Harte Zeiten stehen uns bevor!  Marc Faber

Ivan Bayoukhi und Jim Lewis von Wall Street Silver sprachen jüngst mit Dr. Marc Faber über Parallelen zwischen der aktuellen globalen Krise und der Großen Depression. Weitere Themen des Interviews sind die Inflation, die Politik der US-Notenbank sowie die Aussichten für Gold und Silber im Jahr 2023.Der Herausgeber des Gloom, Boom & Doom Report ist der Meinung, dass eine Rezession bereits begonnen habe und sich die Lage noch verschlechtern werde. Er sehe sich aktuell an die frühen 1970er Jahre erinnert. Damals wurde der Ölpreis durch die OPEC-Länder rasant erhöht und die US-Zentralbank erhöhte daraufhin die Zinssätze. Aktuell herrsche jedoch in vielen Ländern eine höhere Inflation als in den 1970ern.In Bezug auf Edelmetalle erklärt Faber, dass er jüngst erneut Gold gekauft habe. "Gold hat sich entwickelt wie es konservative, geduldige Langzeitinvestoren erwartet haben," so der langjährige Experte. Und weiter: "Es hat sich enttäuschend entwickelt, wie es Spekulanten, nervöse Daytrader und gierige Menschen erwartet haben."Er selbst halte Gold, da er seine eigene Zentralbank besitzen möchte. Das Metall befinde sich an seinem Wohnort (Thailand), da er im Zweifelsfall damit rechne, dass die Reisemöglichkeiten eingeschränkt werden könnten.