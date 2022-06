Hohe Gold- und Silberverkäufe der Perth Mint im Mai

©Perth Mint

Die australische Prägestätte Perth Mint hat heute die Absatzzahlen für Gold- und Silberbullion im Mai 2022 veröffentlicht. Den Daten zufolge ergab sich im Vergleich zum April sowohl bei den Goldverkäufen als auch bei den Silberverkäufen ein Anstieg.Im April hatte die Perth Mint 80.941 Unzen Gold in Form von Münzen und Barren verkauft; hier ergab sich im Mai ein 22%-Anstieg auf 98.515 Unzen Gold. Im Vergleich zum Mai 2021 wurde ein Plus von 8% verzeichnet.Die Silberverkäufe verzeichneten im Monatsvergleich indes ein Plus von 5%: Im April hatten sich diese auf 2.119.491 Unzen belaufen und erreichten im Mai 2.217.582 Unzen. Im Vergleich zum Mai 2021 wurde ein Anstieg von 30% erzielt.© Redaktion GoldSeiten.de