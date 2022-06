Starke Silbernachfrage, mehr Inflation & ein verschwiegenes Treffen

C19 bestimmt weiter den Alltag, obwohl vergangene Maßnahmen immer zweifelhafter werden.Silber verharrt auf recht niedrigem Niveau, doch die Fakten sehen gut aus. JP Morgan verzeichnet starke Silberabflüsse aus seinem Comex-Tresor und auch die gesamten registrierten Bestände, also in Kontrakte lieferbares Silber, liegen auf Mehr-Jahres-Tiefs. Im Jahr 2021 verzeichnete die Einzelhandels-Silbernachfrage ein Plus von 36%, alleine in den USA wurden 49% mehr Münzen und Barren abgesetzt. Die ETP-Nachfrage hingegen ging deutlich zurück. Ein Ende des Betruges ist nur "von unten" möglich.In der Türkei beschleunigen sich Inflation und Geldentwertung. Ein Vorgeschmack für das, was der Eurozone blüht? Sehr wahrscheinlich! Mit der Inflation sinken die Mittel, die noch zur Vorsorge eingesetzt werden können, daher ist Handeln jetzt so dringlich!Auch die Ukraine-Krise wird als ein Grund für die Preissteigerungen genannt, denn Rußland blockiert angeblich die Häfen für den Export. Aber wenn diese vermint sind? Biden hat einen hellen Moment und spricht von möglichen Gebietsverlusten der Ukraine, während er die Lieferung von Langstreckenraketen befürwortet.In dieser unübersichtlichen Situation treffen sich die Bilder-Verberger, doch der Mainstream schweigt.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)