Quantum Battery Metals will Geologenteam zur Bewertung der Kobalthalde Nipissing in Verbindung mit dem Explorationsprogramm 2022 entsenden

Vancouver, 7. Juni 2022 - Quantum Battery Metals Corp. (CSE: QBAT; OTC: BRVVF; FWB: 23B0) (Quantum oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen sein Bodenteam in Verbindung mit dem für 2022 geplanten Explorationsprogramm damit beauftragt hat, die Kobalthalde genauer zu bewerten. Die Beauftragung des Bodenteams mit der Durchführung dieses zusätzlichen Schritts im Rahmen des Explorationsprogramms 2022 bei Nipissing gewährleistet eine kosteneffiziente Nutzung der bereits eingeplanten Ressourcen auf hohem Niveau, indem die Kosten für die Vorbereitung verringert werden.Durch die Bewertung der Gesteinshalde vor Ort kann das Unternehmen die Kosten für die Aufbereitung der Halde genauer einschätzen und so sicherstellen, dass sich aus der Machbarkeit und den Messungen eine äußerst profitable Gelegenheit für das Unternehmen ergibt. Im Zusammenhang mit der Bewertung der Kobalthalde wird das Unternehmen auch potenzielle Bearbeitungsvereinbarungen und Lizenzgebühren-Streams sondieren.Während das Unternehmen die Weiterentwicklung des Projekts Nipissing Lorrain fortsetzt, prüft es auch eine Expansion in lokale Gebiete, da die Region ein bekanntes historisches Gebiet für Kobalt ist - ein wichtiger Bestandteil heutiger EV-Batterien.Das diesjährige Explorationsprogramm wird auf unseren bereits vorliegenden Ergebnissen des Probenahmeprogramms aus dem Jahr 2017 aufbauen. Wir sind bestrebt, unsere aktuellen Konzessionsgebiete genauer zu erproben und das Potenzial unserer Vermögenswerte zu nutzen. Indem wir sicherstellen, dass jedes einzelne, für dieses Jahr geplante Explorationsprogramm kosteneffizient und gut ausgestattet ist, können wir den Unternehmenswert sichern. Die Gesteinshalde ist ein Element, das wir in der Vergangenheit untersucht haben, von dem wir aber annehmen, dass es einen größeren Wert hat, als ursprünglich erschlossen wurde, erklärt David Greenway, ein Director des Unternehmens.Qualifizierter Sachverständiger: Luke van der Meer (P.Geo) ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der in National Instrument 43-101 festgelegten Richtlinien und hat den technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.Quantum Battery Metals Corp.Andrew SostadAndrew Sostad, CEO und Director400 - 837 West Hastings StreetVancouver, British Columbia V6C 3N6Tel: 604.629.2936E-Mail: Info@quantumbatterymetals.comZukunftsgerichtete Informationen. Diese Pressemeldung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen erachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, ausgenommen Aussagen zu historischen Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten von Quantum Battery Metals Corp. (das Unternehmen) erwartet wird, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, generell, aber nicht immer durch Wörter wie erwartet, plant, nimmt an, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, Potenzial und vergleichbare Ausdrücke kenntlich gemacht sind oder besagen, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Faktoren, die eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen bewirken können, beinhalten Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftslage. Investoren werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Prognosen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Ansichten, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen. Sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sollten sich die Ansichten, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!