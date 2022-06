Fabled Copper berichtet über die UAV-Drohnenmission bei der Book 6 Kupfersichtung auf dem Bronson Projekt

Vancouver, British Columbia - Fabled Copper Corp. (“Fabled Copper” oder das “Unternehmen”) (CSE: FABL) gibt Ergebnisse des 2021 durchgeführten Oberflächen-Feldarbeiten-Programms auf seinem Muskwa Kupferprojekt bekannt. Siehe Abbildung 1 unten.Das Projekt besteht aus den Neil, Toro und Bronson Projekten im Norden von British Columbia. Siehe Abbildung 2 unten.Peter Hawley, Präsident und CEO, berichtet: "Bis dato haben wir über die Probenentnahmen bei 14 Kupfersichtungen, die damit verbundenen Drohneneinsätze und die geophysikalischen Bodenuntersuchungen auf dem Neil Projekt berichtet. Dies schließt die 2021er Arbeiten auf dem Neil Projekt ab und wir werden nun über die Arbeiten des Jahres 2021 auf dem Bronson Projekt, südlich von Neil, berichten." Siehe Abbildung 3 unten.Das Bronson Projekt umfasst 4 Mineral-Konzessionen, die sich über etwa 2.524,6 Hektar erstrecken, wobei die Hauptziele des Arbeitsprogramms 2021 darin bestanden:i) Durchführung einer Feldkampagne, bestehend aus Erkundungsprospektierung auf den Bronson-Claims.ii) Abschluss eines konzentrierten Programms auf dem Book 6 Ader-Ziel, bestehend aus detaillierten Probenahmen, elektromagnetischen Niederfrequenz- und geophysikalischer Bodenmagnetometer-Untersuchungen und einer UAV-Fotogrammetrieuntersuchung.iii) Durchführung von Alterationsmineralkartierungen und Zielbestimmung mittels sichtbarem Nahinfrarot (VNIR), kurzwelligem Infrarot (SWIR) und thermischem Infrarot (TIR) unter Verwendung von multispektralen Satellitendaten des fortgeschrittenen weltraumgestützten Wärmeemissions- und Reflexionsradiometers (ASTER)Insgesamt wurden 56 Personentage auf dem Grundstück verbracht und 199 Gesteinsproben in 7 aussichtsreichen Gebieten entnommen, nämlich in Book 6, Book 9, B00k 10, 428 Central, 428 South, PJ105 und PJ100. Siehe Abbildung 4 unten.Wir beginnen unsere Erörterung des Bronson Projekts mit dem Book 6 Projekt, bei dem am 14. August 2021 eine unbemannte Luftfahrzeug-Fotogrammetrie-Untersuchung (UAV) über dem Book 6 Aderziel durchgeführt wurde. Der Zweck der UAV-Fotogrammetrie-Untersuchung bestand darin,:(i) Generierung von hochauflösenden Fotogrammetrie-Datensätzen für das Aderziel, um Gesteins-kontrollen der Kupfermineralisierung besser zu verstehen.(ii) Erstellung von hochauflösenden digitalen Geländemodellen (DTM) zur Unterstützung der 3D-Modellierung der Ziele.(iii) Erstellung von Basisbildern zur Erfassung des aktuellen Zustands der Oberflächenstörung an Standorten, die in den kommenden Jahren aktiv erkundet werden sollen.Die für die Durchführung der UAV-Fotogrammetrie-Untersuchung verwendete Ausrüstung bestand aus einer optischen 20-Megapixel-Kameradrohne DJI Phantom 4 Pro v2.0 mit mechanischem Verschluss und einem aufgerüsteten Rover L1/L2 GNSS-Empfänger (Global Navigation Satellite System). Eine Multifrequenz-Basisstation Sunnav G10 wurde so eingestellt, dass sie PPK-Korrekturen der Standortinformationen des UAV-Rover-Empfängers ermöglicht. Siehe Abbildung 5 unten.Vor der Untersuchung wurde eine GNSS-Basisstation in der Mitte des Kartierungsgebiets aufgestellt. Das Gebiet wurde zu Fuß durchquert, um am 14. August 2021 fotogrammetrische Untersuchungen durchzuführen. Bodenkontrollpunktdaten (GCP) wurden während der Untersuchung erfasst. Vier geländeverfolgende UAV-Einsätze wurden durchgeführt, um das Ziel von Book 6 zu untersuchen.Während der Untersuchung wurden insgesamt 861 Fotos aufgenommen. Die endgültige GSD (Auflösung) betrug 3,02 cm für das Orthomosaik und 6,04 cm für das digitale Oberflächenmodell (DSM). Die endgültige räumliche Auflösung des DSM ist abhängig von der Detailgenauigkeit der Punktwolkenerzeugung. Für das Untersuchungsgebiet von Book 6 wurde ein feiner DSM mit einer feineren Auflösung erstellt, da das Relief nicht so stark ausgeprägt ist. Siehe Abbildung 6 unten.Zu den erzeugten Datenprodukten gehörten Farb-Orthofotomosaike mit 3 cm Auflösung, digitale Oberflächenmodelle (DSM) und digitale Geländemodelle (DTM). Außerdem wurden für jedes Zielgebiet Schattenmodelle erstellt. Für das Hangschattenmodell wurde eine Beleuchtung von 315 Grad mit einer Auflösung von 6 cm verwendet. Die horizontale Genauigkeit des endgültigen Modells lag bei 3,02 - 6,02 cm und die vertikale Genauigkeit des endgültigen Modells bei 6,04 - 18,12 cm. Siehe Abbildungen 7 und 8 unten.Die erzeugten Daten wurden für die Vor-Ort-Zielsuche nach sichtbaren Kupfervorkommen auf dem Farborthofoto verwendet, da die Auflösung von 3 cm ausreicht. Dies führte zu einer Vor-Ort-Untersuchung der Mineralisierung und der Beprobung der Book 6 Ader, bei der insgesamt 113 Proben für eine erste Bewertung gesammelt wurden. Klicken Sie hier , um den Drohnenflug über das Bronson Projekt, Book 6 Ader, anzusehen.Anhand der Ergebnisse der von der UAV-Drohne gesammelten Daten wird die Feldmannschaft in der Feldsaison 2021 die Book 6 Kupfersichtung weiter bewerten.Weitere Veröffentlichungen zu den Probenahmen und geophysikalischen Bodenuntersuchungen bei Book 6 werden in den nächsten Wochen folgen.Die von Fabled Copper Corp. gemeldeten Analyseergebnisse der Probenahmen beziehen sich auf Gesteinsproben, die von den Mitarbeitern von Fabled Copper Corp. direkt an ALS Chemex, Vancouver, British Columbia, Kanada, geschickt wurden. Die Proben wurden gemäß der ALS Chemex-Methode PREP-31 zerkleinert, aufgespalten und pulverisiert und anschließend auf das 33-Elemente-Paket ME-ICP61 durch Aufschluss mit vier Säuren und ICP-AES-Finish analysiert. Die ME-GRA21-Methode ist für Gold und Silber mittels Feuerprobe und gravimetrischen Abschluss, 30 g nominales Probengewicht.Für Proben, die Edelmetall-Schwellenwerte von 10 g/t Au oder 100 g/t Ag auslösen, wird die folgende Methode verwendet:Au-GRA21 Au durch Feuerprobe und gravimetrischen Abschluss mit einer 30 g Probe.Ag-GRA21 Ag durch Feuerprobe und gravimetrischen Abschluss.Fabled Copper Corp. überwacht die Qualitätssicherung und -kontrolle (QA/QC) unter Verwendung von kommerziell beschafften Standardkernen und lokal beschafftem Blindmaterial, das in regelmäßigen Abständen in die Probenfolge eingefügt wird.Fabled Copper ist ein Junior-Bergbauexplorationsunternehmen. Derzeit konzentriert sich das Unternehmen darauf, durch die Exploration und Erschließung seiner bestehenden Kupferprojekte im Norden von British Columbia Werte für seine Aktionäre zu schaffen. Das Muskwa Projekt umfasst insgesamt 76 Claims in zwei nicht zusammenhängenden Blöcken mit einer Gesamtfläche von ca. 8.064,9 Hektar und liegt im Liard Bergbaubezirk im Norden von British Columbia.Mr. Peter J. Hawley, Präsident und C.E.O.Telefon: (819) 316-0919E-Mail: peter@fabledcopper.orgFür weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: info@fabledcopper.orgDeutsche Anleger:M & M Consult UG (haftungsbeschränkt)Telefon.: 03641 / 597471E-Mail: info@metals-consult.comDie in dieser Pressemeldung enthaltenen technischen Informationen wurden genehmigt von Peter J. Hawley, P.Geo., Präsident und C.E.O. von Fabled, der eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards für die Veröffentlichungen von Mineralprojekten - ist.Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung.Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Aussagen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" dar, so wie der Begriff in den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen verwendet wird. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Plänen, Erwartungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Bereitstellung der Informationen und unterliegen bestimmten Faktoren und Annahmen, einschließlich der Tatsache, dass sich die finanzielle Situation und die Entwicklungspläne des Unternehmens nicht aufgrund von unvorhergesehenen Ereignissen ändern und dass das Unternehmen alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhält.Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Pläne, Schätzungen und die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen prognostizierten abweichen können. Einige der Risiken und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, sind unter anderem: Auswirkungen des Coronavirus oder anderer Epidemien, allgemeine wirtschaftliche Bedingungen in Kanada, den USA und weltweit; die Bedingungen der Branche, darunter Schwankungen der Rohstoffpreise; staatliche Regulierung der Bergbaubranche, einschließlich Umweltregulierung; geologische, technische und bohrtechnische Probleme; unvorhergesehene betriebliche Ereignisse; Wettbewerb um oder die Unmöglichkeit, Bohrgeräte und andere Dienstleistungen zu bekommen; die Verfügbarkeit von Kapital zu akzeptablen Bedingungen; die Notwendigkeit, erforderliche Genehmigungen von den Aufsichtsbehörden zu erhalten; die Volatilität der Aktienmärkte; die Volatilität der Marktpreise für Rohstoffe; die mit dem Bergbau verbundenen Haftungen; Änderungen der Steuergesetze und Anreizprogramme in Bezug auf die Bergbaubranche sowie die anderen Risiken und Ungewissheiten, die für das Unternehmen gelten und wie die in den fortlaufend veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens beim Unternehmensprofil auf http://www.sedar.com dargestellt sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, diese wird von den geltenden Gesetzen verlangt.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!