 16. Mai 2022 angekündigt, und zwar mit einem Bruttoerlös von bis zu 3 Millionen CAD. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Warrant, der bis zum 6. Juni 2024 ausgeübt und zum Ausübungspreis von 0,40 CAD gegen eine zusätzliche Stammaktie eingelöst werden kann. Alamos Gold Inc. (Alamos) (NYSE: AGI) beteiligte sich an der Platzierung und zeichnete insgesamt 7.926.089 Einheiten zu einem Gesamtpreis von 2.377.826,70 CAD. Vor dem Abschluss der Platzierung war Alamos nicht im Besitz von Stammaktien oder Warrants von Aztec. Nach dem Abschluss der Platzierung hält Alamos zum Zeitpunkt dieser Mitteilung 7.926.089 Stammaktien und 7.926.089 Warrants, was einem Anteil von 9,9 % der Aktien des Unternehmens auf unverwässerter Basis bzw. von 18,0 % auf teilweise verwässerter Basis unter der Annahme der Ausübung der Warrants von Alamos entspricht. Alamos hat die Einheiten zu Investitionszwecken erworben; die Beteiligung kann von Alamos von Zeit zu Zeit nach eigenem Ermessen bewertet und erhöht oder verringert werden. Eine Kopie des Frühwarnberichts von Alamos kann auf der SEDAR-Website, www.sedar.com, abgerufen oder bei Scott K. Parsons, Vice-President, Investor Relations unter SParsons@alamosgold.com, 416-368-9932 (DW 5439) oder per Post an Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 3910, Toronto, Ontario M5J 2T3 angefordert werden.Aztec hat die Absicht, den Nettoerlös aus der Privatplatzierung für die Durchführung von Explorationsarbeiten in seinem Porphyr-Gold-Kupferprojekt Cervantes in Sonora (Mexiko) sowie in seinem Projekt Tombstone mit epithermaler Gold-Silber- und Silber-Blei-Zink-Kupfer-Gold-CRD-Mineralisierung in Arizona (USA) wie auch für allgemeine betriebliche Zwecke zu verwenden.Die im Rahmen der Platzierung begebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen und den Statuten der TSX Venture Exchange (die Börse) an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden, die am 7. Oktober 2022 endet. Die Platzierung steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die Börse. Aztec hat in Verbindung mit der Platzierung Vermittlungsprovisionen in Gesamthöhe von 11.160 CAD in bar an unabhängige Vermittler gezahlt.Aztec ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung von großen Mineralienvorkommen in Nord-, Mittel- und Südamerika gerichtet ist. Das Kernprojekt des Unternehmens ist das aussichtsreiche porphyrische Gold-Kupfer-Konzessionsgebiet Cervantes im mexikanischen Sonora. Das historische distriktweite Konzessionsgebiet Tombstone in Cochise County in Arizona, beherbergt sowohl eine epithermale Gold-Silber-Mineralisierung mit großen Tonnagen als auch eine Massivsulfid-Silber-Blei-Zink-Kupfer-Mineralisierung des CRD-Typs. Die Aktien von Aztec werden an der TSX Venture Exchange (Kürzel: AZT) und am OTCQB in den USA (Kürzel: AZZTF) gehandelt.Simon DyakowskiSimon Dyakowski, Chief Executive OfficerSimon Dyakowski, CEO oder Bradford Cooke, ChairmanTel: (604) 619-7469Fax: (604) 685-9744E-Mail: simon@aztecminerals.comInternet: www.aztecminerals.comDie TSXV und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Regulierungsbehörde hat die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen genehmigt oder dementiert.Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze als zukunftsgerichtete Aussagen gelten können. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie erwartet oder wird erwartet bzw. von Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen werden, zu erkennen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über die endgültige Genehmigung der Privatplatzierung durch die Börse und die vom Unternehmen geplante Verwendung der Erlöse aus der Privatplatzierung.Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich erheblich von den Ergebnissen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, gehört, dass das Unternehmen nicht die endgültige Genehmigung der Privatplatzierung durch die Börse erhält. Dementsprechend können die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen. Investoren und andere Personen, die sich bei ihren Entscheidungen auf zukunftsgerichtete Aussagen stützen, sollten die oben genannten Faktoren und andere Unwägbarkeiten sorgfältig berücksichtigen und sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Wertpapiergesetzen gefordert.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. 