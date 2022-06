Wenn das Geld stirbt

Damals, im Sommer 2011, lasen viele von uns über die Weimarer Republik und ihren hyperinflationären Untergang. Ein Jahrzehnt später ist es an der Zeit, die Geschichte wieder aufleben zu lassen. Das beliebteste Buch im Sommer 2011 war "When Money Dies" von Adam Fergusson. Ursprünglich 1975 veröffentlicht, aktualisierte Fergusson den Text 2010, und nach dem ersten Ansturm der Schuldenmonetarisierung und QE1 und QE2 wurde es zur Pflichtlektüre. Vielleicht haben Sie es damals noch nicht gelesen. Wenn nicht, sollten Sie es jetzt, im Sommer 2022, nachholen. Wenn Sie es vor einem Jahrzehnt gelesen haben, ist es an der Zeit, es noch einmal aufzuschlagen.Jetzt sagen Sie vielleicht: "Hey, schau mal. Es ist zwölf Jahre her, und ich falle nicht mehr auf diesen Hyperinflationskram herein." Okay, gut. Sie können glauben, was Sie wollen. Die Weimarer Republik war jedoch nicht das erste Regime, das unter der Last einer übermäßigen Geldschöpfung zusammenbrach, und es wird auch nicht das letzte sein. Haben Sie diese Zitate schon einmal gehört? Das erste stammt von Shakespeare, das zweite wird dem amerikanischen Humoristen Mark Twain aus dem 19. Jahrhundert zugeschrieben.Diese beiden Redewendungen kamen mir letzte Woche sofort in den Sinn, als ich "When Money Dies" zum ersten Mal seit elf Jahren wieder aufschlug. Und warum? Ich brauchte nur bis zur Seite 3 zu kommen, um zu erkennen, dass das, was Fergusson vor fast 50 Jahren geschrieben hat, auch heute noch aktuell ist. In meiner Taschenbuchausgabe gibt es auf Seite 3 nur drei Absätze. Hier ist der erste. Denken Sie daran, dass Fergusson sich auf die Ereignisse von 1921 und 1922 bezieht. Es ist ein erstaunlicher Zufall, dass er genauso gut über die Jahre 2021 und 2022 hätte schreiben können.Um es mit den Worten zu sagen: "1921 war es unvorstellbar, dass es 1922 tatsächlich noch schlimmer werden könnte." Hatten Sie nicht genau dieses Gespräch mit Ihren Freunden und Ihrer Familie in den letzten sechs Monaten? Und 1923 wurde es noch schlimmer! Lassen Sie uns als nächstes den zweiten Absatz auf Seite 3 untersuchen. Was finden wir hier?Dieser Absatz befasst sich zwar mit der Geschichte nach dem Ersten Weltkrieg, aber der letzte Satz ist der Schlüssel. Viele dieser fremden Ereignisse haben "direkt oder indirekt die unaufhörliche Abwertung der Währung verursacht". Hier, im Jahr 2022, ist es schwer, die gegenwärtige Zentralbankpolitik der quantitativen Lockerung und der modernen Geldtheorie als etwas anderes zu beschreiben als "die unaufhörliche Abwertung der Währung". Kommen wir nun zum letzten Absatz auf Seite 3 - und hier wird es ein wenig gruselig. Lesen Sie den nächsten Auszug und denken Sie daran, dass er vor 50 Jahren über Ereignisse geschrieben wurde, die vor 100 Jahren stattfanden.Ist das nicht eine genaue Beschreibung der Situation, in der wir uns im Jahr 2022 befinden? Extremisten, die den Mob aufstacheln. Gruppen von Bürgern, die gegeneinander ausgespielt werden. Verachtung für die Regierung. Allgegenwärtige Korruption. All das gab es 1922, und all das gibt es auch jetzt, 100 Jahre später. Was geschah also 1923 als Nächstes? Nun, dafür müssen Sie das Buch kaufen. Die gute Nachricht für Sie ist, dass es auf Amazon und anderswo erhältlich ist. Es ist zwar nicht die übliche unterhaltsame Sommerlektüre, aber auf jeden Fall eine Pflichtlektüre für alle, die die Wirtschaftsgeschichte der Geldentwertung studieren und sich auf das vorbereiten wollen, was unweigerlich folgt.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 7. Juni 2022 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.