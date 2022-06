K92 Mining Announces Latest High-Grade Underground Drill Results At Kora And Judd

Underground drill hole JDD0051 records multiple intersections including 8.80 m at 61.17 g/t gold equivalent ("AuEq") (1) or 59.52 g/t Au, 37 g/t Ag and 0.74% Cu from the J1 Vein.

or 59.52 g/t Au, 37 g/t Ag and 0.74% Cu from the J1 Vein. Underground drill hole KMDD0402 records multiple intersections including 4.20 m at 37.38 g/t AuEq or 33.85 g/t Au, 100 g/t Ag and 1.41% Cu from the K2 Vein and 8.50 m at 26.34 g/t AuEq or 24.77 g/t Au, 10 g/t Ag and 0.90% Cu from the K1 Vein.



Underground drill hole KMDD0348 records multiple intersections including 8.70 m at 25.28 g/t AuEq or 8.71 g/t Au, 176 g/t Ag and 8.94% Cu from the K2 Vein.



Underground drill hole JDD0084 records multiple intersections including 1.09 m at 37.96 g/t AuEq or 30.50 g/t Au, 73 g/t Ag and 4.07% Cu from the J1 Vein Hanging Wall.



Underground drill hole KMDD0364 records multiple intersections including 4.92 m at 23.16 g/t AuEq or 18.15 g/t Au, 39 g/t Ag and 2.81% Cu from the K2 Vein and 4.27 m at 21.87 g/t AuEq or 20.55 g/t Au, 8 g/t Ag and 0.76% Cu from the K1 Vein.



Underground drill hole KMDD0380 records multiple intersections including 6.10 m at 29.41 g/t AuEq or 29.32 g/t Au, 3 g/t Ag and 0.03% Cu from the K1 Vein.



Underground drill hole KMDD0400 records multiple intersections including 10.05 m at 23.18 g/t AuEq or 22.07 g/t Au, 16 g/t Ag and 0.57% from the K1 Vein.



Note (1): Gold equivalent (AuEq) exploration results are calculated using longer-term commodity prices with a copper price of US$3.75/lb, a silver price of US$20/oz and a gold price of US$1,600/oz.

VANCOUVER, British Columbia., June 09, 2022 -- K92 Mining Inc. ("K92" or the "Company") (TSX: KNT; OTCQX: KNTNF) is pleased to announce results from the ongoing underground diamond drilling of the Kora and Judd deposits at the Kainantu gold mine in Papua New Guinea.

The results for the latest 116 diamond drill holes completed from underground into the Kora and Judd deposits are summarized in Table 1 and Table 2 below. The results continue to demonstrate the high-grade and continuity of Kora and Judd, with intersections largely focused on increasing drill density up-dip, down-dip, to the north and to the south, particularly at Judd. From the drilling results, all drill holes at Kora intersected mineralization, with 10 intersections exceeding 20 g/t AuEq, 25 intersections exceeding 10 g/t AuEq and 51 intersections exceeding 5 g/t AuEq. At Judd, all drill holes intersected mineralization, with 5 intersections exceeding 20 g/t AuEq, 19 intersections exceeding 10 g/t AuEq and 43 intersections exceeding 5 g/t AuEq intersections.

Kora Underground Drilling Results

At Kora, the results are highlighted by holes KMDD0402 recording multiple intersections including 4.20 m at 33.85 g/t Au, 100 g/t Ag and 1.41% Cu (37.38 g/t AuEq, 2.63 m true width) from the K2 Vein and 8.50 m at 24.77 g/t Au, 10 g/t Ag and 0.90% Cu (26.34 g/t AuEq, 5.02 m true width) from the K1 Vein; KMDD0364 recording multiple intersections including 4.92 m at 18.15 g/t Au, 39 g/t Ag and 2.81% Cu (23.16 g/t AuEq, 2.74 m true width) from the K2 Vein and 4.27 m at 20.55 g/t Au, 8 g/t Ag and 0.76% Cu (21.87 g/t AuEq, 2.21 m true width) from the K1 Vein; KMDD0400 recording multiple intersections including 10.05 m at 22.07 g/t Au, 16 g/t Ag and 0.57% Cu (23.18 g/t AuEq, 5.90 m true width) from the K1 Vein, and; KMDD0438 recording multiple intersections including 7.37 m at 21.76 g/t Au, 11 g/t Ag and 0.78% Cu (23.17 g/t AuEq, 3.68 m true width) from the K1 Vein. These holes extended high-grade mineralization up-dip and along strike at both the K1 and K2 veins. Hole KMDD0364 was incorporated into the October 31, 2021 Kora Resource Estimate.

Drilling to the south at Kora, continued to record and extend high-grade intersections, highlighted by hole KMDD0448 recording multiple intersections including 1.68 m at 9.78 g/t Au, 103 g/t Ag and 12.83% Cu (31.69 g/t AuEq, 0.74 m true width) from the K1 Vein and 2.15 m at 4.63 g/t Au, 47 g/t Ag and 3.42% Cu (10.71 g/t AuEq, 0.90 m true width) from the K2 Vein. On the K2 Vein, KMDD0348 recorded 8.70 m at 8.71 g/t Au, 176 g/t Ag and 8.94% Cu (25.28 g/t AuEq, 5.79 m true width); KMDD0426 recorded 3.00 m at 5.89 g/t Au, 180 g/t Ag and 5.93% Cu (17.67 g/t AuEq, 1.09 m true width), and; KMDD0430 0.85 m at 5.65 g/t Au, 101 g/t Ag and 5.36% Cu (15.53 g/t AuEq, 0.87 m true width). Hole KMDD0348 was incorporated into the October 31, 2021 Kora Resource Estimate.

A significant amount of drilling to the north and northern portion of the deposit was completed as part of systematically executing our drill program and although the northern portion is generally lower grade, drilling delivered solid results. Highlights include: KMDD0470 recording multiple intersections including 7.10 m at 20.00 g/t Au, 4 g/t Ag and 0.08% Cu (20.18 g/t AuEq, 3.16 m true width) from the K1 Vein; KMDD0380 recording multiple intersections including 6.10 m at 29.32 g/t Au, 3 g/t Ag and 0.03% Cu (29.41 g/t AuEq, 3.49 m true width) from the K1 Vein, and; KMDD0396 recording multiple intersections including 6.71 m at 15.24 g/t Au, 6 g/t Ag and 0.07% Cu (15.43 g/t AuEq, 3.35 m true width) from the K1 Vein. The results continue to demonstrate the potential for higher-grade mineralization extending to the North, particularly at the K1 Vein. As the twin incline development advances towards the Kora Resource, there will be increased capability to target Kora Deeps and a potential northern strike extension to depth in the second half of 2022.

Judd Underground Drilling Results

At Judd, drilling continues to demonstrate high-grade and expansion potential with the known deposit open along strike in both directions, up-dip and down-dip. To date, four known veins have been recorded at Judd, with similar vein orientation and quartz-sulphide Au-Cu-Ag mineralization as Kora. The veins remain open at depth, to surface, and only a fraction of the over 2,500m strike length has been drilled.

The results are highlighted by holes JDD0051 recording multiple intersections including 8.80 m at 59.52 g/t Au, 37 g/t Ag and 0.74% Cu (61.17 g/t AuEq, 8.80 m true width) from the J1 Vein; JDD0084 recording multiple intersections including 1.09 m at 30.50 g/t Au, 73 g/t Ag and 4.07% Cu (37.96 g/t AuEq, 0.91 m true width) from the J1 Hanging Wall, and; JDD0039 recording multiple intersections including 2.93 m at 19.76 g/t Au, 3 g/t Ag and 0.05% Cu (19.88 g/t AuEq, 1.26 m true width) from the J1 Vein. Hole JDD0039 was incorporated into the December 31, 2021 Maiden Judd Resource Estimate.

Drilling up-dip of existing development encountered multiple high-grade intersections with highlights including: JDD0043 recording multiple intersections including 4.62 m at 19.57 g/t Au, 5 g/t Ag and 0.43% Cu (20.33 g/t AuEq, 2.86 m true width) from the J1 Vein; JDD0071 recording multiple intersections including 6.05 m at 12.68 g/t Au, 31 g/t Ag and 0.68% Cu (14.17 g/t AuEq, 5.20 m true width) from the J1 Vein; JDD0073 recording multiple intersections including 8.60 m at 11.57 g/t Au, 24 g/t Ag and 0.60% Cu (12.83 g/t AuEq, 6.23 m true width) from the J1 Vein, and; JDD0074 recording multiple intersections including 7.70 m at 17.97 g/t Au, 20 g/t Ag and 0.38% Cu (18.83 g/t AuEq, 5.17 m true width) from the J1 Vein. Hole JDD0043 was incorporated into the December 31, 2021 Maiden Judd Resource Estimate.

Long sections of K1, K2 and J1 showing the location of the latest drill holes are provided in figures 1, 2 and 3, respectively. A long section showing Kora drilling to date is provided in figure 4. A long section showing Judd drilling to date is provided in figure 5. A core photograph of drill hole KMDD0402 is provided in figure 6 and a core photograph of drill hole JDD0051 is provided in figure 7.

John Lewins, K92 Chief Executive Officer and Director, stated, "The latest underground drilling results at Kora and Judd continue to demonstrate high grades, solid thickness and continuity. The hit rate once again was very strong, with all holes intersecting mineralization, 15 intersections exceeding 20 g/t AuEq and 44 intersections exceeding 10 g/t AuEq, and featured multiple highlight intersections at both Kora and Judd, with JDD0051 recording multiple intersections including 8.80 m at 61.17 g/t AuEq on the J1 Vein and KMDD0402 recording multiple intersections including 4.20 m at 37.38 g/t AuEq on the K2 Vein and 8.50 m at 26.34 g/t AuEq on the K1 Vein.

The drill results also highlighted that both Kora and Judd have significant expansion potential - open along strike in both directions and down dip, with Judd also open up-dip towards surface. From underground, we continue to focus on expanding the extents of Kora and Judd in multiple directions and note that with the advancement of the twin incline in the second half of the year we plan to commence exploration of Kora deeps and a potential northern extension to Kora. Drilling at Kora South and Judd South is a major focus and rapidly expanding. From underground, we have recently commenced our first step-out drill program at Judd and Kora South from our most southerly drill cuddy. On surface, Kora South and Judd South now have three drill rigs operating, from one at the beginning of the year, and a fourth drill rig is expected to arrive near term. Field mapping and sampling is also advancing at Kora South and Judd South towards the A1 Porphyry to support these programs. Lastly the results of the airborne advanced geophysics have identified multiple highly prospective epithermal and porphyry targets within our approximately 830 km2 land package. It certainly is a very exciting time for exploration at Kainantu."

Table 1 - Kainantu Gold Mine - Significant Intercepts from Kora Diamond Drilling

Hole_ID From (m) To (m) Interval (m) True width (m) Gold g/t Silver g/t Copper % Gold Eq g/t Lode KMDD0344* 52.00 62.15 10.15 4.30 1.98 6 0.09 2.20 K1 including 52.00 53.00 1.00 0.42 2.78 11 0.02 2.95 including 53.00 53.40 0.40 0.17 2.53 16 0.27 3.16 including 53.40 54.20 0.80 0.34 1.86 11 0.08 2.12 including 54.20 54.55 0.35 0.15 0.01 1 0.00 0.03 including 54.55 55.50 0.95 0.40 0.43 1 0.01 0.46 including 55.50 56.50 1.00 0.42 0.62 2 0.03 0.70 including 56.50 57.40 0.90 0.38 7.80 16 0.05 8.08 including 57.40 58.10 0.70 0.30 3.39 4 0.02 3.48 including 58.10 59.20 1.10 0.47 1.07 2 0.19 1.39 including 59.20 59.85 0.65 0.28 0.30 3 0.19 0.64 including 59.85 60.90 1.05 0.44 0.14 2 0.10 0.33 including 60.90 61.20 0.30 0.13 2.90 1 0.05 2.99 including 61.20 61.40 0.20 0.08 0.63 2 0.07 0.76 including 61.40 61.60 0.20 0.08 0.06 8 0.15 0.39 including 61.60 62.15 0.55 0.23 3.46 13 0.14 3.84 KMDD0344* 64.00 65.00 1.00 0.42 1.12 6 0.28 1.65 KMDD0348* 114.40 115.90 1.50 1.06 5.20 71 3.12 11.10 KMDD0348* 115.90 117.25 1.35 0.95 1.58 18 1.20 3.73 KMDD0348* 118.45 118.75 0.30 0.21 2.01 78 5.45 11.74 KMDD0348* 121.70 129.90 8.70 5.79 8.71 176 8.94 25.28 K2 Including 121.70 122.60 0.90 0.64 21.70 215 23.50 62.15 Including 122.60 123.60 1.00 0.71 5.22 165 14.21 30.12 Including 123.60 123.90 0.30 0.21 10.10 710 28.10 64.13 Including 123.90 125.35 1.45 1.02 13.80 256 7.39 28.88 Including 125.35 126.70 1.35 0.95 8.94 85 5.36 18.62 Including 126.70 128.00 1.30 0.92 5.34 106 4.17 13.37 Including 128.00 128.60 0.60 0.42 5.86 364 5.12 18.64 Including 128.60 129.90 1.30 0.92 0.87 21 2.38 4.96 KMDD0354* 43.30 55.00 11.70 6.18 3.52 2 0.10 3.71 K1 including 43.30 44.00 0.70 0.37 12.10 4 0.29 12.62 including 44.00 45.00 1.00 0.53 0.28 1 0.01 0.31 including 45.00 45.70 0.70 0.37 5.05 1 0.01 5.07 including 45.70 45.90 0.20 0.11 38.75 2 0.02 38.81 including 45.90 47.00 1.10 0.58 11.80 3 0.02 11.87 including 47.00 48.50 1.50 0.79 0.94 2 0.02 0.99 including 48.50 49.90 1.40 0.74 1.36 5 0.02 1.46 including 49.90 50.30 0.40 0.21 0.44 1 0.12 0.65 including 50.30 51.80 1.50 0.79 0.44 1 0.23 0.83 including 51.80 52.80 1.00 0.53 0.01 1 0.01 0.04 including 52.80 54.00 1.20 0.63 1.75 1 0.07 1.88 including 54.00 55.00 1.00 0.53 1.88 3 0.41 2.58 KMDD0356* 102.00 102.30 0.30 0.18 2.54 7 1.21 4.57 KMDD0356* 124.15 137.60 13.45 8.25 1.78 4 0.16 2.09 K1 including 124.15 125.30 1.15 0.71 2.09 4 0.26 2.55 including 125.30 126.50 1.20 0.74 0.36 2 0.11 0.57 including 126.50 127.50 1.00 0.61 9.81 7 0.16 10.16 including 127.50 127.90 0.40 0.25 11.10 4 0.37 11.74 including 127.90 129.15 1.25 0.77 2.37 4 0.07 2.54 including 129.15 130.15 1.00 0.61 0.04 2 0.01 0.09 including 130.15 131.15 1.00 0.61 0.01 2 0.01 0.05 including 131.15 132.15 1.00 0.61 0.03 2 0.01 0.07 including 132.15 133.00 0.85 0.52 0.04 2 0.01 0.08 including 133.00 134.00 1.00 0.61 0.01 2 0.01 0.05 including 134.00 135.00 1.00 0.61 0.01 2 0.05 0.11 including 135.00 136.00 1.00 0.61 0.01 4 0.30 0.55 including 136.00 137.00 1.00 0.61 2.94 6 0.16 3.27 including 137.00 137.60 0.60 0.37 1.32 27 1.27 3.70 KMDD0356* 145.95 156.10 10.15 6.13 1.31 11 0.40 2.10 K2 including 145.95 147.40 1.45 0.88 4.21 11 0.57 5.26 including 147.40 148.20 0.80 0.48 0.59 7 0.19 0.99 including 148.20 149.45 1.25 0.75 0.82 8 0.39 1.54 including 149.45 150.60 1.15 0.69 0.11 4 0.05 0.24 including 150.60 151.30 0.70 0.42 0.31 10 0.71 1.58 including 151.30 152.60 1.30 0.78 0.06 8 0.23 0.52 including 152.60 154.00 1.40 0.85 0.24 10 0.36 0.94 including 154.00 155.00 1.00 0.60 0.21 12 0.52 1.20 including 155.00 155.60 0.60 0.36 3.73 44 0.61 5.26 including 155.60 156.10 0.50 0.30 4.92 16 0.78 6.38 KMDD0356* 158.60 160.00 1.40 0.85 1.37 5 0.39 2.05 KMDD0362* 153.40 155.00 1.60 0.97 0.97 60 3.58 7.47 K2 including 153.40 155.00 1.60 0.97 0.97 60 3.58 7.47 KMDD0364* 65.70 72.00 6.30 3.26 2.46 7 0.80 3.82 K1FW including 65.70 66.40 0.70 0.36 4.71 18 0.99 6.52 including 66.40 67.40 1.00 0.52 3.62 4 0.54 4.54 including 67.40 68.00 0.60 0.31 0.01 2 0.17 0.30 including 68.00 68.53 0.53 0.27 3.94 1 0.05 4.03 including 68.53 69.24 0.71 0.37 4.11 4 0.39 4.78 including 69.24 70.12 0.88 0.46 0.16 4 0.25 0.62 including 70.12 71.00 0.88 0.46 2.09 10 1.53 4.67 including 71.00 72.00 1.00 0.52 1.58 10 1.81 4.61 KMDD0364* 85.65 89.92 4.27 2.21 20.55 8 0.76 21.87 K1 including 85.65 86.65 1.00 0.52 4.78 4 0.48 5.60 including 86.65 87.55 0.90 0.47 86.00 8 0.27 86.54 including 87.55 88.50 0.95 0.49 1.61 10 1.26 3.76 including 88.50 89.50 1.00 0.52 2.76 9 0.94 4.38 including 89.50 89.92 0.42 0.22 3.04 9 0.91 4.62 KMDD0364* 94.20 99.12 4.92 2.74 18.15 39 2.81 23.16 K2 including 94.20 95.20 1.00 0.56 0.53 19 1.07 2.48 including 95.20 95.89 0.69 0.38 1.01 12 1.75 3.97 including 95.89 96.50 0.61 0.34 57.90 83 6.56 69.48 including 96.50 97.10 0.60 0.33 49.30 75 5.37 58.87 including 97.10 98.10 1.00 0.56 21.60 46 2.64 26.42 including 98.10 99.12 1.02 0.57 1.56 24 1.64 4.50 KMDD0370* 69.30 70.00 0.70 0.53 1.34 1 0.01 1.37 KMDD0370* 74.28 90.27 15.99 12.19 1.41 9 0.96 3.07 K1 including 74.28 75.00 0.72 0.55 6.50 9 0.73 7.78 including 75.00 75.53 0.53 0.40 0.18 14 0.98 1.93 including 75.53 76.15 0.62 0.47 0.01 7 0.29 0.56 including 76.15 77.00 0.85 0.65 0.06 4 0.32 0.62 including 77.00 77.30 0.30 0.23 0.06 4 0.46 0.85 including 77.30 78.10 0.80 0.61 0.01 4 0.23 0.43 including 78.10 79.00 0.90 0.69 0.01 4 0.32 0.58 including 79.00 80.00 1.00 0.76 0.28 9 0.51 1.21 including 80.00 81.06 1.06 0.81 0.68 12 0.59 1.77 including 81.06 81.30 0.24 0.18 14.60 26 2.18 18.43 including 81.30 81.77 0.47 0.36 0.47 6 1.08 2.27 including 81.77 82.35 0.58 0.44 0.04 14 0.84 1.56 including 82.35 82.70 0.35 0.27 0.06 4 0.63 1.12 including 82.70 84.00 1.30 0.99 0.83 6 0.15 1.15 including 84.00 84.55 0.55 0.42 1.23 7 0.11 1.49 including 84.55 85.10 0.55 0.42 0.08 3 0.01 0.14 including 85.10 86.00 0.90 0.69 0.18 2 0.12 0.40 including 86.00 87.00 1.00 0.76 0.43 4 0.16 0.74 including 87.00 88.27 1.27 0.97 0.01 2 0.08 0.16 including 88.27 89.00 0.73 0.56 0.13 4 0.32 0.69 including 89.00 90.27 1.27 0.97 8.23 40 7.54 20.85 KMDD0370* 106.25 112.20 5.95 4.57 10.28 216 0.98 14.57 K2 including 106.25 107.20 0.95 0.73 17.10 153 1.03 20.67 including 107.20 108.00 0.80 0.61 2.56 57 0.28 3.72 including 108.00 109.00 1.00 0.77 17.50 253 0.85 22.03 including 109.00 109.70 0.70 0.54 4.20 286 2.04 11.05 including 109.70 110.40 0.70 0.54 20.20 680 2.65 32.96 including 110.40 111.90 1.50 1.15 5.40 105 0.15 6.96 including 111.90 112.20 0.30 0.23 0.73 35 0.93 2.67 KMDD0370* 112.70 113.70 1.00 0.77 0.40 31 2.55 4.89 KMDD0374 117.90 147.10 29.20 14.11 0.48 20 2.35 4.52 K2 including 117.90 118.61 0.71 0.34 1.79 2 0.19 2.13 including 118.61 120.00 1.39 0.67 2.05 48 4.31 9.58 including 120.00 121.00 1.00 0.48 0.86 32 1.04 2.93 including 121.00 121.60 0.60 0.29 0.12 10 0.33 0.78 including 121.60 122.60 1.00 0.48 0.01 3 0.19 0.36 including 122.60 123.60 1.00 0.48 0.08 2 0.05 0.18 including 123.60 124.80 1.20 0.58 0.01 2 0.04 0.09 including 124.80 125.80 1.00 0.48 0.01 2 0.13 0.24 including 125.80 126.80 1.00 0.48 0.01 2 0.72 1.19 including 126.80 127.80 1.00 0.48 0.19 6 1.40 2.51 including 127.80 128.60 0.80 0.39 0.32 11 1.54 2.93 including 128.60 129.05 0.45 0.22 0.29 13 3.03 5.32 including 129.05 129.40 0.35 0.17 0.59 125 21.10 36.06 including 129.40 130.25 0.85 0.41 0.39 117 16.15 27.81 including 130.25 131.20 0.95 0.46 0.22 23 3.38 5.94 including 131.20 131.55 0.35 0.17 0.13 9 0.24 0.63 including 131.55 132.55 1.00 0.48 0.34 14 1.05 2.20 including 132.55 133.40 0.85 0.41 0.24 4 0.20 0.61 including 133.40 133.90 0.50 0.24 0.78 4 0.17 1.10 including 133.90 135.10 1.20 0.58 0.02 3 0.31 0.56 including 135.10 136.10 1.00 0.48 0.36 8 0.51 1.28 including 136.10 137.60 1.50 0.72 0.38 4 0.39 1.06 including 137.60 138.30 0.70 0.34 0.62 9 0.97 2.28 including 138.30 138.90 0.60 0.29 0.56 11 1.09 2.46 including 138.90 140.00 1.10 0.53 0.33 20 1.29 2.66 including 140.00 141.24 1.24 0.60 0.29 18 1.39 2.75 including 141.24 142.00 0.76 0.37 0.38 9 1.32 2.62 including 142.00 143.00 1.00 0.48 0.41 16 6.92 11.73 including 143.00 144.00 1.00 0.48 0.39 28 3.04 5.63 including 144.00 145.00 1.00 0.48 0.48 72 7.21 12.97 including 145.00 145.76 0.76 0.37 0.72 79 8.41 15.22 including 145.76 147.10 1.34 0.65 1.55 4 0.05 1.68 KMDD0376* 147.50 157.25 9.75 6.18 3.75 153 3.62 11.48 K2 including 147.50 148.50 1.00 0.63 0.21 12 1.51 2.79 including 148.50 149.40 0.90 0.57 33.50 1290 21.20 83.69 including 149.40 150.40 1.00 0.63 0.05 7 0.39 0.76 including 150.40 150.95 0.55 0.35 0.15 26 0.99 2.06 including 150.95 151.95 1.00 0.63 1.03 119 5.52 11.39 including 151.95 153.10 1.15 0.73 0.18 18 1.27 2.44 including 153.10 154.10 1.00 0.63 0.12 7 0.61 1.18 including 154.10 155.10 1.00 0.63 0.32 13 1.11 2.26 including 155.10 156.00 0.90 0.57 0.23 7 0.55 1.19 including 156.00 156.25 0.25 0.16 4.20 89 3.85 11.50 including 156.25 157.25 1.00 0.63 3.10 110 3.66 10.36 KMDD0378 80.00 90.60 10.60 8.02 5.81 8 0.70 7.04 K1 including 80.00 80.68 0.68 0.51 16.74 15 1.46 19.27 including 80.68 81.60 0.92 0.70 0.58 4 0.41 1.29 including 81.60 82.60 1.00 0.76 0.31 2 0.07 0.46 including 82.60 83.60 1.00 0.76 1.10 4 0.31 1.65 including 83.60 84.54 0.94 0.71 0.66 13 0.76 2.05 including 84.54 84.93 0.39 0.30 5.02 28 3.67 11.27 including 84.93 85.60 0.67 0.51 0.44 16 1.23 2.61 including 85.60 86.60 1.00 0.76 2.07 17 1.34 4.43 including 86.60 87.60 1.00 0.76 0.21 3 0.29 0.71 including 87.60 88.60 1.00 0.76 1.28 2 0.13 1.51 including 88.60 89.60 1.00 0.76 37.80 5 0.69 38.97 including 89.60 90.60 1.00 0.76 4.07 3 0.30 4.58 KMDD0378 93.00 108.90 15.90 12.37 1.89 14 1.06 3.76 K2 including 93.00 94.20 1.20 0.93 10.17 17 4.21 17.15 including 94.20 95.40 1.20 0.93 2.44 46 2.31 6.73 including 95.40 97.00 1.60 1.24 0.83 5 0.61 1.87 including 97.00 98.30 1.30 1.01 0.26 3 0.37 0.89 including 98.30 99.50 1.20 0.93 0.02 1 0.01 0.05 including 99.50 100.50 1.00 0.78 0.01 1 0.00 0.03 including 100.50 101.50 1.00 0.78 0.01 1 0.00 0.03 including 101.50 102.50 1.00 0.78 0.01 1 0.00 0.03 including 102.50 103.50 1.00 0.78 0.04 1 0.03 0.10 including 103.50 104.40 0.90 0.70 0.10 19 2.02 3.58 including 104.40 105.40 1.00 0.78 4.77 17 2.78 9.45 including 105.40 106.60 1.20 0.93 0.90 48 0.72 2.66 including 106.60 106.90 0.30 0.23 5.92 52 2.26 10.20 including 106.90 107.90 1.00 0.78 0.76 6 0.23 1.21 including 107.90 108.90 1.00 0.78 4.63 17 1.15 6.69 KMDD0378 119.90 121.00 1.10 0.86 2.25 15 2.52 6.49 K2HW including 119.90 121.00 1.10 0.86 2.25 15 2.52 6.49 KMDD0378 130.24 131.00 0.76 0.59 1.22 34 1.86 4.63 KMDD0378 134.45 135.05 0.60 0.47 0.62 33 4.58 8.39 KMDD0378 137.20 137.75 0.55 0.43 1.10 52 3.51 7.39 KMDD0380 41.60 47.70 6.10 3.49 29.32 3 0.03 29.41 K1 including 41.60 42.60 1.00 0.57 6.58 1 0.02 6.62 including 42.60 43.20 0.60 0.34 151.60 1 0.01 151.63 including 43.20 44.20 1.00 0.57 23.59 2 0.02 23.65 including 44.20 44.90 0.70 0.40 5.83 1 0.02 5.87 including 44.90 46.04 1.14 0.65 0.61 1 0.02 0.65 including 46.04 47.00 0.96 0.55 53.43 14 0.07 53.72 including 47.00 47.70 0.70 0.40 2.38 3 0.03 2.46 KMDD0380 52.50 53.30 0.80 0.46 1.93 1 0.02 1.98 KMDD0380 118.80 119.80 1.00 0.57 1.90 1 0.01 1.93 KMDD0380 136.00 137.00 1.00 0.51 1.05 1 0.01 1.07 KMDD0380 140.90 142.80 1.90 0.96 1.20 4 0.11 1.43 K2 including 140.90 141.80 0.90 0.46 2.12 4 0.10 2.34 including 141.80 142.80 1.00 0.51 0.38 4 0.11 0.61 KMDD0380 152.80 153.80 1.00 0.51 0.39 7 0.53 1.32 KMDD0382 113.50 114.47 0.97 0.72 1.68 2 0.19 2.00 KMDD0382 114.47 128.50 14.03 10.44 2.80 5 0.10 3.02 K1 including 114.47 114.70 0.23 0.17 3.64 2 0.02 3.69 including 114.70 115.20 0.50 0.37 0.23 1 0.00 0.25 including 115.20 116.03 0.83 0.62 0.09 2 0.04 0.18 including 116.03 116.50 0.47 0.35 1.53 1 0.03 1.58 including 116.50 116.95 0.45 0.33 2.86 2 0.03 2.93 including 116.95 117.50 0.55 0.41 2.27 2 0.05 2.38 including 117.50 118.30 0.80 0.60 7.34 2 0.04 7.44 including 118.30 118.85 0.55 0.41 0.38 1 0.03 0.43 including 118.85 119.40 0.55 0.41 0.06 2 0.02 0.11 including 119.40 119.95 0.55 0.41 0.11 1 0.02 0.15 including 119.95 120.95 1.00 0.74 0.01 1 0.07 0.14 including 120.95 121.60 0.65 0.48 0.15 1 0.02 0.20 including 121.60 122.50 0.90 0.67 1.69 1 0.01 1.72 including 122.50 123.35 0.85 0.63 0.58 1 0.01 0.61 including 123.35 123.85 0.50 0.37 5.25 3 0.05 5.36 including 123.85 124.60 0.75 0.56 0.46 1 0.00 0.47 including 124.60 125.50 0.90 0.67 13.06 2 0.03 13.14 including 125.50 126.00 0.50 0.37 3.32 4 0.08 3.49 including 126.00 127.30 1.30 0.97 2.27 3 0.02 2.34 including 127.30 128.50 1.20 0.89 6.11 45 0.83 8.01 KMDD0382 133.30 143.90 10.60 8.06 2.57 17 0.36 3.36 K2 including 133.30 133.80 0.50 0.38 10.02 162 0.13 12.25 including 133.80 134.50 0.70 0.53 1.70 8 0.27 2.24 including 134.50 135.40 0.90 0.68 2.58 23 0.03 2.92 including 135.40 135.60 0.20 0.15 2.12 21 0.39 3.01 including 135.60 136.60 1.00 0.76 0.22 2 0.18 0.54 including 136.60 137.50 0.90 0.68 0.14 2 0.08 0.30 including 137.50 138.40 0.90 0.68 0.02 1 0.27 0.46 including 138.40 139.20 0.80 0.61 0.68 2 0.14 0.92 including 139.20 139.80 0.60 0.46 9.08 2 0.20 9.43 including 139.80 140.35 0.55 0.42 5.37 2 0.06 5.49 including 140.35 141.50 1.15 0.87 0.29 1 0.01 0.32 including 141.50 142.50 1.00 0.76 4.26 39 2.63 8.97 including 142.50 143.50 1.00 0.76 3.75 13 0.04 3.98 including 143.50 143.90 0.40 0.30 1.62 5 0.07 1.79 KMDD0382 146.07 146.40 0.33 0.25 2.77 65 2.83 8.13 KMDD0382 146.40 147.60 1.20 0.91 0.01 4 4.09 6.63 KMDD0384 27.77 28.35 0.58 0.36 3.16 15 2.36 7.14 KMDD0384 108.13 109.13 1.00 0.63 1.00 1 0.01 1.03 K1 including 108.13 109.13 1.00 0.63 1.00 1 0.01 1.03 including 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 KMDD0384 141.03 143.40 2.37 1.46 4.24 40 5.72 13.94 K2 including 141.03 141.90 0.87 0.54 1.41 25 1.25 3.74 including 141.90 142.35 0.45 0.28 16.24 103 20.40 50.31 including 142.35 142.60 0.25 0.15 1.68 62 8.47 16.07 including 142.60 143.40 0.80 0.49 1.38 13 1.47 3.90 KMDD0386 38.90 41.00 2.10 1.60 1.97 11 1.99 5.31 K1FW including 38.90 39.20 0.30 0.23 4.32 24 4.56 11.95 including 39.20 39.90 0.70 0.53 0.02 2 0.32 0.56 including 39.90 40.30 0.40 0.30 3.69 22 4.33 10.92 including 40.30 41.00 0.70 0.53 1.92 8 1.23 4.00 KMDD0386 62.40 74.00 11.60 8.75 4.26 13 1.45 6.75 K2 including 62.40 63.35 0.95 0.72 23.90 5 0.52 24.79 including 63.35 64.10 0.75 0.57 0.18 2 0.10 0.36 including 64.10 64.30 0.20 0.15 12.88 3 0.27 13.35 including 64.30 65.25 0.95 0.72 0.11 1 0.03 0.16 including 65.25 66.15 0.90 0.68 8.33 11 1.36 10.65 including 66.15 67.50 1.35 1.02 4.39 13 3.14 9.60 including 67.50 68.55 1.05 0.79 2.01 8 1.11 3.90 including 68.55 69.50 0.95 0.72 0.47 3 0.16 0.76 including 69.50 70.35 0.85 0.64 0.48 4 0.74 1.73 including 70.35 70.80 0.45 0.34 1.44 14 1.02 3.25 including 70.80 71.60 0.80 0.60 0.52 12 0.73 1.85 including 71.60 72.00 0.40 0.30 6.35 122 6.14 17.74 including 72.00 73.00 1.00 0.75 1.47 18 4.02 8.16 including 73.00 74.00 1.00 0.75 2.48 13 1.21 4.58 KMDD0388 60.75 69.60 8.85 3.27 11.76 3 0.06 11.89 K1 including 60.75 61.40 0.65 0.24 5.08 2 0.07 5.22 including 61.40 62.00 0.60 0.22 31.80 13 0.04 32.03 including 62.00 63.00 1.00 0.37 1.07 3 0.02 1.14 including 63.00 64.00 1.00 0.37 77.50 1 0.02 77.54 including 64.00 65.00 1.00 0.37 0.76 2 0.06 0.87 including 65.00 65.90 0.90 0.33 0.47 2 0.12 0.69 including 65.90 67.00 1.10 0.41 0.27 2 0.05 0.38 including 67.00 68.00 1.00 0.37 0.14 1 0.01 0.16 including 68.00 69.00 1.00 0.37 0.20 2 0.09 0.38 including 69.00 69.30 0.30 0.11 0.28 3 0.43 1.01 including 69.30 69.60 0.30 0.11 3.93 1 0.02 3.98 KMDD0388 75.35 76.00 0.65 0.24 1.31 2 0.09 1.48 KMDD0388 76.00 77.00 1.00 0.37 5.01 6 0.11 5.26 KMDD0388 81.30 82.20 0.90 0.33 6.17 4 0.15 6.46 KMDD0388 85.00 86.00 1.00 0.37 4.15 1 0.01 4.18 KMDD0388 201.00 202.00 1.00 0.37 2.74 1 0.00 2.76 KMDD0388 219.00 219.70 0.70 0.26 1.61 1 0.01 1.63 KMDD0388 241.60 244.30 2.70 1.08 0.67 7 1.04 2.43 K2 including 241.60 242.70 1.10 0.44 0.70 4 0.51 1.57 including 242.70 243.60 0.90 0.36 0.33 3 0.68 1.46 including 243.60 244.30 0.70 0.28 1.06 16 2.33 5.00 KMDD0390 33.94 34.10 0.16 0.10 2.78 18 0.05 3.08 KMDD0390 87.40 96.45 9.05 5.89 8.88 12 1.04 10.70 K1 including 87.40 88.50 1.10 0.72 15.86 21 2.82 20.65 including 88.50 89.25 0.75 0.49 21.60 9 1.18 23.61 including 89.25 90.00 0.75 0.49 0.76 2 0.09 0.93 including 90.00 90.75 0.75 0.49 3.57 2 0.04 3.66 including 90.75 92.00 1.25 0.81 1.53 3 0.23 1.94 including 92.00 93.45 1.45 0.94 16.14 8 0.48 17.01 including 93.45 94.00 0.55 0.36 7.91 9 1.18 9.92 including 94.00 94.90 0.90 0.59 0.88 16 1.39 3.31 including 94.90 95.15 0.25 0.16 49.06 145 6.96 62.06 including 95.15 96.45 1.30 0.85 0.57 3 0.53 1.47 KMDD0390 98.40 106.40 8.00 5.21 9.16 21 1.74 12.22 K2 including 98.40 98.70 0.30 0.20 29.86 5 0.46 30.67 including 98.70 99.25 0.55 0.36 0.18 2 0.10 0.37 including 99.25 100.00 0.75 0.49 9.42 52 3.85 16.26 including 100.00 100.90 0.90 0.59 1.65 36 6.39 12.37 including 100.90 101.50 0.60 0.39 0.23 2 0.38 0.86 including 101.50 102.20 0.70 0.46 0.15 2 0.29 0.64 including 102.20 103.10 0.90 0.59 0.63 6 0.48 1.47 including 103.10 104.60 1.50 0.98 0.99 5 0.23 1.42 including 104.60 105.40 0.80 0.52 62.57 43 3.45 68.65 including 105.40 106.00 0.60 0.39 2.65 51 1.19 5.20 including 106.00 106.40 0.40 0.26 4.32 34 1.10 6.51 KMDD0392 121.75 122.30 0.55 0.38 5.13 2 0.03 5.21 KMDD0392 124.15 124.70 0.55 0.38 1.27 15 0.48 2.22 KMDD0392 125.70 137.00 11.30 7.75 3.29 7 0.26 3.80 K1 including 125.70 126.09 0.39 0.27 8.92 1 0.03 8.98 including 126.09 127.41 1.32 0.91 0.05 1 0.04 0.12 including 127.41 127.84 0.43 0.29 0.30 1 0.02 0.34 including 127.84 128.70 0.86 0.59 0.49 1 0.04 0.56 including 128.70 129.50 0.80 0.55 0.32 1 0.08 0.46 including 129.50 130.12 0.62 0.43 0.18 1 0.06 0.28 including 130.12 131.20 1.08 0.74 0.77 2 0.13 1.00 including 131.20 131.70 0.50 0.34 5.18 1 0.05 5.27 including 131.70 132.38 0.68 0.47 7.32 1 0.03 7.38 including 132.38 134.40 2.02 1.39 3.77 1 0.03 3.83 including 134.40 137.00 2.60 1.78 6.44 25 0.97 8.32 KMDD0392 145.10 155.40 10.30 7.12 5.51 14 0.49 6.47 K2 including 145.10 146.40 1.30 0.90 9.58 12 0.61 10.70 including 146.40 147.60 1.20 0.83 0.64 3 0.18 0.96 including 147.60 147.93 0.33 0.23 0.56 4 0.19 0.92 including 147.93 149.20 1.27 0.88 0.62 5 0.12 0.87 including 149.20 149.67 0.47 0.32 5.31 14 0.32 5.99 including 149.67 150.95 1.28 0.88 3.80 42 1.64 6.96 including 150.95 152.10 1.15 0.79 27.90 31 0.79 29.56 including 152.10 152.92 0.82 0.57 0.08 7 0.15 0.41 including 152.92 154.85 1.93 1.33 0.83 2 0.05 0.93 including 154.85 155.40 0.55 0.38 2.69 20 0.81 4.25 KMDD0392 161.60 170.60 9.00 6.22 2.52 39 0.98 4.58 K2HW including 161.60 165.60 4.00 2.77 3.29 66 1.22 6.07 including 165.60 168.40 2.80 1.94 1.33 21 1.40 3.84 including 168.40 170.60 2.20 1.52 2.63 12 0.03 2.83 KMDD0392 196.00 196.90 0.90 0.62 1.88 43 1.14 4.24 K3 KMDD0394 96.00 97.00 1.00 0.29 1.05 1 0.01 1.08 KMDD0394 105.33 105.90 0.57 0.17 1.83 26 0.41 2.81 KMDD0394 105.90 106.40 0.50 0.15 1.29 7 0.31 1.87 KMDD0394 114.30 114.95 0.65 0.19 1.33 1 0.02 1.37 KMDD0394 134.29 136.00 1.71 0.83 0.32 43 4.59 8.24 K2 including 134.29 134.90 0.61 0.25 0.60 104 8.41 15.41 including 134.90 135.15 0.25 0.32 0.32 20 4.88 8.41 including 135.15 136.00 0.85 0.25 0.04 12 0.35 0.75 KMDD0394 166.10 167.00 0.90 0.26 2.20 1 0.01 2.23 KMDD0396 48.40 55.11 6.71 3.35 15.24 6 0.07 15.43 K1 Including 48.40 49.90 1.50 0.75 2.14 2 0.08 2.30 Including 49.90 50.70 0.80 0.40 8.26 1 0.02 8.30 Including 50.70 51.90 1.20 0.60 9.65 6 0.02 9.76 Including 51.90 52.45 0.55 0.27 106.20 29 0.08 106.69 Including 52.45 52.95 0.50 0.25 25.62 2 0.02 25.68 Including 52.95 54.05 1.10 0.55 7.64 4 0.10 7.85 Including 54.05 55.11 1.06 0.53 1.15 6 0.10 1.38 KMDD0396 176.00 177.85 1.85 0.73 2.86 5 0.11 3.10 K2 Including 176.00 176.55 0.55 0.22 1.89 2 0.08 2.04 Including 176.55 177.47 0.92 0.36 4.36 6 0.11 4.61 Including 177.47 177.85 0.38 0.15 0.64 8 0.15 0.99 KMDD0398 51.30 62.80 11.50 6.21 5.58 18 0.07 5.91 K1 including 51.30 51.50 0.20 0.11 161.60 770 0.06 171.32 including 51.50 52.10 0.60 0.32 2.75 16 0.08 3.07 including 52.10 52.90 0.80 0.43 28.19 18 0.05 28.50 including 52.90 53.80 0.90 0.49 3.27 12 0.09 3.56 including 53.80 54.60 0.80 0.43 1.00 7 0.09 1.23 including 54.60 55.60 1.00 0.54 0.27 1 0.03 0.33 including 55.60 56.00 0.40 0.22 0.14 1 0.02 0.19 including 56.00 57.00 1.00 0.54 0.04 1 0.01 0.07 including 57.00 58.10 1.10 0.59 0.01 1 0.03 0.07 including 58.10 59.10 1.00 0.54 0.04 1 0.06 0.15 including 59.10 60.10 1.00 0.54 0.10 1 0.07 0.23 including 60.10 62.80 2.70 1.46 1.24 1 0.13 1.47 KMDD0398 175.00 176.00 1.00 0.54 1.84 1 0.00 1.85 K2 including 175.00 176.00 1.00 0.54 1.84 1 0.00 1.85 KMDD0400 98.00 108.05 10.05 5.90 22.07 16 0.57 23.18 K1 including 98.00 99.10 1.10 0.65 2.83 7 0.35 3.49 including 99.10 100.60 1.50 0.88 3.71 3 0.42 4.43 including 100.60 102.00 1.40 0.82 1.61 2 0.05 1.72 including 102.00 103.05 1.05 0.62 0.37 1 0.05 0.47 including 103.05 103.90 0.85 0.50 68.60 14 0.35 69.34 including 103.90 104.20 0.30 0.18 0.72 6 0.29 1.26 including 104.20 104.48 0.28 0.16 5.14 16 3.76 11.38 including 104.48 105.00 0.52 0.31 2.35 17 2.06 5.87 including 105.00 106.46 1.46 0.86 95.10 63 1.38 98.11 including 106.46 107.00 0.54 0.32 17.30 20 0.02 17.59 including 107.00 108.05 1.05 0.62 1.03 10 0.02 1.19 KMDD0400 111.90 112.79 0.89 0.52 4.77 55 3.08 10.41 KMDD0400 116.00 116.90 0.90 0.53 1.04 12 0.49 1.97 KMDD0400 116.90 117.90 1.00 0.59 1.49 8 0.40 2.23 KMDD0402 102.60 111.10 8.50 5.02 24.77 10 0.90 26.34 K1 including 102.60 103.35 0.75 0.44 8.06 2 0.28 8.54 including 103.35 104.31 0.96 0.57 0.17 1 0.07 0.30 including 104.31 104.66 0.35 0.21 35.86 28 7.37 48.05 including 104.66 105.62 0.96 0.57 23.96 8 0.83 25.39 including 105.62 107.00 1.38 0.82 0.60 3 0.09 0.78 including 107.00 107.80 0.80 0.47 155.40 8 0.15 155.75 including 107.80 109.21 1.41 0.83 1.81 2 0.31 2.33 including 109.21 110.55 1.34 0.79 30.30 30 2.27 34.32 including 110.55 111.10 0.55 0.33 0.86 14 0.53 1.88 KMDD0402 123.20 127.40 4.20 2.63 33.85 100 1.41 37.38 K2 including 123.20 124.00 0.80 0.50 1.73 26 0.27 2.49 including 124.00 124.48 0.48 0.30 1.00 12 0.15 1.39 including 124.48 125.00 0.52 0.33 39.72 98 2.77 45.40 including 125.00 125.59 0.59 0.37 196.80 510 0.34 203.71 including 125.59 126.55 0.96 0.60 1.23 18 0.09 1.60 including 126.55 127.40 0.85 0.53 2.78 31 4.61 10.58 KMDD0402 137.60 138.40 0.80 0.50 2.02 77 2.42 6.88 K2HW including 137.60 138.20 0.60 0.38 1.18 79 3.04 7.05 including 138.20 138.40 0.20 0.13 4.55 72 0.57 6.36 KMDD0404 104.81 107.23 2.42 2.02 5.53 21 0.31 6.30 K1 including 104.81 105.26 0.45 0.38 2.51 4 0.45 3.29 including 105.26 106.08 0.82 0.68 0.34 1 0.08 0.48 including 106.08 107.23 1.15 0.96 10.42 42 0.42 11.62 KMDD0404 111.23 116.53 5.30 4.31 18.67 40 0.42 19.84 K2 including 111.23 111.57 0.34 0.28 2.66 1 0.02 2.71 including 111.57 111.81 0.24 0.20 0.11 1 0.01 0.13 including 111.81 112.32 0.51 0.42 14.63 2 0.04 14.72 including 112.32 113.23 0.91 0.74 70.77 145 0.42 73.26 including 113.23 113.59 0.36 0.29 0.53 3 0.11 0.74 including 113.59 114.15 0.56 0.46 4.04 11 0.56 5.08 including 114.15 114.72 0.57 0.46 1.92 6 0.71 3.13 including 114.72 115.07 0.35 0.28 11.55 23 0.62 12.83 including 115.07 115.55 0.48 0.39 35.07 50 0.24 36.08 including 115.55 116.16 0.61 0.50 2.55 40 1.05 4.73 including 116.16 116.53 0.37 0.30 0.54 29 0.17 1.18 KMDD0406 62.10 69.10 7.00 3.28 0.44 4 0.23 0.87 K1 including 62.10 63.85 1.75 0.82 0.88 9 0.64 2.01 including 63.85 64.35 0.50 0.23 0.98 4 0.47 1.78 including 64.35 65.20 0.85 0.40 0.27 1 0.01 0.30 including 65.20 66.10 0.90 0.42 0.18 1 0.01 0.20 including 66.10 67.10 1.00 0.47 0.48 4 0.05 0.61 including 67.10 67.90 0.80 0.37 0.03 2 0.04 0.11 including 67.90 69.10 1.20 0.56 0.15 5 0.15 0.45 KMDD0406 83.00 84.00 1.00 0.47 4.71 2 0.00 4.74 including 83.00 84.00 1.00 0.47 4.71 2 0.00 4.74 KMDD0406 168.87 169.85 0.98 0.62 1.55 2 0.44 2.28 K2 including 168.87 169.85 0.98 0.62 1.55 2 0.44 2.28 KMDD0406 226.20 227.70 1.50 0.95 1.36 1 0.00 1.38 including 226.20 227.70 1.50 0.95 1.36 1 0.00 1.38 KMDD0406 231.88 232.50 0.62 0.39 3.39 4 0.19 3.74 including 231.88 232.50 0.62 0.39 3.39 4 0.19 3.74 KMDD0408 103.05 105.40 2.35 1.55 6.99 7 0.28 7.53 K1 Including 103.05 103.90 0.85 0.56 3.46 4 0.22 3.86 Including 103.90 104.60 0.70 0.46 12.81 4 0.37 13.46 Including 104.60 105.40 0.80 0.53 5.65 12 0.27 6.23 KMDD0408 106.55 121.30 14.75 9.70 5.67 9 0.56 6.68 K2 Including 106.55 107.20 0.65 0.43 5.03 2 0.09 5.20 Including 107.20 107.85 0.65 0.43 1.01 3 0.19 1.34 Including 107.85 108.95 1.10 0.72 2.73 7 0.55 3.69 Including 108.95 110.10 1.15 0.76 14.63 12 1.37 16.98 Including 110.10 111.00 0.90 0.59 1.24 6 0.61 2.30 Including 111.00 112.00 1.00 0.66 14.35 8 0.74 15.64 Including 112.00 112.50 0.50 0.33 15.19 4 0.30 15.73 Including 112.50 112.90 0.40 0.26 47.85 11 1.13 49.81 Including 112.90 114.00 1.10 0.72 10.20 8 0.63 11.30 Including 114.00 115.05 1.05 0.69 0.35 3 0.04 0.45 Including 115.05 116.00 0.95 0.62 0.46 4 0.06 0.60 Including 116.00 117.00 1.00 0.66 1.92 41 0.20 2.76 Including 117.00 118.00 1.00 0.66 1.53 9 0.16 1.90 Including 118.00 119.00 1.00 0.66 0.48 4 0.13 0.73 Including 119.00 120.00 1.00 0.66 0.56 7 0.65 1.70 Including 120.00 121.00 1.00 0.66 0.44 6 0.48 1.29 Including 121.00 121.30 0.30 0.20 2.48 26 5.39 11.47 KMDD0410 79.70 110.00 30.30 5.42 1.43 2 0.04 1.52 K1 Including 79.70 80.00 0.30 0.05 1.05 2 0.04 1.14 Including 80.00 81.00 1.00 0.18 2.38 4 0.12 2.62 Including 81.00 81.70 0.70 0.13 0.15 3 0.07 0.30 Including 81.70 82.10 0.40 0.07 0.29 2 0.05 0.39 Including 82.10 83.10 1.00 0.18 0.18 2 0.01 0.22 Including 83.10 84.00 0.90 0.16 1.02 1 0.01 1.04 Including 84.00 84.60 0.60 0.11 8.27 2 0.04 8.36 Including 84.60 86.00 1.40 0.25 3.30 3 0.05 3.42 Including 86.00 87.00 1.00 0.18 2.48 3 0.06 2.61 Including 87.00 88.00 1.00 0.18 1.02 2 0.02 1.08 Including 88.00 89.00 1.00 0.18 2.11 2 0.05 2.22 Including 89.00 90.00 1.00 0.18 0.31 3 0.05 0.43 Including 90.00 91.00 1.00 0.18 0.36 4 0.09 0.56 Including 91.00 92.30 1.30 0.23 0.22 3 0.07 0.38 Including 92.30 93.60 1.30 0.23 0.12 2 0.02 0.18 Including 93.60 94.40 0.80 0.14 0.89 1 0.02 0.94 Including 94.40 95.10 0.70 0.13 0.48 2 0.02 0.53 Including 95.10 96.00 0.90 0.16 0.08 1 0.01 0.10 Including 96.00 97.00 1.00 0.18 3.43 2 0.02 3.49 Including 97.00 98.00 1.00 0.18 0.21 1 0.01 0.24 Including 98.00 99.00 1.00 0.18 6.73 1 0.02 6.78 Including 99.00 100.00 1.00 0.18 1.30 2 0.02 1.36 Including 100.00 101.00 1.00 0.18 1.34 3 0.02 1.42 Including 101.00 102.00 1.00 0.18 0.23 2 0.02 0.28 Including 102.00 103.00 1.00 0.18 1.99 2 0.01 2.04 Including 103.00 104.00 1.00 0.18 0.35 1 0.01 0.38 Including 104.00 105.00 1.00 0.18 0.28 1 0.00 0.30 Including 105.00 106.70 1.70 0.30 0.55 2 0.02 0.60 Including 106.70 107.85 1.15 0.21 0.71 3 0.08 0.88 Including 107.85 108.10 0.25 0.04 6.32 2 0.04 6.41 Including 108.10 109.20 1.10 0.20 0.91 1 0.02 0.96 Including 109.20 110.00 0.80 0.14 2.12 1 0.02 2.16 KMDD0410 325.20 327.00 1.80 1.03 0.05 1 0.01 0.08 K2 Including 325.20 326.00 0.80 0.08 0.05 3 0.06 0.18 Including 326.00 327.00 1.00 0.10 0.49 4 0.04 0.61 Including 327.00 328.10 1.10 0.11 0.21 8 0.54 1.18 Including 328.10 329.00 0.90 0.09 0.11 3 0.12 0.34 Including 329.00 329.40 0.40 0.04 0.09 5 0.17 0.42 Including 329.40 330.40 1.00 0.10 0.14 11 0.03 0.32 Including 330.40 331.50 1.10 0.11 3.05 2 0.04 3.14 Including 331.50 332.50 1.00 0.10 0.20 2 0.06 0.32 Including 332.50 334.00 1.50 0.15 0.53 2 0.09 0.70 Including 334.00 335.50 1.50 0.15 0.12 3 0.13 0.37 KMDD0412 141.00 142.90 1.90 1.02 0.66 6 3.37 6.17 K2 including 141.00 142.00 1.00 0.54 0.50 6 2.74 4.98 including 142.00 142.90 0.90 0.48 0.84 7 4.08 7.48 KMDD0412 167.20 173.00 5.80 3.10 1.25 1 0.00 1.27 K3 including 167.20 168.40 1.20 0.64 2.21 1 0.00 2.23 including 168.40 169.74 1.34 0.72 0.41 1 0.00 0.43 including 169.74 171.00 1.26 0.67 0.35 1 0.00 0.37 including 171.00 172.00 1.00 0.54 0.06 1 0.00 0.08 including 172.00 173.00 1.00 0.54 3.53 1 0.02 3.57 KMDD0414 119.67 127.06 7.39 3.34 14.61 11 0.71 15.89 K1 including 119.67 120.60 0.93 0.42 5.04 5 0.66 6.17 including 120.60 121.00 0.40 0.18 0.56 4 0.48 1.37 including 121.00 121.55 0.55 0.25 2.97 3 0.93 4.50 including 121.55 121.83 0.28 0.13 3.14 1 0.04 3.21 including 121.83 123.00 1.17 0.53 70.60 7 0.31 71.18 including 123.00 123.40 0.40 0.18 15.90 7 0.89 17.42 including 123.40 123.68 0.28 0.13 2.80 9 0.63 3.92 including 123.68 124.30 0.62 0.28 2.12 10 0.87 3.64 including 124.30 125.00 0.70 0.32 7.37 57 2.91 12.76 including 125.00 125.40 0.40 0.18 8.84 10 0.63 9.98 including 125.40 126.12 0.72 0.33 0.41 4 0.16 0.72 including 126.12 126.62 0.50 0.23 0.60 8 0.14 0.93 including 126.62 127.06 0.44 0.20 0.38 2 0.11 0.58 KMDD0414 132.00 149.20 17.20 9.39 3.68 42 1.15 6.05 K2 including 132.00 132.38 0.38 0.21 1.02 4 0.62 2.07 including 132.38 133.00 0.62 0.34 0.04 2 0.10 0.23 including 133.00 133.50 0.50 0.27 0.07 2 0.18 0.39 including 133.50 133.80 0.30 0.16 1.14 16 1.23 3.32 including 133.80 134.07 0.27 0.15 0.27 6 0.27 0.78 including 134.07 134.60 0.53 0.29 12.70 365 6.55 27.79 including 134.60 135.20 0.60 0.33 20.50 120 0.50 22.81 including 135.20 136.00 0.80 0.44 3.20 30 0.17 3.84 including 136.00 137.00 1.00 0.55 0.53 7 0.14 0.85 including 137.00 138.40 1.40 0.76 9.53 123 1.15 12.91 including 138.40 140.00 1.60 0.87 0.04 1 0.01 0.08 including 140.00 141.40 1.40 0.76 0.26 6 0.41 0.99 including 141.40 142.00 0.60 0.33 5.05 43 4.33 12.55 including 142.00 142.80 0.80 0.44 5.69 69 0.78 7.81 including 142.80 143.56 0.76 0.42 1.23 15 1.23 3.39 including 143.56 144.40 0.84 0.46 0.92 14 2.03 4.36 including 144.40 145.10 0.70 0.38 0.87 14 2.01 4.28 including 145.10 145.30 0.20 0.11 0.64 7 0.84 2.08 including 145.30 145.60 0.30 0.16 1.04 11 0.35 1.74 including 145.60 146.10 0.50 0.27 1.90 25 1.27 4.25 including 146.10 147.00 0.90 0.49 3.95 37 0.25 4.81 including 147.00 147.56 0.56 0.31 4.92 24 0.79 6.48 including 147.56 148.30 0.74 0.40 4.96 58 5.16 13.98 including 148.30 149.20 0.90 0.49 5.80 11 0.07 6.05 KMDD0416 134.90 138.25 3.35 2.50 3.49 46 8.94 18.43 K2HW including 134.90 135.60 0.70 0.52 0.28 12 1.32 2.55 including 135.60 136.75 1.15 0.86 9.46 95 20.06 42.88 including 136.75 137.45 0.70 0.52 0.22 12 1.73 3.15 including 137.45 138.25 0.80 0.60 0.58 34 5.92 10.52 KMDD0418 168.95 172.10 3.15 1.74 1.93 73 4.87 10.66 K2 including 168.95 169.75 0.80 0.44 0.40 19 0.24 1.02 including 169.75 170.15 0.40 0.22 2.14 133 4.99 11.82 including 170.15 170.90 0.75 0.41 0.19 10 0.60 1.29 including 170.90 171.50 0.60 0.33 2.99 140 10.69 21.92 including 171.50 172.10 0.60 0.33 4.93 115 10.49 23.22 KMDD0420 164.85 165.50 0.65 0.29 0.05 5 0.15 0.35 K1 KMDD0420 175.10 179.40 4.30 2.18 1.74 37 1.73 4.99 K2 including 175.10 176.90 1.80 0.91 3.65 81 3.81 10.79 including 176.90 178.40 1.50 0.76 0.49 7 0.35 1.14 including 178.40 179.40 1.00 0.51 0.18 3 0.08 0.34 KMDD0422 82.95 83.85 0.90 0.49 0.28 23 2.63 4.79 KMDD0422 101.20 103.20 2.00 1.09 2.02 1 0.01 2.04 K1 including 101.20 102.20 1.00 0.55 1.24 1 0.01 1.26 including 102.20 103.20 1.00 0.55 2.80 1 0.01 2.82 KMDD0422 121.60 131.40 9.80 5.36 0.07 4 0.96 1.66 KL including 121.60 122.55 0.95 0.52 0.16 5 2.78 4.69 including 122.55 123.10 0.55 0.30 0.05 3 0.19 0.39 including 123.10 124.00 0.90 0.49 0.01 2 0.10 0.20 including 124.00 125.00 1.00 0.55 0.01 2 0.04 0.09 including 125.00 126.00 1.00 0.55 0.01 2 0.10 0.20 including 126.00 126.85 0.85 0.46 0.07 2 0.02 0.13 including 126.85 127.85 1.00 0.55 0.01 2 0.13 0.25 including 127.85 128.40 0.55 0.30 0.05 2 0.14 0.29 including 128.40 128.80 0.40 0.22 0.31 28 11.59 19.29 including 128.80 129.75 0.95 0.52 0.01 3 0.24 0.43 including 129.75 130.75 1.00 0.55 0.14 3 0.65 1.23 including 130.75 131.40 0.65 0.36 0.13 5 1.09 1.94 KMDD0422 137.75 141.50 3.75 6.20 0.65 25 1.95 4.09 K2 including 137.75 138.65 0.90 0.33 0.14 7 1.98 3.41 including 138.65 139.51 0.86 0.32 0.75 49 13.02 22.29 including 139.51 140.50 0.99 0.37 0.25 5 0.63 1.33 including 140.50 141.50 1.00 0.37 0.17 2 0.03 0.24 including 141.50 142.30 0.80 0.30 0.25 1 0.04 0.33 including 142.30 142.75 0.45 0.17 0.19 2 0.79 1.48 including 142.75 143.30 0.55 0.20 0.12 3 0.29 0.63 including 143.30 144.00 0.70 0.26 0.17 13 2.88 4.96 including 144.00 144.60 0.60 0.22 1.77 24 1.04 3.73 including 144.60 145.25 0.65 0.24 0.49 8 0.16 0.84 including 145.25 146.00 0.75 0.28 0.44 10 0.15 0.80 including 146.00 146.50 0.50 0.19 0.47 15 0.26 1.08 including 146.50 148.00 1.50 0.56 1.22 14 0.36 1.98 including 148.00 149.00 1.00 0.37 0.24 11 0.19 0.68 including 149.00 150.00 1.00 0.37 0.41 11 0.18 0.83 including 150.00 150.90 0.90 0.33 0.21 9 0.48 1.10 including 150.90 152.10 1.20 0.45 2.28 171 5.49 13.24 including 152.10 152.45 0.35 0.13 2.00 29 2.65 6.62 including 152.45 152.90 0.45 0.17 1.24 24 7.48 13.56 including 152.90 153.70 0.80 0.30 0.28 18 2.87 5.12 including 153.70 154.43 0.73 0.27 0.51 20 1.10 2.53 KMDD0424 43.76 49.83 6.07 3.73 6.09 2 0.03 6.16 K1 including 43.76 44.30 0.54 0.33 20.56 4 0.12 20.81 including 44.30 45.10 0.80 0.49 0.12 1 0.01 0.15 including 45.10 45.50 0.40 0.25 5.78 1 0.01 5.80 including 45.50 45.74 0.24 0.15 8.84 1 0.02 8.88 including 45.74 46.20 0.46 0.28 1.55 1 0.01 1.57 including 46.20 47.00 0.80 0.49 0.95 1 0.01 0.97 including 47.00 47.40 0.40 0.25 0.21 1 0.00 0.22 including 47.40 47.65 0.25 0.15 5.23 2 0.04 5.32 including 47.65 48.34 0.69 0.42 15.59 3 0.07 15.75 including 48.34 49.00 0.66 0.41 2.21 2 0.02 2.27 including 49.00 49.83 0.83 0.51 7.57 2 0.02 7.62 KMDD0424 51.70 52.30 0.60 0.37 1.59 9 0.38 2.31 including 51.70 52.30 0.60 0.37 1.59 9 0.38 2.31 KMDD0424 129.25 129.95 0.70 0.47 0.21 8 0.96 1.85 including 129.25 129.95 0.70 0.47 0.21 8 0.96 1.85 KMDD0424 167.05 167.80 0.75 0.50 1.42 6 0.03 1.54 K2 including 167.05 167.80 0.75 0.50 1.42 6 0.03 1.54 KMDD0426 81.23 81.83 0.60 0.32 4.62 26 1.79 7.82 K1 including 128.80 140.10 11.30 5.94 1.06 23 2.50 5.37 including 128.80 129.35 0.55 0.29 0.21 58 2.49 4.94 including 129.35 130.35 1.00 0.53 0.04 5 0.27 0.53 including 130.35 130.70 0.35 0.18 0.31 9 0.79 1.69 including 130.70 131.60 0.90 0.47 3.40 126 10.03 21.09 including 131.60 132.60 1.00 0.53 3.29 16 1.45 5.82 including 132.60 133.20 0.60 0.32 1.34 43 1.81 4.79 including 133.20 133.65 0.45 0.24 8.66 55 10.95 26.94 including 133.65 134.23 0.58 0.30 0.18 6 1.93 3.36 including 134.23 134.70 0.47 0.25 0.19 7 0.81 1.58 including 134.70 135.50 0.80 0.42 0.06 10 0.91 1.64 including 135.50 136.50 1.00 0.53 0.08 6 0.49 0.94 including 136.50 137.50 1.00 0.53 0.03 4 0.22 0.44 including 137.50 137.80 0.30 0.16 0.08 4 1.31 2.24 including 137.80 138.80 1.00 0.53 0.04 5 0.71 1.24 including 138.80 139.80 1.00 0.53 0.25 8 5.17 8.66 including 139.80 140.10 0.30 0.16 0.14 7 2.18 3.73 KMDD0426 161.20 164.20 3.00 1.09 5.89 180 5.93 17.67 K2 including 161.20 161.95 0.75 0.27 15.42 630 19.40 54.47 including 161.95 162.40 0.45 0.16 0.16 13 4.95 8.28 including 162.40 163.15 0.75 0.27 0.14 9 0.88 1.66 including 163.15 163.75 0.60 0.22 0.55 12 0.48 1.47 including 163.75 164.20 0.45 0.16 12.43 106 0.14 13.98 KMDD0428 50.50 59.00 8.50 4.87 4.00 6 0.04 4.14 K1 including 50.50 51.00 0.50 0.29 6.88 2 0.02 6.94 including 51.00 52.00 1.00 0.57 0.87 2 0.01 0.92 including 52.00 53.00 1.00 0.57 6.40 4 0.03 6.50 including 53.00 54.00 1.00 0.57 13.97 6 0.05 14.12 including 54.00 54.80 0.80 0.46 4.26 5 0.01 4.34 including 54.80 55.60 0.80 0.46 1.04 2 0.01 1.07 including 55.60 57.20 1.60 0.92 1.91 13 0.03 2.12 including 57.20 59.00 1.80 1.03 1.13 7 0.09 1.36 KMDD0428 90.40 92.10 1.70 0.97 1.92 10 0.16 2.30 including 90.40 91.00 0.60 0.34 2.08 8 0.05 2.27 including 91.00 91.36 0.36 0.21 1.85 6 0.05 2.00 including 91.36 92.10 0.74 0.42 1.82 13 0.31 2.48 KMDD0428 133.30 133.58 0.28 0.19 0.38 14 3.72 6.53 including 133.30 133.58 0.28 0.19 0.38 14 3.72 6.53 KMDD0428 156.05 157.00 0.95 0.65 0.20 24 1.11 2.28 including 156.05 156.30 0.25 0.17 0.67 1 4.09 7.26 including 156.30 157.00 0.70 0.48 0.03 32 0.04 0.50 KMDD0428 177.85 179.30 1.45 0.99 2.47 10 0.07 2.71 K2 including 177.85 179.30 1.45 0.99 2.47 10 0.07 2.71 KMDD0430 131.00 140.80 9.80 4.60 0.22 26 2.04 3.82 K1 Including 130.40 131.00 0.60 0.27 0.30 33 3.46 6.27 Including 131.00 132.00 1.00 0.44 0.47 11 1.50 3.02 Including 132.00 133.00 1.00 0.44 0.06 4 0.56 1.01 Including 133.00 133.55 0.55 0.24 0.20 8 3.42 5.80 Including 133.55 134.50 0.95 0.42 0.08 5 0.94 1.65 Including 134.50 135.40 0.90 0.40 0.14 10 2.47 4.23 Including 135.40 136.40 1.00 0.44 0.10 16 2.15 3.76 Including 136.40 137.40 1.00 0.44 0.01 5 0.16 0.33 Including 137.40 138.30 0.90 0.40 0.02 8 0.35 0.68 Including 138.30 139.16 0.86 0.38 0.13 9 2.23 3.83 Including 139.16 139.80 0.64 0.28 0.30 27 7.25 12.29 Including 139.80 140.40 0.60 0.27 1.22 265 2.24 8.13 Including 140.40 140.80 0.40 0.18 0.15 15 6.05 10.06 KMDD0430 159.75 160.60 0.85 0.87 5.65 101 5.36 15.53 K2 Including 158.80 159.75 0.95 0.46 1.63 67 1.96 5.62 Including 159.75 160.60 0.85 0.41 10.15 139 9.16 26.61 KMDD0434 155.30 159.10 3.80 2.22 1.09 26 1.21 3.36 K2 Including 155.30 156.30 1.00 0.59 1.66 14 0.57 2.76 Including 156.30 157.80 1.50 0.88 0.25 11 0.34 0.93 Including 157.80 158.50 0.70 0.41 2.68 71 3.76 9.61 Including 158.50 159.10 0.60 0.35 0.41 33 1.50 3.23 KMDD0434 173.05 174.70 1.65 0.96 0.24 18 5.04 8.56 K2HW Including 173.05 173.40 0.35 0.20 0.18 19 3.05 5.32 Including 173.40 173.70 0.30 0.18 0.57 49 16.81 28.19 Including 173.70 174.70 1.00 0.58 0.16 8 2.21 3.81 KMDD0434 184.87 186.33 1.46 0.85 1.95 111 2.35 7.11 K3 Including 184.87 185.87 1.00 0.58 2.52 145 3.04 9.22 Including 185.87 186.33 0.46 0.27 0.72 36 0.86 2.55 KMDD0436 143.50 163.00 19.50 11.95 0.67 35 4.45 8.26 K2 including 143.50 144.20 0.70 0.43 0.11 3 1.28 2.20 including 144.20 145.30 1.10 0.67 0.39 9 2.32 4.23 including 145.30 145.50 0.20 0.12 0.51 11 3.85 6.83 including 145.50 146.00 0.50 0.31 0.56 9 3.47 6.25 including 146.00 146.75 0.75 0.46 0.34 14 3.16 5.59 including 146.75 148.00 1.25 0.77 1.23 15 4.31 8.34 including 148.00 149.00 1.00 0.61 1.01 91 4.22 8.93 including 149.00 150.00 1.00 0.61 0.62 43 6.22 11.16 including 150.00 151.00 1.00 0.61 1.28 70 6.02 11.83 including 151.00 152.00 1.00 0.61 1.32 116 8.92 17.11 including 152.00 153.00 1.00 0.61 0.91 84 5.69 11.11 including 153.00 154.08 1.08 0.66 1.85 63 5.20 11.00 including 154.08 154.25 0.17 0.10 1.02 83 6.95 13.23 including 154.25 154.60 0.35 0.21 0.19 11 1.03 1.98 including 154.60 155.00 0.40 0.25 0.09 3 0.16 0.38 including 155.00 155.80 0.80 0.49 0.49 12 0.44 1.34 including 155.80 156.80 1.00 0.61 0.80 25 6.11 10.93 including 156.80 157.60 0.80 0.49 0.42 29 11.33 18.99 including 157.60 158.60 1.00 0.61 0.18 18 4.71 7.97 including 158.60 159.40 0.80 0.49 0.07 2 0.21 0.44 including 159.40 160.40 1.00 0.61 0.25 11 1.44 2.70 including 160.40 161.50 1.10 0.67 0.28 31 7.49 12.70 including 161.50 162.00 0.50 0.31 0.29 10 1.21 2.37 including 162.00 163.00 1.00 0.61 0.42 16 4.12 7.24 KMDD0436 172.25 173.20 0.95 0.58 0.22 21 1.47 2.84 K2HW including 172.25 173.20 0.95 0.58 0.22 21 1.47 2.84 KMDD0438 122.86 130.23 7.37 3.68 21.76 11 0.78 23.17 K1 including 122.86 124.70 1.84 0.92 2.69 8 1.54 5.26 including 124.70 125.00 0.30 0.15 1.37 2 0.17 1.67 including 125.00 125.40 0.40 0.20 1.33 4 0.04 1.44 including 125.40 126.16 0.76 0.38 128.02 11 0.34 128.70 including 126.16 126.58 0.42 0.21 1.36 4 0.07 1.53 including 126.58 127.24 0.66 0.33 11.78 16 0.87 13.38 including 127.24 127.94 0.70 0.35 23.72 5 0.25 24.19 including 127.94 128.20 0.26 0.13 58.21 29 1.35 60.74 including 128.20 129.14 0.94 0.47 2.82 31 1.37 5.41 including 129.14 129.93 0.79 0.39 0.75 5 0.21 1.15 including 129.93 130.23 0.30 0.15 46.28 6 0.14 46.58 KMDD0438 132.00 133.00 1.00 0.95 1.11 8 0.41 1.87 K2 including 132.00 132.30 0.30 0.29 1.83 13 0.68 3.09 including 132.30 133.00 0.70 0.67 0.80 6 0.29 1.35 KMDD0440 59.50 67.85 8.35 3.41 2.31 9 0.08 2.55 K1 including 59.50 60.50 1.00 0.41 3.34 9 0.03 3.50 including 60.50 61.10 0.60 0.25 0.55 3 0.01 0.60 including 61.10 62.50 1.40 0.57 8.37 32 0.11 8.94 including 62.50 63.50 1.00 0.41 0.35 8 0.22 0.81 including 63.50 64.50 1.00 0.41 0.58 4 0.09 0.77 including 64.50 65.50 1.00 0.41 0.52 4 0.05 0.66 including 65.50 66.70 1.20 0.49 0.29 2 0.03 0.37 including 66.70 67.85 1.15 0.47 1.86 1 0.03 1.92 KMDD0440 143.66 144.00 0.34 0.14 0.24 15 1.61 3.01 KMDD0442 120.90 121.65 0.75 0.38 0.37 8 2.16 3.94 K1 including 120.90 121.65 0.75 0.38 0.37 8 2.16 3.94 KMDD0442 158.60 165.64 7.04 3.63 1.27 21 2.29 5.20 K2 including 158.60 159.00 0.40 0.21 0.36 81 12.41 21.32 including 159.00 160.00 1.00 0.52 0.58 8 1.09 2.43 including 160.00 161.30 1.30 0.67 0.32 3 0.44 1.06 including 161.30 162.30 1.00 0.52 6.30 33 2.84 11.28 including 162.30 163.30 1.00 0.52 0.19 4 0.34 0.78 including 163.30 164.25 0.95 0.49 0.04 2 0.11 0.24 including 164.25 165.00 0.75 0.39 0.82 41 4.31 8.26 including 165.00 165.64 0.64 0.33 0.98 52 4.64 9.09 KMDD0446 124.70 128.00 3.30 1.66 2.48 12 1.37 4.85 K1 including 124.70 125.20 0.50 0.25 12.62 62 8.11 26.43 including 125.20 126.00 0.80 0.40 0.12 5 0.12 0.37 including 126.00 127.00 1.00 0.50 0.01 1 0.02 0.06 including 127.00 127.47 0.47 0.24 0.04 8 0.74 1.33 including 127.47 128.00 0.53 0.27 3.33 1 0.02 3.37 KMDD0446 165.66 175.23 9.57 4.43 1.62 20 2.61 6.06 K2 including 165.66 166.32 0.66 0.31 3.43 8 2.68 7.84 including 166.32 167.10 0.78 0.36 0.02 1 0.04 0.09 including 167.10 167.81 0.71 0.33 0.01 1 0.17 0.30 including 167.81 168.25 0.44 0.20 0.97 5 1.18 2.93 including 168.25 168.55 0.30 0.14 0.60 17 5.11 9.02 including 168.55 168.93 0.38 0.18 1.30 12 2.21 5.00 including 168.93 169.43 0.50 0.23 3.20 39 2.33 7.43 including 169.43 170.43 1.00 0.46 6.80 65 10.64 24.71 including 170.43 170.77 0.34 0.16 2.32 56 4.18 9.74 including 170.77 171.21 0.44 0.20 0.58 18 2.05 4.10 including 171.21 171.74 0.53 0.25 0.11 10 1.34 2.38 including 171.74 172.40 0.66 0.31 0.80 41 2.56 5.43 including 172.40 172.90 0.50 0.23 0.05 8 0.70 1.27 including 172.90 173.80 0.90 0.42 0.14 6 0.99 1.80 including 173.80 174.19 0.39 0.18 0.89 6 1.04 2.64 including 174.19 174.79 0.60 0.28 0.50 12 1.66 3.31 including 174.79 175.00 0.21 0.10 5.47 50 3.21 11.25 including 175.00 175.23 0.23 0.11 0.40 7 1.37 2.69 KMDD0448 130.16 134.10 3.94 1.74 0.71 15 2.88 5.53 K1FW including 130.16 130.70 0.54 0.24 0.22 24 5.33 9.09 including 130.70 131.10 0.40 0.18 0.18 15 6.04 10.07 including 131.10 132.10 1.00 0.44 0.57 13 2.44 4.65 including 132.10 133.10 1.00 0.44 0.40 8 1.58 3.03 including 133.10 134.10 1.00 0.44 1.64 20 2.03 5.15 KMDD0448 148.55 150.23 1.68 0.74 9.78 103 12.83 31.69 K1 including 148.55 148.95 0.40 0.18 0.61 18 8.65 14.74 including 148.95 149.77 0.82 0.36 5.27 128 8.67 20.80 including 149.77 150.23 0.46 0.20 25.79 133 23.88 65.83 KMDD0448 170.95 173.10 2.15 0.90 4.63 47 3.42 10.71 K2 including 170.95 171.20 0.25 0.10 0.46 24 3.31 6.08 including 171.20 171.90 0.70 0.29 0.04 1 0.10 0.21 including 171.90 172.20 0.30 0.13 31.63 305 17.83 64.10 including 172.20 173.10 0.90 0.38 0.36 3 1.22 2.36 KMDD0448 192.67 194.00 1.33 0.56 7.12 1 0.02 7.16 K3 KMDD0450 61.00 64.00 3.00 1.23 3.56 13 0.11 3.89 K1 including 61.00 62.00 1.00 0.41 1.64 14 0.19 2.13 including 62.00 63.00 1.00 0.41 2.61 15 0.07 2.92 including 63.00 64.00 1.00 0.41 6.43 9 0.06 6.64 KMDD0452 140.30 149.75 9.45 3.46 6.57 2 0.33 7.13 K1 Including 140.30 141.30 1.00 0.37 0.10 2 0.45 0.85 Including 141.30 141.80 0.50 0.18 2.39 1 0.17 2.68 Including 141.80 142.40 0.60 0.22 0.13 1 0.11 0.32 Including 142.40 143.00 0.60 0.22 0.06 1 0.37 0.67 Including 143.00 143.72 0.72 0.26 0.11 1 0.33 0.66 Including 143.72 144.10 0.38 0.14 2.11 1 0.30 2.60 Including 144.10 144.47 0.37 0.14 0.43 1 0.05 0.52 Including 144.47 145.37 0.90 0.33 23.50 7 1.42 25.87 Including 145.37 145.90 0.53 0.19 3.23 1 0.20 3.57 Including 145.90 146.20 0.30 0.11 0.19 1 0.42 0.87 Including 146.20 147.00 0.80 0.29 0.07 1 0.21 0.42 Including 147.00 147.87 0.87 0.32 0.07 1 0.16 0.34 Including 147.87 148.40 0.53 0.19 2.83 1 0.05 2.93 Including 148.40 148.80 0.40 0.15 0.11 1 0.03 0.18 Including 148.80 149.75 0.95 0.35 36.88 2 0.06 37.00 KMDD0452 153.57 161.00 7.43 3.11 14.65 53 1.18 17.21 K2 Including 153.57 154.35 0.78 0.33 74.62 301 4.25 85.21 Including 154.35 154.95 0.60 0.25 16.13 68 1.42 19.25 Including 154.95 156.20 1.25 0.52 0.94 1 0.13 1.16 Including 156.20 156.87 0.67 0.28 0.34 3 0.31 0.87 Including 156.87 157.36 0.49 0.21 0.14 1 0.16 0.41 Including 157.36 157.68 0.32 0.13 2.30 175 9.59 19.89 Including 157.68 158.60 0.92 0.39 0.54 4 0.13 0.80 Including 158.60 159.28 0.68 0.28 1.30 5 0.11 1.53 Including 159.28 159.55 0.27 0.11 0.79 2 0.20 1.13 Including 159.55 159.90 0.35 0.15 3.79 8 0.29 4.35 Including 159.90 161.00 1.10 0.46 32.58 41 0.68 34.18 KMDD0456 198.40 200.50 2.10 1.05 0.28 25 1.28 2.65 K2 including 198.40 199.00 0.60 0.30 0.02 11 0.71 1.29 including 199.00 199.59 0.59 0.30 0.05 9 0.63 1.17 including 199.59 200.50 0.91 0.45 0.61 45 2.08 4.52 KMDD0458 68.30 80.90 12.60 4.49 3.47 14 0.25 4.04 K1 including 68.30 68.55 0.25 0.09 6.28 35 0.24 7.10 including 68.55 69.39 0.84 0.30 16.67 9 0.06 16.87 including 69.39 69.64 0.25 0.09 38.29 1 0.02 38.33 including 69.64 70.09 0.45 0.16 3.02 2 0.01 3.07 including 70.09 70.95 0.86 0.31 2.97 24 0.03 3.32 including 70.95 72.00 1.05 0.37 0.26 1 0.02 0.31 including 72.00 72.67 0.67 0.24 0.28 1 0.01 0.31 including 72.67 74.00 1.33 0.47 0.24 1 0.01 0.26 including 74.00 75.60 1.60 0.57 0.34 2 0.04 0.43 including 75.60 76.00 0.40 0.14 0.33 1 0.02 0.37 including 76.00 77.10 1.10 0.39 0.66 1 0.03 0.72 including 77.10 77.30 0.20 0.07 0.72 7 0.08 0.93 including 77.30 78.25 0.95 0.34 2.47 3 0.07 2.62 including 78.25 78.50 0.25 0.09 0.76 2 0.01 0.80 including 78.50 80.00 1.50 0.53 0.33 1 0.11 0.52 including 80.00 80.90 0.90 0.32 10.35 133 2.91 16.69 KMDD0460 133.36 137.10 3.74 1.59 3.90 11 1.32 6.15 K1 including 133.36 134.25 0.89 0.38 1.17 8 0.44 1.98 including 134.25 135.20 0.95 0.40 6.25 7 0.47 7.08 including 135.20 136.00 0.80 0.34 3.68 20 2.94 8.65 including 136.00 136.40 0.40 0.17 1.83 7 0.82 3.23 including 136.40 137.10 0.70 0.30 5.63 11 2.02 9.01 KMDD0460 142.70 143.60 0.90 0.38 4.11 5 0.06 4.27 KMDD0460 146.40 161.50 15.10 6.53 4.96 16 0.89 6.59 K2 including 146.40 146.85 0.45 0.19 12.78 189 14.96 39.18 including 146.85 147.42 0.57 0.25 0.61 5 6.38 10.93 including 147.42 148.00 0.58 0.25 9.53 7 1.12 11.41 including 148.00 148.80 0.80 0.35 0.81 2 0.06 0.93 including 148.80 149.60 0.80 0.35 0.64 4 0.10 0.85 including 149.60 150.20 0.60 0.26 0.35 3 0.04 0.44 including 150.20 150.85 0.65 0.28 6.91 16 0.24 7.50 including 150.85 151.70 0.85 0.37 0.80 2 0.05 0.91 including 151.70 152.30 0.60 0.26 0.11 1 0.01 0.14 including 152.30 153.20 0.90 0.39 0.41 1 0.02 0.45 including 153.20 153.90 0.70 0.30 20.69 32 0.36 21.68 including 153.90 154.20 0.30 0.13 5.38 2 0.04 5.47 including 154.20 154.70 0.50 0.22 0.36 1 0.03 0.42 including 154.70 155.50 0.80 0.35 0.27 1 0.02 0.32 including 155.50 156.40 0.90 0.39 8.21 6 0.20 8.60 including 156.40 157.48 1.08 0.47 11.16 50 0.98 13.36 including 157.48 158.20 0.72 0.31 0.56 3 0.03 0.64 including 158.20 159.20 1.00 0.43 0.68 9 0.17 1.07 including 159.20 160.50 1.30 0.56 11.09 3 0.05 11.20 including 160.50 161.50 1.00 0.43 4.83 37 0.26 5.72 KMDD0464 52.92 65.20 12.28 5.52 2.64 7 0.08 2.87 K1 including 52.92 53.70 0.78 0.35 1.70 14 0.27 2.30 including 53.70 55.00 1.30 0.58 4.48 18 0.26 5.13 including 55.00 56.70 1.70 0.76 1.42 7 0.03 1.55 including 56.70 57.70 1.00 0.45 0.47 1 0.01 0.49 including 57.70 58.20 0.50 0.22 0.63 1 0.02 0.67 including 58.20 59.00 0.80 0.36 0.58 1 0.01 0.61 including 59.00 59.42 0.42 0.19 2.02 2 0.01 2.06 including 59.42 60.40 0.98 0.44 0.32 1 0.01 0.34 including 60.40 62.20 1.80 0.81 0.29 3 0.14 0.54 including 62.20 63.50 1.30 0.58 6.21 9 0.01 6.34 including 63.50 64.10 0.60 0.27 12.71 12 0.04 12.92 including 64.10 65.20 1.10 0.49 3.89 15 0.10 4.24 KMDD0468 65.85 71.20 5.35 1.99 0.79 9 0.97 2.45 K1 including 65.85 68.20 2.35 0.88 0.76 9 2.02 4.12 including 68.20 69.10 0.90 0.34 0.86 12 0.23 1.38 including 69.10 71.20 2.10 0.78 0.80 7 0.10 1.04 KMDD0470 59.70 66.80 7.10 3.16 20.00 4 0.08 20.18 K1 including 59.70 60.65 0.95 0.42 2.62 12 0.17 3.05 including 60.65 61.40 0.75 0.33 0.89 5 0.05 1.03 including 61.40 62.50 1.10 0.49 0.55 4 0.26 1.01 including 62.50 63.00 0.50 0.22 9.42 2 0.03 9.49 including 63.00 64.00 1.00 0.44 0.26 0 0.01 0.27 including 64.00 65.30 1.30 0.58 55.86 2 0.03 55.93 including 65.30 66.00 0.70 0.31 65.58 3 0.03 65.67 including 66.00 66.80 0.80 0.36 18.43 2 0.03 18.51 KMDD0473A 79.00 83.00 4.00 1.08 3.14 7 0.05 3.31 K1 including 79.00 80.00 1.00 0.27 1.81 5 0.02 1.90 including 80.00 80.96 0.96 0.26 2.62 7 0.02 2.74 including 80.96 82.20 1.24 0.33 2.98 7 0.04 3.13 including 82.20 83.00 0.80 0.22 5.69 8 0.13 6.01 KMDD0474 71.00 81.25 10.25 2.74 3.17 3 0.04 3.26 K1 including 71.00 72.10 1.10 0.29 0.80 4 0.05 0.93 including 72.10 72.35 0.25 0.07 2.38 7 0.10 2.63 including 72.35 73.10 0.75 0.20 0.10 1 0.00 0.12 including 73.10 74.10 1.00 0.27 0.62 2 0.06 0.75 including 74.10 75.00 0.90 0.24 0.87 4 0.03 0.97 including 75.00 76.00 1.00 0.27 0.71 2 0.06 0.82 including 76.00 77.00 1.00 0.27 4.88 3 0.02 4.94 including 77.00 78.00 1.00 0.27 4.02 7 0.02 4.14 including 78.00 79.00 1.00 0.27 10.52 1 0.00 10.54 including 79.00 79.80 0.80 0.21 10.16 1 0.01 10.18 including 79.80 80.80 1.00 0.27 0.62 2 0.07 0.75 including 80.80 81.25 0.45 0.12 1.44 1 0.04 1.51 KMDD0474 86.10 87.10 1.00 0.27 1.14 2 0.29 1.63 KMDD0474 89.10 90.01 0.91 0.24 1.25 11 0.29 1.85 KMDD0476 79.30 86.29 6.99 1.84 2.28 15 0.12 2.66 K1 KMDD0476 92.40 93.62 1.22 0.32 1.82 6 0.05 1.98 KMDD0476 97.00 100.20 3.20 0.84 1.73 7 0.05 1.90 KL

Table 2 - Kainantu Gold Mine - Significant Intercepts from Judd Diamond Drilling

Hole_ID From (m) To (m) Interval (m) True width (m) Gold g/t Silver g/t Copper % Gold Eq g/t Lode JDD0023* 122.10 122.35 0.25 0.12 3.29 231 9.36 21.22 JDD0023* 174.00 174.85 0.85 0.42 2.25 3 0.27 2.73 JDD0023* 185.80 198.85 13.05 6.48 11.39 9 0.99 13.10 J1 including 185.80 186.10 0.30 0.15 1.67 35 2.21 5.66 including 186.10 186.70 0.60 0.30 0.02 3 0.11 0.23 including 186.70 187.80 1.10 0.55 1.68 3 0.46 2.46 including 187.80 188.05 0.25 0.12 0.28 6 0.28 0.80 including 188.05 188.85 0.80 0.40 0.28 2 0.49 1.09 including 188.85 189.35 0.50 0.25 1.09 4 1.44 3.45 including 189.35 190.05 0.70 0.35 2.94 15 3.42 8.62 including 190.05 190.25 0.20 0.10 0.45 4 0.33 1.03 including 190.25 190.45 0.20 0.10 5.72 8 1.60 8.39 including 190.45 190.90 0.45 0.22 78.25 122 7.25 91.43 including 190.90 191.25 0.35 0.17 2.69 7 0.66 3.83 including 191.25 191.50 0.25 0.12 6.98 8 2.95 11.82 including 191.50 192.00 0.50 0.25 5.85 18 5.06 14.21 including 192.00 192.45 0.45 0.22 0.15 4 0.36 0.77 including 192.45 193.10 0.65 0.32 2.49 3 0.13 2.74 including 193.10 193.80 0.70 0.35 0.93 3 0.10 1.13 including 193.80 194.50 0.70 0.35 133.00 2 0.06 133.12 including 194.50 195.80 1.30 0.65 0.38 1 0.06 0.48 including 195.80 196.10 0.30 0.15 0.23 2 0.32 0.76 including 196.10 196.75 0.65 0.32 0.16 3 0.13 0.41 including 196.75 197.55 0.80 0.40 0.05 2 0.02 0.11 including 197.55 198.10 0.55 0.27 7.08 12 0.46 7.97 including 198.10 198.50 0.40 0.20 2.04 3 0.27 2.50 including 198.50 198.85 0.35 0.17 1.35 4 0.02 1.43 JDD0023* 213.80 214.10 0.30 0.15 2.81 5 0.44 3.57 JDD0024* 105.40 106.20 0.80 0.69 1.08 32 0.32 1.99 JDD0024* 106.86 113.06 6.20 5.37 6.55 36 2.11 10.39 J1 Including 106.86 107.10 0.24 0.21 15.65 98 0.32 17.39 Including 107.10 107.40 0.30 0.26 5.96 22 0.87 7.64 Including 107.40 108.35 0.95 0.82 0.08 4 0.34 0.68 Including 108.35 109.11 0.76 0.66 0.19 3 0.35 0.80 including 109.11 110.11 1.00 0.87 25.80 115 7.86 39.87 including 110.11 110.82 0.71 0.61 0.65 6 0.03 0.77 including 110.82 111.66 0.84 0.73 5.58 35 1.00 7.62 including 111.66 112.07 0.41 0.36 0.32 2 0.02 0.38 including 112.07 113.06 0.99 0.86 3.79 40 3.46 9.85 JDD0024* 114.77 115.00 0.23 0.20 1.43 2 0.04 1.52 JDD0025* 114.40 119.24 4.84 3.90 4.18 16 0.80 5.67 J1 Including 114.40 115.47 1.07 0.86 1.62 11 0.10 1.91 Including 115.47 116.00 0.53 0.43 4.08 15 0.17 4.54 Including 116.00 116.57 0.57 0.46 5.39 16 0.34 6.14 Including 116.57 117.41 0.84 0.68 0.45 6 0.28 0.98 Including 117.41 118.08 0.67 0.54 7.46 54 4.48 15.33 Including 118.08 118.35 0.27 0.22 4.96 2 0.02 5.01 Including 118.35 118.96 0.61 0.49 8.64 8 0.36 9.33 Including 118.96 119.24 0.28 0.23 4.51 11 0.11 4.82 JDD0026* 129.33 135.00 5.67 4.21 4.55 9 0.67 5.74 J1 Including 129.33 130.33 1.00 0.74 13.17 42 2.49 17.70 Including 130.33 131.00 0.67 0.50 1.41 4 1.00 3.07 Including 131.00 131.20 0.20 0.15 3.04 2 0.56 3.97 Including 131.20 131.70 0.50 0.37 0.21 1 0.14 0.45 Including 131.70 132.15 0.45 0.33 0.23 3 0.37 0.86 Including 132.15 133.00 0.85 0.63 0.22 2 0.05 0.32 Including 133.00 133.80 0.80 0.59 8.55 2 0.06 8.67 Including 133.80 134.00 0.20 0.15 0.61 1 0.01 0.64 Including 134.00 135.00 1.00 0.74 3.71 2 0.20 4.06 JDD0027* 69.00 69.60 0.60 0.44 5.76 6 0.02 5.87 Including 69.00 69.60 0.60 0.44 5.76 6 0.02 5.87 JDD0027* 137.83 145.00 7.17 5.23 16.70 16 0.15 17.14 J1 including 137.83 139.05 1.22 0.89 1.77 2 0.08 1.93 including 139.05 140.00 0.95 0.69 0.48 13 0.20 0.96 including 140.00 141.00 1.00 0.73 0.86 2 0.04 0.95 including 141.00 141.60 0.60 0.44 0.33 11 0.48 1.24 including 141.60 142.10 0.50 0.36 219.40 181 0.71 222.80 including 142.10 142.95 0.85 0.62 1.22 2 0.07 1.36 including 142.95 143.70 0.75 0.55 0.13 2 0.02 0.18 including 143.70 144.00 0.30 0.22 4.76 1 0.00 4.77 including 144.00 145.00 1.00 0.73 3.77 1 0.01 3.79 JDD0027* 172.12 172.55 0.43 0.35 1.04 28 1.57 3.91 J2 Including 172.12 172.55 0.43 0.35 1.04 28 1.57 3.91 JDD0028* 109.73 112.35 2.62 2.58 4.77 19 0.68 6.11 J1 including 109.73 110.73 1.00 0.98 7.38 24 0.82 9.00 including 110.73 111.60 0.87 0.86 2.33 7 0.21 2.75 including 111.60 112.02 0.42 0.41 5.94 37 1.24 8.39 including 112.02 112.35 0.33 0.32 1.80 16 0.79 3.28 JDD0029* 150.43 170.67 20.24 12.48 2.98 8 0.41 3.73 J1 including 150.43 150.77 0.34 0.21 5.12 6 4.25 12.02 including 150.77 151.40 0.63 0.39 0.01 1 0.03 0.06 including 151.40 151.60 0.20 0.12 0.16 4 0.73 1.38 including 151.60 152.60 1.00 0.62 0.01 1 0.02 0.05 including 152.60 153.60 1.00 0.62 0.03 1 0.00 0.05 including 153.60 154.40 0.80 0.49 0.20 1 0.00 0.22 including 154.40 154.70 0.30 0.18 0.17 2 0.08 0.32 including 154.70 155.55 0.85 0.52 11.76 3 0.12 11.99 including 155.55 156.55 1.00 0.62 0.01 1 0.02 0.05 including 156.55 157.55 1.00 0.62 0.01 1 0.01 0.03 including 157.55 158.20 0.65 0.40 0.01 1 0.01 0.04 including 158.20 159.20 1.00 0.62 0.01 1 0.00 0.03 including 159.20 160.20 1.00 0.62 0.21 2 0.06 0.34 including 160.20 161.20 1.00 0.62 0.01 1 0.02 0.06 including 161.20 162.20 1.00 0.62 0.01 1 0.00 0.03 including 162.20 163.20 1.00 0.62 0.01 1 0.01 0.03 including 163.20 163.75 0.55 0.34 0.01 1 0.00 0.03 including 163.75 164.00 0.25 0.15 0.01 1 0.01 0.03 including 164.00 164.70 0.70 0.43 0.01 1 0.03 0.07 including 164.70 165.02 0.32 0.20 0.01 1 0.01 0.03 including 165.02 166.05 1.03 0.64 0.01 1 0.02 0.05 including 166.05 167.05 1.00 0.62 0.03 1 0.01 0.06 including 167.05 167.45 0.40 0.25 10.65 26 0.68 12.07 including 167.45 168.40 0.95 0.59 31.20 92 5.02 40.42 including 168.40 169.10 0.70 0.43 18.05 65 1.49 21.25 including 169.10 169.57 0.47 0.29 0.11 4 0.34 0.70 including 169.57 170.13 0.56 0.35 0.04 1 0.04 0.12 including 170.13 170.67 0.54 0.33 2.33 2 0.08 2.49 JDD0030* 64.65 65.50 0.85 0.60 1.39 22 1.46 4.00 JDD0030* 67.00 68.20 1.20 0.84 1.31 26 1.26 3.66 JDD0030* 145.00 148.45 3.45 2.42 3.70 23 2.47 7.96 J1 including 145.00 146.10 1.10 0.77 9.15 7 0.05 9.32 including 146.10 146.47 0.37 0.26 0.35 5 0.69 1.53 including 146.47 146.80 0.33 0.23 0.17 3 0.27 0.64 Including 146.80 147.05 0.25 0.18 0.32 61 0.25 1.49 Including 147.05 147.70 0.65 0.46 1.51 80 6.09 12.30 Including 147.70 148.45 0.75 0.53 1.95 2 5.45 10.73 JDD0030* 161.75 165.00 3.25 2.28 1.41 5 0.22 1.82 J2 including 161.75 162.00 0.25 0.18 1.20 7 0.23 1.66 including 162.00 163.10 1.10 0.77 0.46 2 0.12 0.68 including 163.10 163.70 0.60 0.42 1.63 5 0.39 2.33 including 163.70 164.10 0.40 0.28 0.42 4 0.26 0.88 including 164.10 164.60 0.50 0.35 3.91 10 0.28 4.49 including 164.60 165.00 0.40 0.28 1.72 3 0.07 1.88 JDD0031* 184.00 193.30 9.30 5.54 1.22 2 0.06 1.36 J1 including 184.00 185.15 1.15 0.68 1.01 2 0.03 1.08 including 185.15 185.55 0.40 0.24 16.70 3 0.18 17.02 including 185.55 186.90 1.35 0.80 0.22 2 0.14 0.46 including 186.90 187.75 0.85 0.51 0.58 1 0.01 0.61 including 187.75 188.00 0.25 0.15 1.17 2 0.04 1.26 including 188.00 188.80 0.80 0.48 0.22 2 0.12 0.44 including 188.80 190.05 1.25 0.74 0.25 2 0.06 0.37 including 190.05 190.60 0.55 0.33 0.20 1 0.01 0.23 including 190.60 191.80 1.20 0.71 0.25 4 0.01 0.32 including 191.80 193.30 1.50 0.89 1.04 4 0.07 1.20 JDD0032* 81.48 84.99 3.51 2.74 1.29 5 0.59 2.29 J1HW Including 81.48 81.85 0.37 0.29 0.69 14 2.62 5.08 Including 81.85 82.27 0.42 0.33 0.07 3 0.22 0.46 Including 82.27 82.60 0.33 0.26 0.57 5 0.31 1.13 Including 82.60 83.60 1.00 0.78 0.17 2 0.07 0.31 Including 83.60 84.15 0.55 0.43 2.80 10 0.64 3.95 Including 84.15 84.79 0.64 0.50 3.11 3 0.35 3.70 Including 84.79 84.99 0.20 0.16 1.74 5 1.24 3.79 JDD0032* 128.13 131.10 2.97 2.32 3.22 11 0.82 4.67 J1 Including 128.13 128.83 0.70 0.55 8.49 6 0.33 9.10 Including 128.83 129.60 0.77 0.60 1.31 12 0.92 2.94 Including 129.60 130.17 0.57 0.45 0.56 23 2.48 4.83 Including 130.17 131.10 0.93 0.73 2.46 7 0.08 2.68 JDD0034* 262.00 276.50 14.50 5.76 4.04 5 0.38 4.72 J1 Including 262.00 262.45 0.45 0.18 4.26 1 0.01 4.29 Including 262.45 263.40 0.95 0.38 0.05 1 0.03 0.12 Including 263.40 265.00 1.60 0.64 0.03 1 0.02 0.08 Including 265.00 266.00 1.00 0.40 0.15 3 0.28 0.64 Including 266.00 267.00 1.00 0.40 2.04 4 0.26 2.51 Including 267.00 268.25 1.25 0.50 0.05 1 0.03 0.11 Including 268.25 269.00 0.75 0.30 0.04 2 0.04 0.14 Including 269.00 269.80 0.80 0.32 0.04 2 0.06 0.15 including 269.80 270.30 0.50 0.20 0.02 1 0.02 0.07 including 270.30 271.43 1.13 0.45 0.02 1 0.02 0.06 including 271.43 272.56 1.13 0.45 0.07 2 0.07 0.20 including 272.56 273.40 0.84 0.33 7.09 64 5.54 16.79 including 273.40 274.10 0.70 0.28 0.94 2 0.03 1.01 including 274.10 275.40 1.30 0.52 20.20 1 0.01 20.23 including 275.40 276.50 1.10 0.44 19.30 1 0.01 19.33 JDD0035* 167.55 168.30 0.75 0.45 1.45 2 0.06 1.57 J1 Including 167.55 168.30 0.75 0.45 1.45 2 0.06 1.57 JDD0036* 107.88 108.36 0.48 0.24 2.88 8 1.59 5.54 JDD0036* 165.50 167.00 1.50 0.74 4.60 2 0.06 4.73 J1 Including 165.50 167.00 1.50 0.74 4.60 2 0.06 4.73 JDD0036* 245.83 246.78 0.95 0.47 1.72 4 0.14 1.99 JDD0036* 248.10 248.80 0.70 0.34 1.62 11 0.29 2.22 JDD0036* 262.42 263.30 0.88 0.43 1.81 1 0.01 1.83 JDD0036* 268.85 269.27 0.42 0.21 16.80 113 0.70 19.33 JDD0036* 284.00 292.70 8.70 4.21 2.82 5 0.13 3.09 J2 including 284.00 285.00 1.00 0.48 6.40 2 0.28 6.88 including 285.00 286.15 1.15 0.56 0.21 1 0.09 0.37 including 286.15 287.12 0.97 0.47 0.13 3 0.07 0.27 including 287.12 288.38 1.26 0.61 3.11 3 0.06 3.25 including 288.38 289.07 0.69 0.33 6.42 14 0.15 6.83 including 289.07 289.64 0.57 0.28 2.80 13 0.58 3.90 including 289.64 291.05 1.41 0.68 0.25 3 0.04 0.35 including 291.05 291.70 0.65 0.31 0.60 3 0.04 0.70 including 291.70 292.00 0.30 0.15 0.40 16 0.10 0.75 including 292.00 292.70 0.70 0.34 9.90 9 0.11 10.18 JDD0037* 135.90 137.18 1.28 0.77 4.98 3 0.42 5.70 J1HW Including 135.90 137.18 1.28 0.77 4.98 3 0.42 5.70 JDD0037* 156.26 162.20 5.94 3.57 0.96 4 0.26 1.43 J1 Including 156.26 157.00 0.74 0.44 3.61 4 1.09 5.41 Including 157.00 158.10 1.10 0.66 0.28 6 0.54 1.22 Including 158.10 158.57 0.47 0.28 0.16 2 0.01 0.21 Including 158.57 160.00 1.43 0.86 0.15 2 0.03 0.23 Including 160.00 160.27 0.27 0.16 0.33 1 0.00 0.35 Including 160.27 160.90 0.63 0.38 0.08 1 0.00 0.10 Including 160.90 162.20 1.30 0.78 1.77 8 0.05 1.96 JDD0037* 183.38 184.00 0.62 0.37 1.76 15 0.02 1.98 J2 Including 183.38 184.00 0.62 0.37 1.76 15 0.02 1.98 JDD0039* 188.30 189.60 1.30 0.56 2.46 8 0.22 2.91 J1HW Including 188.30 189.60 1.30 0.56 2.46 8 0.22 2.91 JDD0039* 220.88 223.81 2.93 1.26 19.76 3 0.05 19.88 J1 including 220.88 221.60 0.72 0.31 79.35 2 0.03 79.42 including 221.60 222.76 1.16 0.50 0.32 4 0.09 0.52 including 222.76 223.40 0.64 0.28 0.07 1 0.00 0.09 including 223.40 223.81 0.41 0.18 0.86 2 0.05 0.96 JDD0040* 85.40 86.90 1.50 1.39 1.86 56 0.49 3.35 Including 85.40 86.00 0.60 0.56 1.66 40 0.50 2.96 Including 86.00 86.90 0.90 0.83 2.00 66 0.49 3.61 JDD0040* 123.70 124.06 0.36 0.33 2.95 89 0.99 5.66 Including 123.70 124.06 0.36 0.33 2.95 89 0.99 5.66 JDD0040* 139.80 140.00 0.20 0.19 1.39 12 0.18 1.83 Including 139.80 140.00 0.20 0.19 1.39 12 0.18 1.83 JDD0040* 146.90 152.80 5.90 5.47 1.83 11 0.91 3.42 J1 including 146.90 147.90 1.00 0.93 1.05 7 0.81 2.44 including 147.90 148.90 1.00 0.93 0.34 3 0.26 0.80 including 148.90 149.90 1.00 0.93 0.36 3 0.53 1.26 including 149.90 150.10 0.20 0.19 0.12 3 0.31 0.65 including 150.10 150.54 0.44 0.41 0.26 2 0.53 1.13 including 150.54 151.00 0.46 0.43 13.22 34 5.29 22.15 including 151.00 152.15 1.15 1.07 1.44 28 0.85 3.15 including 152.15 152.80 0.65 0.60 1.78 2 0.06 1.91 JDD0041* 88.95 89.80 0.85 0.40 1.32 10 0.26 1.87 JDD0041* 153.10 154.00 0.90 0.42 4.80 9 0.20 5.23 JDD0041* 178.00 179.00 1.00 0.47 1.41 1 0.05 1.50 JDD0041* 194.20 194.80 0.60 0.28 2.15 22 0.21 2.76 J1HW Including 194.20 194.80 0.60 0.28 2.15 22 0.21 2.76 JDD0041* 217.50 223.30 5.80 2.70 1.34 8 0.33 1.96 J1 including 217.50 218.50 1.00 0.47 0.67 3 0.09 0.85 including 218.50 219.50 1.00 0.47 0.53 4 0.11 0.75 including 219.50 220.60 1.10 0.51 0.01 5 0.42 0.75 including 220.60 221.20 0.60 0.28 3.17 40 1.55 6.16 including 221.20 222.20 1.00 0.47 1.54 5 0.13 1.80 including 222.20 223.30 1.10 0.51 2.81 6 0.17 3.15 JDD0042* 20.00 21.00 1.00 0.80 1.22 1 0.01 1.25 JDD0042* 21.00 22.00 1.00 0.80 5.29 1 0.01 5.32 JDD0042* 23.00 24.00 1.00 0.80 1.03 1 0.01 1.06 JDD0042* 31.55 31.75 0.20 0.16 1.16 10 0.08 1.42 JDD0042* 62.00 64.00 2.00 1.60 3.21 1 0.01 3.24 J1HW including 62.00 63.00 1.00 0.80 5.72 1 0.01 5.75 including 63.00 64.00 1.00 0.80 0.70 1 0.01 0.74 JDD0042* 92.07 92.44 0.37 0.30 3.09 19 0.89 4.75 JDD0042* 112.00 114.90 2.90 2.33 1.67 3 0.38 2.33 J1 including 112.00 113.00 1.00 0.80 3.37 3 0.10 3.56 including 113.00 114.00 1.00 0.80 0.33 1 0.01 0.36 including 114.00 114.90 0.90 0.72 1.27 6 1.12 3.15 JDD0043* 136.70 137.02 0.32 0.20 2.13 3 0.16 2.43 JDD0043* 155.44 156.08 0.64 0.40 1.50 3 0.50 2.33 JDD0043* 158.50 163.12 4.62 2.86 19.57 5 0.43 20.33 J1 including 158.50 159.47 0.97 0.60 2.72 4 0.07 2.89 including 159.47 159.91 0.44 0.27 1.26 9 0.15 1.62 including 159.91 160.55 0.64 0.40 0.30 4 0.16 0.60 including 160.55 161.20 0.65 0.40 10.81 4 1.34 13.01 including 161.20 161.91 0.71 0.44 1.38 1 0.01 1.41 including 161.91 162.80 0.89 0.55 87.00 3 0.21 87.37 including 162.80 163.12 0.32 0.20 5.03 21 2.18 8.80 JDD0043* 172.48 172.70 0.22 0.14 2.29 29 2.31 6.36 JDD0043* 187.20 187.82 0.62 0.38 5.37 40 0.79 7.15 J2 JDD0044* 27.00 28.00 1.00 0.53 2.00 1 0.01 2.03 JDD0044* 34.80 35.06 0.26 0.14 0.44 70 3.14 6.36 JDD0044* 156.00 161.75 5.75 3.07 1.07 4 0.13 1.33 J1HW including 156.00 157.00 1.00 0.53 3.97 1 0.01 4.00 including 157.00 158.00 1.00 0.53 0.06 1 0.00 0.08 including 158.00 159.20 1.20 0.64 0.07 1 0.01 0.09 including 159.20 160.00 0.80 0.43 0.03 1 0.01 0.06 including 160.00 161.00 1.00 0.53 1.12 14 0.67 2.36 including 161.00 161.30 0.30 0.16 0.13 4 0.06 0.27 including 161.30 161.60 0.30 0.16 2.04 12 0.03 2.23 including 161.60 161.75 0.15 0.08 1.65 3 0.13 1.90 JDD0044* 188.80 198.75 9.95 5.31 3.36 9 0.42 4.15 J1 including 188.80 189.26 0.46 0.25 1.18 1 0.01 1.20 including 189.26 189.55 0.29 0.15 0.99 1 0.02 1.03 including 189.55 190.00 0.45 0.24 36.40 149 5.03 46.35 including 190.00 191.00 1.00 0.53 0.10 5 0.17 0.43 including 191.00 191.90 0.90 0.48 0.16 4 0.16 0.47 including 191.90 192.14 0.24 0.13 4.05 1 0.01 4.07 including 192.14 193.00 0.86 0.46 0.31 2 0.16 0.58 including 193.00 194.00 1.00 0.53 0.68 2 0.24 1.09 including 194.00 195.00 1.00 0.53 2.08 5 0.35 2.70 including 195.00 196.00 1.00 0.53 0.54 4 0.39 1.22 including 196.00 197.58 1.58 0.84 0.19 1 0.22 0.55 including 197.58 198.10 0.52 0.28 1.07 3 0.20 1.43 including 198.10 198.35 0.25 0.13 29.50 2 0.03 29.57 including 198.35 198.75 0.40 0.21 8.02 2 0.01 8.06 JDD0044* 202.00 203.25 1.25 0.67 2.77 10 0.61 3.88 JDD0045* 85.83 86.20 0.37 0.28 1.64 84 3.72 8.68 Including 85.83 85.96 0.13 0.10 0.43 46 0.98 2.58 Including 85.96 86.20 0.24 0.18 2.30 105 5.21 11.98 JDD0045* 98.00 99.70 1.70 1.29 1.08 3 0.47 1.88 including 98.00 98.75 0.75 0.57 1.84 1 0.03 1.90 including 98.75 99.15 0.40 0.30 0.87 2 0.38 1.50 including 99.15 99.30 0.15 0.11 0.73 4 1.23 2.75 including 99.30 99.70 0.40 0.30 0.01 8 1.11 1.89 JDD0045* 107.60 107.90 0.30 0.23 5.12 3 0.14 5.38 Including 107.60 107.90 0.30 0.23 5.12 3 0.14 5.38 JDD0045* 112.54 113.40 0.86 0.65 15.77 60 3.31 21.84 J1HW Including 112.54 113.00 0.46 0.35 16.43 2 0.18 16.74 Including 113.00 113.40 0.40 0.30 15.02 126 6.91 27.70 JDD0045* 121.00 124.40 3.40 2.57 3.53 5 0.64 4.61 J1 Including 121.00 122.00 1.00 0.76 2.82 3 0.51 3.68 Including 122.00 123.00 1.00 0.76 0.19 2 0.58 1.14 Including 123.00 123.48 0.48 0.36 0.90 2 0.26 1.35 Including 123.48 123.72 0.24 0.18 31.30 31 3.22 36.86 Including 123.72 124.40 0.68 0.51 1.53 3 0.25 1.98 JDD0045* 131.90 132.10 0.20 0.18 2.04 1 0.01 2.07 Including 131.90 132.10 0.20 0.18 2.04 1 0.01 2.07 JDD0045* 133.90 134.30 0.40 0.36 13.78 1 0.08 13.93 Including 133.90 134.30 0.40 0.36 13.78 1 0.08 13.93 JDD0045* 142.75 144.20 1.45 1.29 0.60 23 0.87 2.29 J2 including 142.75 143.40 0.65 0.58 0.51 21 0.46 1.51 including 143.40 144.20 0.80 0.71 0.68 24 1.21 2.93 JDD0046* 103.75 108.80 5.05 3.95 2.97 9 0.51 3.91 J1 including 103.75 104.75 1.00 0.78 6.59 5 0.17 6.93 including 104.75 105.12 0.37 0.29 0.78 6 0.21 1.19 including 105.12 105.70 0.58 0.45 0.75 2 0.03 0.83 including 105.70 106.70 1.00 0.78 4.60 5 0.12 4.86 including 106.70 107.70 1.00 0.78 1.88 10 0.71 3.15 including 107.70 108.80 1.10 0.86 1.09 22 1.34 3.52 JDD0047* 61.00 62.00 1.00 0.82 18.50 6 0.03 18.63 Including 61.00 62.00 1.00 0.82 18.50 6 0.03 18.63 JDD0047* 69.35 70.32 0.97 0.80 2.61 5 2.31 6.39 J1HW Including 69.35 69.84 0.49 0.40 1.99 2 2.17 5.50 Including 69.84 70.32 0.48 0.40 3.25 8 2.46 7.30 JDD0048* 120.67 120.80 0.13 0.08 2.15 2 0.65 3.22 JDD0048* 122.19 122.80 0.61 0.37 2.43 70 3.49 8.91 J1HW JDD0048* 145.18 150.68 5.50 3.57 8.42 5 1.00 10.09 J1 including 145.18 145.86 0.68 0.44 10.31 6 1.36 12.58 including 145.86 146.10 0.24 0.16 6.46 4 0.17 6.79 including 146.10 146.67 0.57 0.37 2.61 19 4.11 9.45 including 146.67 146.87 0.20 0.13 0.56 2 0.40 1.23 including 146.87 147.90 1.03 0.67 16.64 3 0.53 17.53 including 147.90 148.25 0.35 0.23 0.09 1 0.01 0.12 including 148.25 148.52 0.27 0.18 1.66 12 1.17 3.69 including 148.52 148.65 0.13 0.08 0.08 7 0.59 1.12 including 148.65 149.00 0.35 0.23 0.54 5 1.34 2.75 including 149.00 150.07 1.07 0.70 15.42 2 0.51 16.26 including 150.07 150.28 0.21 0.14 4.87 2 0.27 5.33 including 150.28 150.68 0.40 0.26 2.02 4 0.25 2.47 JDD0048* 167.30 170.10 2.80 1.86 1.32 4 0.30 1.85 J2 including 167.30 167.60 0.30 0.20 1.48 5 0.47 2.29 including 167.60 168.04 0.44 0.29 4.63 2 0.03 4.71 including 168.04 168.38 0.34 0.23 0.36 2 0.07 0.49 including 168.38 168.82 0.44 0.29 0.65 8 1.02 2.38 including 168.82 169.50 0.68 0.45 0.55 3 0.24 0.97 including 169.50 170.10 0.60 0.40 0.72 2 0.11 0.92 JDD0049 88.80 91.49 2.69 2.65 5.17 11 0.63 6.32 J1 including 88.80 89.20 0.40 0.39 2.02 21 0.48 3.05 including 89.20 89.60 0.40 0.39 0.11 2 0.33 0.67 including 89.60 90.15 0.55 0.54 12.46 16 0.15 12.90 including 90.15 91.49 1.34 1.32 4.63 8 0.96 6.28 JDD0050* 93.00 96.60 3.60 3.09 2.51 32 0.82 4.22 J1 including 93.00 93.69 0.69 0.59 2.85 13 0.45 3.73 including 93.69 94.45 0.76 0.65 1.65 6 0.70 2.85 including 94.45 95.10 0.65 0.56 1.40 2 0.27 1.85 including 95.10 95.40 0.30 0.26 8.37 76 1.60 11.89 including 95.40 96.11 0.71 0.61 1.33 7 0.10 1.58 including 96.11 96.60 0.49 0.42 2.96 145 2.82 9.30 JDD0050* 100.52 101.00 0.48 0.41 1.22 8 1.41 3.58 JDD0050* 116.00 116.59 0.59 0.51 2.10 75 0.29 3.51 JDD0050* 122.47 122.94 0.47 0.40 7.81 7 0.40 8.54 J2 JDD0051 29.93 31.00 1.07 1.07 1.06 15 0.09 1.39 unk Including 29.93 31.00 1.07 1.07 1.06 15 0.09 1.39 JDD0051 62.23 62.60 0.37 0.37 4.42 27 1.03 6.41 J1HW Including 62.23 62.60 0.37 0.37 4.42 27 1.03 6.41 JDD0051 82.05 90.85 8.80 8.80 59.52 37 0.74 61.17 J1 Including 82.05 82.89 0.84 0.84 3.21 11 0.40 3.99 Including 82.89 83.30 0.41 0.41 0.10 4 0.29 0.62 Including 83.30 84.20 0.90 0.90 0.05 2 0.03 0.12 Including 84.20 84.90 0.70 0.70 0.03 2 0.01 0.08 Including 84.90 85.50 0.60 0.60 0.10 2 0.02 0.15 Including 85.50 86.43 0.93 0.93 1.11 7 0.18 1.48 Including 86.43 87.20 0.77 0.77 3.64 26 0.26 4.37 Including 87.20 88.60 1.40 1.40 1.13 5 0.03 1.24 Including 88.60 90.05 1.45 1.45 354.90 177 3.18 362.22 Including 90.05 90.85 0.80 0.80 1.09 25 1.27 3.44 JDD0052 129.35 147.90 18.55 10.46 1.00 2 0.06 1.12 J1HW Including 129.35 130.38 1.03 0.73 2.36 1 0.01 2.39 Including 130.38 131.35 0.97 0.69 0.13 1 0.01 0.15 Including 131.35 132.35 1.00 0.71 0.97 1 0.00 0.99 Including 132.35 133.35 1.00 0.71 0.02 1 0.01 0.04 Including 133.35 134.35 1.00 0.71 0.17 1 0.00 0.19 Including 134.35 135.35 1.00 0.71 1.41 1 0.00 1.43 Including 139.14 140.14 1.00 0.71 0.01 1 0.01 0.03 Including 140.14 141.14 1.00 0.71 0.69 1 0.00 0.71 Including 141.14 142.12 0.98 0.69 0.25 1 0.00 0.27 Including 142.12 143.14 1.02 0.72 0.09 1 0.01 0.11 Including 143.14 144.44 1.30 0.92 4.38 2 0.03 4.46 Including 144.44 145.00 0.56 0.40 2.25 8 0.77 3.58 Including 145.00 145.25 0.25 0.18 0.08 4 0.31 0.63 Including 145.25 146.25 1.00 0.71 0.35 1 0.01 0.37 Including 146.25 146.70 0.45 0.32 0.19 2 0.03 0.27 Including 146.70 146.90 0.20 0.14 0.71 29 1.08 2.80 Including 146.90 147.90 1.00 0.71 1.08 1 0.01 1.10 JDD0052 158.70 164.06 5.36 3.80 3.64 6 0.69 4.82 J1 Including 158.70 159.65 0.95 0.67 0.56 5 1.31 2.73 Including 159.65 160.65 1.00 0.71 10.80 12 0.56 11.85 Including 160.65 161.53 0.88 0.62 3.80 7 0.93 5.38 Including 161.53 161.84 0.31 0.22 0.34 4 0.28 0.85 Including 161.84 162.94 1.10 0.78 0.10 2 0.04 0.19 Including 162.94 163.86 0.92 0.65 0.04 2 0.06 0.16 Including 163.86 164.06 0.20 0.14 22.90 13 4.43 30.18 JDD0053 102.08 106.00 3.92 3.20 2.26 6 0.11 2.51 J1 including 102.08 102.70 0.62 0.51 2.81 12 0.15 3.19 including 102.70 103.00 0.30 0.25 0.07 4 0.06 0.21 including 103.00 103.50 0.50 0.41 0.39 4 0.12 0.63 including 103.50 103.70 0.20 0.16 0.67 7 0.20 1.07 including 103.70 104.30 0.60 0.49 3.00 3 0.05 3.11 including 104.30 104.80 0.50 0.41 1.04 4 0.08 1.21 including 104.80 105.08 0.28 0.23 1.79 6 0.10 2.03 including 105.08 105.31 0.23 0.19 3.66 2 0.10 3.85 including 105.31 105.50 0.19 0.16 1.63 2 0.06 1.75 including 105.50 106.00 0.50 0.41 5.57 7 0.23 6.02 JDD0054 88.50 91.60 3.10 2.97 2.34 12 0.55 3.38 J1 including 88.50 89.27 0.77 0.74 3.91 20 0.36 4.74 including 89.27 90.00 0.73 0.70 0.44 8 0.29 1.01 including 90.00 90.40 0.40 0.38 6.52 3 0.07 6.67 including 90.40 90.60 0.20 0.19 0.28 2 0.02 0.33 including 90.60 91.60 1.00 0.96 1.26 14 1.19 3.35 JDD0055 96.17 97.03 0.86 0.64 0.62 28 1.21 2.92 J1HW including 96.17 97.03 0.86 0.64 0.62 28 1.21 2.92 JDD0055 108.72 113.75 5.03 3.75 18.35 18 0.58 19.50 J1 including 108.72 109.15 0.43 0.32 4.33 26 1.03 6.30 including 109.15 109.97 0.82 0.61 2.31 14 0.09 2.62 including 109.97 110.37 0.40 0.30 6.54 50 1.41 9.44 including 110.37 110.96 0.59 0.44 1.95 10 0.30 2.56 including 110.96 112.26 1.30 0.97 61.46 27 1.20 63.73 including 112.26 113.75 1.49 1.11 3.28 4 0.06 3.42 JDD0056 92.60 93.56 0.96 0.91 5.57 4 0.25 6.03 J1 JDD0057 105.13 116.14 11.01 6.44 1.09 5 0.23 1.52 J1 including 105.13 106.00 0.87 0.51 0.05 1 0.01 0.07 including 106.00 107.00 1.00 0.58 0.08 1 0.00 0.10 including 107.00 107.25 0.25 0.15 6.91 2 0.06 7.03 including 107.25 107.80 0.55 0.32 0.07 4 0.10 0.28 including 107.80 108.00 0.20 0.12 0.01 1 0.01 0.03 including 108.00 109.10 1.10 0.64 0.05 1 0.01 0.08 including 109.10 110.08 0.98 0.57 0.02 5 0.89 1.52 including 110.08 111.00 0.92 0.54 0.11 1 0.02 0.15 including 111.00 111.89 0.89 0.52 0.75 2 0.33 1.30 including 111.89 112.80 0.91 0.53 0.15 1 0.11 0.33 including 112.80 113.09 0.29 0.17 12.38 1 0.15 12.63 including 113.09 113.50 0.41 0.24 0.21 2 0.02 0.27 including 113.50 114.00 0.50 0.29 0.27 1 0.06 0.38 including 114.00 114.30 0.30 0.18 0.41 4 0.01 0.48 including 114.30 114.96 0.66 0.39 2.07 3 0.08 2.24 including 114.96 115.30 0.34 0.20 2.60 34 2.58 7.17 including 115.30 116.14 0.84 0.49 3.50 32 0.14 4.13 JDD0057 130.40 130.50 0.10 0.06 2.02 67 4.27 9.72 J2 JDD0058 110.70 111.70 1.00 0.68 2.15 4 0.47 2.96 JDD0058 112.55 124.20 11.65 7.92 1.38 6 0.16 1.71 J1 including 112.55 113.16 0.61 0.41 3.39 6 0.27 3.90 including 113.16 114.00 0.84 0.57 0.04 1 0.01 0.06 including 114.00 114.95 0.95 0.65 0.11 2 0.02 0.16 including 114.95 115.20 0.25 0.17 0.48 1 0.01 0.50 including 115.20 115.55 0.35 0.24 0.09 1 0.01 0.11 including 115.55 115.85 0.30 0.20 6.86 9 1.39 9.20 including 115.85 116.80 0.95 0.65 0.06 2 0.07 0.19 including 116.80 117.78 0.98 0.67 0.01 2 0.04 0.10 including 117.78 118.45 0.67 0.46 9.67 1 0.01 9.70 including 118.45 119.20 0.75 0.51 0.25 3 0.10 0.44 including 119.20 120.00 0.80 0.54 0.01 1 0.01 0.04 including 120.00 120.85 0.85 0.58 0.01 1 0.01 0.04 including 120.85 121.25 0.40 0.27 0.01 1 0.01 0.05 including 121.25 122.30 1.05 0.71 0.01 4 0.10 0.22 including 122.30 123.00 0.70 0.48 0.19 3 0.09 0.37 including 123.00 124.00 1.00 0.68 4.26 49 0.85 6.24 including 124.00 124.20 0.20 0.14 2.54 2 0.04 2.62 JDD0059A 92.00 96.80 4.80 4.44 3.01 11 1.01 4.77 J1 including 92.00 92.80 0.80 0.74 3.75 8 1.68 6.55 including 92.80 93.30 0.50 0.46 1.68 9 0.18 2.09 including 93.30 94.05 0.75 0.69 1.05 2 0.03 1.13 including 94.05 94.40 0.35 0.32 0.62 2 0.20 0.97 including 94.40 95.30 0.90 0.83 2.23 7 0.50 3.11 including 95.30 96.20 0.90 0.83 0.36 3 0.06 0.49 including 96.20 96.80 0.60 0.55 12.11 54 4.69 20.32 JDD0060 50.60 50.80 0.20 0.13 1.03 42 2.29 5.24 unk1 Including 50.60 50.80 0.20 0.13 1.03 42 2.29 5.24 JDD0060 91.45 91.70 0.25 0.17 1.80 104 3.26 8.34 unk2 Including 91.45 91.70 0.25 0.17 1.80 104 3.26 8.34 JDD0060 126.19 127.80 1.61 1.06 3.25 31 1.31 5.76 J1HW Including 126.19 127.00 0.81 0.53 1.24 1 0.02 1.29 Including 127.00 127.80 0.80 0.53 5.29 62 2.62 10.28 JDD0060 158.90 162.01 3.11 2.05 4.72 8 0.92 6.29 J1 Including 158.90 159.63 0.73 0.48 3.03 8 1.81 6.04 Including 159.63 160.33 0.70 0.46 2.11 9 1.64 4.86 Including 160.33 161.33 1.00 0.66 2.83 6 0.14 3.12 Including 161.33 162.01 0.68 0.45 12.01 8 0.35 12.68 JDD0060 165.30 165.70 0.40 0.26 2.42 3 0.95 3.98 J1FW Including 165.30 165.70 0.40 0.26 2.42 3 0.95 3.98 JDD0061 93.60 94.60 1.00 0.81 1.66 20 0.32 2.42 J1HW Including 93.60 94.60 1.00 0.81 1.66 20 0.32 2.42 JDD0061 102.10 105.80 3.70 3.01 9.57 32 0.50 10.78 J1 Including 102.10 102.60 0.50 0.41 16.74 6 0.07 16.93 Including 102.60 103.20 0.60 0.49 29.50 108 0.35 31.42 Including 103.20 104.05 0.85 0.69 5.41 29 0.86 7.16 Including 104.05 104.90 0.85 0.69 2.66 18 0.73 4.05 Including 104.90 105.80 0.90 0.73 2.74 13 0.29 3.37 JDD0062 109.00 109.90 0.90 0.62 3.10 18 0.08 3.46 JDD0062 130.21 131.94 1.73 1.19 5.60 15 0.68 6.87 J1HW Including 130.21 131.37 1.16 0.80 7.70 16 0.54 8.76 Including 131.37 131.94 0.57 0.39 1.33 12 0.96 3.03 JDD0062 147.80 148.90 1.10 0.76 8.56 6 0.32 9.15 JDD0062 172.34 173.07 0.73 0.50 0.69 7 2.63 5.00 JDD0062 174.64 180.86 6.22 4.28 2.12 5 0.31 2.68 J1 Including 174.64 175.00 0.36 0.25 5.14 3 0.15 5.43 Including 175.00 175.38 0.38 0.26 6.09 8 0.66 7.26 Including 175.38 175.80 0.42 0.29 0.63 2 0.16 0.91 Including 175.80 177.00 1.20 0.83 0.01 1 0.11 0.20 Including 177.00 178.00 1.00 0.69 0.43 1 0.06 0.55 Including 178.00 179.00 1.00 0.69 0.02 2 0.15 0.29 Including 179.00 179.60 0.60 0.41 0.71 3 0.37 1.35 Including 179.60 180.86 1.26 0.87 6.25 15 0.79 7.70 JDD0062 193.90 194.33 0.43 0.30 12.50 14 1.35 14.85 J1FW Including 193.90 194.33 0.43 0.30 12.50 14 1.35 14.85 JDD0062 207.10 209.49 2.39 1.64 3.02 22 3.25 8.50 J2 Including 207.10 207.70 0.60 0.41 2.05 38 9.08 17.12 Including 207.70 209.49 1.79 1.23 3.34 16 1.29 5.62 JDD0064 145.59 146.14 0.55 0.37 3.21 70 1.13 5.90 J1HW Including 145.59 146.14 0.55 0.37 3.21 70 1.13 5.90 JDD0064 164.93 165.20 0.27 0.18 1.07 3 0.10 1.26 JDD0064 167.00 179.94 12.94 8.64 1.17 8 0.45 1.98 J1 Including 167.00 167.46 0.46 0.31 3.70 18 3.90 10.19 Including 167.46 168.00 0.54 0.36 8.08 5 0.21 8.48 Including 168.00 169.00 1.00 0.67 0.11 4 0.09 0.31 Including 169.00 170.00 1.00 0.67 0.17 4 0.08 0.35 Including 170.00 171.00 1.00 0.67 0.02 2 0.02 0.08 Including 171.00 172.00 1.00 0.67 0.07 2 0.03 0.14 Including 172.00 173.28 1.28 0.85 0.08 1 0.02 0.12 Including 173.28 173.90 0.62 0.41 0.82 6 2.53 4.96 Including 173.90 175.00 1.10 0.73 0.07 1 0.02 0.11 Including 175.00 175.52 0.52 0.35 0.02 1 0.02 0.07 Including 175.52 176.05 0.53 0.35 0.15 5 0.90 1.65 Including 176.05 177.25 1.20 0.80 2.73 30 1.26 5.13 Including 177.25 178.00 0.75 0.50 0.06 1 0.02 0.10 Including 178.00 179.15 1.15 0.77 0.10 1 0.01 0.13 Including 179.15 179.60 0.45 0.30 0.02 1 0.01 0.05 Including 179.60 179.94 0.34 0.23 13.00 80 0.01 14.02 JDD0064 190.36 190.59 0.23 0.15 1.43 11 1.19 3.48 J1FW Including 190.36 190.59 0.23 0.15 1.43 11 1.19 3.48 JDD0064 197.26 197.80 0.54 0.36 1.18 14 0.87 2.76 J2 Including 197.26 197.80 0.54 0.36 1.18 14 0.87 2.76 JDD0065 115.75 117.90 2.15 1.60 2.50 13 0.65 3.71 J1 including 115.75 116.80 1.05 0.78 4.39 7 0.41 5.14 including 116.80 117.00 0.20 0.15 1.32 66 3.35 7.53 including 117.00 117.30 0.30 0.22 0.35 6 0.30 0.90 including 117.30 117.90 0.60 0.45 0.66 10 0.35 1.35 JDD0066 126.90 127.50 0.60 0.43 25.20 23 1.08 27.22 JHW Including 126.90 127.50 0.60 0.43 25.20 23 1.08 27.22 JDD0067 130.78 133.80 3.02 1.97 2.20 20 1.05 4.13 J1 including 130.78 131.62 0.84 0.55 3.86 5 0.06 4.02 including 131.62 132.21 0.59 0.38 2.44 12 0.85 3.95 including 132.21 132.87 0.66 0.43 1.90 21 0.90 3.60 including 132.87 133.35 0.48 0.31 0.43 64 3.86 7.43 including 133.35 133.80 0.45 0.29 1.09 11 0.39 1.85 JDD0068 75.15 76.20 1.05 0.69 1.21 7 0.30 1.77 JDD0068 94.50 95.50 1.00 0.66 10.70 1 0.02 10.74 J1HW including 94.50 95.50 1.00 0.66 10.70 1 0.02 10.74 JDD0068 129.00 136.00 7.00 4.62 1.35 10 0.38 2.09 J1 including 129.00 129.55 0.55 0.36 4.41 6 0.25 4.89 including 129.55 130.32 0.77 0.51 2.11 62 2.81 7.40 including 130.32 131.40 1.08 0.71 0.42 5 0.11 0.66 including 131.40 132.30 0.90 0.59 0.28 2 0.07 0.42 including 132.30 132.80 0.50 0.33 0.08 3 0.12 0.31 including 132.80 134.00 1.20 0.79 0.01 2 0.02 0.07 including 134.00 134.70 0.70 0.46 0.01 1 0.04 0.08 including 134.70 135.00 0.30 0.20 0.01 1 0.02 0.05 including 135.00 136.00 1.00 0.66 4.65 4 0.08 4.84 JDD0069 131.50 136.00 4.50 3.23 3.77 4 0.30 4.30 JHW1 Including 131.50 132.35 0.85 0.61 16.92 11 0.28 17.51 Including 132.35 133.00 0.65 0.47 0.15 3 0.49 0.98 Including 133.00 134.00 1.00 0.72 0.02 1 0.02 0.06 Including 134.00 135.10 1.10 0.79 0.01 1 0.04 0.08 Including 135.10 136.00 0.90 0.65 2.74 3 0.83 4.10 JDD0069 65.80 66.85 1.05 0.75 0.10 23 2.05 3.68 JHW2 Including 65.80 66.85 1.05 0.75 0.10 23 2.05 3.68 JDD0070 86.30 86.76 0.46 0.37 0.30 46 4.52 8.14 including 86.30 86.76 0.46 0.37 0.30 46 4.52 8.14 JDD0070 93.50 96.10 2.60 2.10 1.66 5 0.56 2.62 including 93.50 94.20 0.70 0.56 4.97 3 0.09 5.16 including 94.20 95.10 0.90 0.73 0.83 7 0.32 1.43 including 95.10 96.10 1.00 0.81 0.08 5 1.10 1.92 JDD0070 100.20 102.10 1.90 1.54 1.00 10 0.89 2.56 J1 including 100.20 100.45 0.25 0.20 1.25 5 0.70 2.44 including 100.45 100.70 0.25 0.20 0.30 6 0.35 0.93 including 100.70 101.25 0.55 0.45 1.31 23 2.35 5.37 including 101.25 101.45 0.20 0.16 0.48 15 0.58 1.60 including 101.45 102.10 0.65 0.53 1.07 2 0.03 1.14 JDD0071 40.00 40.20 0.20 0.17 14.63 26 0.92 16.44 including 40.00 40.20 0.20 0.17 14.63 26 0.92 16.44 JDD0071 50.85 51.40 0.55 0.47 1.32 50 1.26 3.96 including 50.85 51.40 0.55 0.47 1.32 50 1.26 3.96 JDD0071 140.20 140.45 0.25 0.21 2.06 54 4.62 10.16 including 140.20 140.45 0.25 0.21 2.06 54 4.62 10.16 JDD0071 144.45 150.50 6.05 5.20 12.68 31 0.68 14.17 J1 including 144.45 145.10 0.65 0.56 1.20 8 0.06 1.39 including 145.10 145.75 0.65 0.56 8.29 94 0.63 10.48 including 145.75 146.40 0.65 0.56 76.90 140 3.79 84.74 including 146.40 147.00 0.60 0.52 5.79 14 0.15 6.20 including 147.00 148.00 1.00 0.86 2.91 6 0.23 3.36 including 148.00 148.30 0.30 0.26 6.65 5 0.76 7.94 including 148.30 149.00 0.70 0.60 0.72 6 0.36 1.37 including 149.00 149.65 0.65 0.56 11.31 11 0.56 12.34 including 149.65 150.50 0.85 0.73 5.10 5 0.08 5.29 JDD0071 152.50 153.50 1.00 0.86 4.85 42 0.02 5.40 including 152.50 153.50 1.00 0.86 4.85 42 0.02 5.40 JDD0072 79.00 81.40 2.40 2.18 4.25 13 0.92 5.90 including 79.00 80.15 1.15 1.04 8.54 22 1.39 11.05 including 80.15 80.80 0.65 0.59 0.11 1 0.01 0.14 including 80.80 81.40 0.60 0.54 0.52 10 1.01 2.27 JDD0072 86.98 88.27 1.29 1.17 1.31 4 0.64 2.40 including 86.98 87.80 0.82 0.74 0.15 4 0.94 1.71 including 87.80 88.27 0.47 0.43 3.34 5 0.12 3.60 JDD0072 94.10 98.00 3.90 3.54 1.66 11 0.83 3.13 J1 including 94.10 94.84 0.74 0.67 0.68 10 0.23 1.18 including 94.84 95.82 0.98 0.89 0.98 4 0.10 1.20 including 95.82 96.45 0.63 0.57 2.10 1 0.02 2.14 including 96.45 96.63 0.18 0.16 0.41 2 0.30 0.92 including 96.63 97.12 0.49 0.44 2.01 44 5.43 11.29 including 97.12 97.65 0.53 0.48 0.08 2 0.04 0.17 including 97.65 98.00 0.35 0.32 7.40 20 0.64 8.67 JDD0072 141.70 142.21 0.51 0.40 2.46 6 0.65 3.57 J2 including 141.70 142.21 0.51 0.40 2.46 6 0.65 3.57 JDD0073 46.35 46.80 0.45 0.33 3.80 19 0.46 4.78 including 46.35 46.80 0.45 0.33 3.80 19 0.46 4.78 JDD0073 101.85 102.45 0.60 0.43 0.45 65 1.32 3.38 including 101.85 102.45 0.60 0.43 0.45 65 1.32 3.38 JDD0073 159.50 168.10 8.60 6.23 11.57 24 0.60 12.83 J1 including 159.50 160.05 0.55 0.40 2.46 69 5.46 12.10 including 160.05 160.95 0.90 0.65 0.29 3 0.33 0.86 including 160.95 161.95 1.00 0.72 0.28 1 0.10 0.45 including 161.95 162.95 1.00 0.72 4.02 2 0.02 4.08 including 162.95 163.95 1.00 0.72 1.58 1 0.05 1.67 including 163.95 164.35 0.40 0.29 2.73 35 1.02 4.81 including 164.35 165.00 0.65 0.47 53.14 101 0.52 55.24 including 165.00 165.80 0.80 0.58 0.50 3 0.06 0.64 including 165.80 166.30 0.50 0.36 2.98 26 0.82 4.63 including 166.30 167.10 0.80 0.58 62.86 78 0.47 64.60 including 167.10 168.10 1.00 0.72 4.17 4 0.10 4.38 JDD0073 176.60 176.90 0.30 0.22 2.80 43 4.43 10.46 including 176.60 176.90 0.30 0.22 2.80 43 4.43 10.46 JDD0073 178.90 179.90 1.00 0.72 2.23 1 0.01 2.25 including 178.90 179.90 1.00 0.72 2.23 1 0.01 2.25 JDD0074 112.60 113.00 0.40 0.27 1.27 72 2.32 5.90 including 112.60 113.00 0.40 0.27 1.27 72 2.32 5.90 JDD0074 164.05 164.60 0.55 0.37 1.14 2 0.03 1.22 including 164.05 164.60 0.55 0.37 1.14 2 0.03 1.22 JDD0074 180.80 188.50 7.70 5.17 17.97 20 0.38 18.83 J1 including 180.80 181.50 0.70 0.47 8.09 5 0.24 8.54 including 181.50 182.20 0.70 0.47 0.05 1 0.01 0.08 including 182.20 183.30 1.10 0.74 1.22 11 0.33 1.89 including 183.30 183.70 0.40 0.27 0.38 2 0.05 0.48 including 183.70 184.45 0.75 0.50 1.72 5 0.15 2.03 including 184.45 185.00 0.55 0.37 2.91 2 0.01 2.95 including 185.00 185.50 0.50 0.34 3.17 3 0.29 3.68 including 185.50 186.50 1.00 0.67 3.14 4 0.20 3.51 including 186.50 187.50 1.00 0.67 121.80 105 1.71 125.86 including 187.50 188.50 1.00 0.67 1.77 22 0.20 2.36 JDD0075 41.40 42.10 0.70 0.52 3.67 1 0.01 3.71 including 41.40 42.10 0.70 0.52 3.67 1 0.01 3.71 JDD0075 106.80 107.30 0.50 0.37 1.04 31 0.74 2.62 including 106.80 107.30 0.50 0.37 1.04 31 0.74 2.62 JDD0075 138.70 139.00 0.30 0.22 1.35 35 0.90 3.23 including 138.70 139.00 0.30 0.22 1.35 35 0.90 3.23 JDD0075 157.00 163.60 6.60 4.94 2.58 9 0.80 3.98 J1 including 157.00 158.00 1.00 0.75 2.28 21 2.23 6.13 including 158.00 158.35 0.35 0.26 0.02 1 0.02 0.06 including 158.35 159.15 0.80 0.60 1.27 4 0.13 1.53 including 159.15 159.60 0.45 0.34 5.34 58 5.81 15.40 including 159.60 160.60 1.00 0.75 2.20 2 0.07 2.33 including 160.60 161.60 1.00 0.75 0.58 3 0.15 0.85 including 161.60 162.60 1.00 0.75 4.27 2 0.12 4.49 including 162.60 163.60 1.00 0.75 4.28 1 0.01 4.31 JDD0077 85.70 87.00 1.30 1.11 1.03 6 0.21 1.45 JDD0077 97.10 98.00 0.90 0.77 2.52 12 0.74 3.86 J1HW including 97.10 98.00 0.90 0.77 2.52 12 0.74 3.86 JDD0077 107.40 109.30 1.90 1.63 4.44 2 0.06 4.56 J1 including 107.40 108.55 1.15 0.98 0.69 2 0.06 0.82 including 108.55 109.30 0.75 0.64 10.20 2 0.05 10.31 JDD0078 26.22 26.36 0.14 0.12 0.18 44 4.14 7.38 JDD0078 96.17 96.83 0.66 0.55 1.41 7 0.09 1.64 JDD0078 100.00 104.42 4.42 3.65 1.91 10 0.37 2.63 J1 including 100.00 101.00 1.00 0.83 4.24 5 0.29 4.76 including 101.00 101.61 0.61 0.50 0.18 4 0.45 0.96 including 101.61 102.50 0.89 0.74 0.86 11 0.09 1.14 including 102.50 103.07 0.57 0.47 2.22 8 0.23 2.70 including 103.07 103.65 0.58 0.48 1.65 4 0.12 1.88 including 103.65 104.42 0.77 0.64 1.46 26 1.02 3.43 JDD0080 72.40 72.90 0.50 0.45 1.37 20 0.54 2.49 J1HW JDD0080 78.90 79.30 0.40 0.36 1.87 6 0.27 2.38 JDD0080 87.00 87.25 0.25 0.22 1.85 64 4.67 10.15 JDD0080 91.42 95.67 4.25 3.80 1.68 11 0.40 2.45 J1 Including 91.42 91.76 0.34 0.30 1.19 2 0.04 1.28 Including 91.76 92.97 1.21 1.08 0.74 1 0.02 0.79 Including 92.97 93.26 0.29 0.26 1.84 6 0.13 2.12 Including 93.26 94.00 0.74 0.66 5.22 29 0.07 5.70 Including 94.00 94.70 0.70 0.63 1.23 13 0.94 2.90 Including 94.70 95.35 0.65 0.58 0.39 4 0.18 0.74 Including 95.35 95.67 0.32 0.29 1.01 32 2.41 5.28 JDD0080 128.40 129.19 0.79 0.71 3.69 40 0.08 4.32 J2 JDD0081 81.35 82.20 0.85 0.71 2.91 25 0.95 4.74 J1HW JDD0081 97.58 102.45 4.87 4.05 1.56 4 0.06 1.71 J1 Including 97.58 98.60 1.02 0.85 1.02 8 0.07 1.24 Including 98.60 99.66 1.06 0.88 0.13 4 0.07 0.29 Including 99.66 100.72 1.06 0.88 0.21 2 0.03 0.29 Including 100.72 101.60 0.88 0.73 2.30 1 0.01 2.33 Including 101.60 102.45 0.85 0.71 4.92 6 0.11 5.17 JDD0082 73.50 82.75 9.25 8.96 1.03 5 0.15 1.33 J1 including 73.50 74.25 0.75 0.73 3.27 27 1.01 5.24 including 74.25 75.00 0.75 0.73 0.49 5 0.11 0.72 including 75.00 76.50 1.50 1.45 1.21 3 0.11 1.43 including 76.50 77.25 0.75 0.73 0.06 3 0.09 0.23 including 77.25 78.00 0.75 0.73 0.03 1 0.01 0.07 including 78.00 78.80 0.80 0.78 0.81 1 0.01 0.84 including 78.80 79.70 0.90 0.87 0.01 2 0.01 0.05 including 79.70 80.60 0.90 0.87 0.01 2 0.01 0.05 including 80.60 81.50 0.90 0.87 0.02 3 0.25 0.45 including 81.50 82.20 0.70 0.68 0.01 3 0.06 0.14 including 82.20 82.75 0.55 0.53 7.45 3 0.09 7.64 JDD0083 80.45 81.00 0.55 0.50 0.28 19 2.26 4.15 J1HW including 80.45 81.00 0.55 0.50 0.28 19 2.26 4.15 JDD0083 98.50 102.76 4.26 3.84 4.95 26 1.71 8.03 J1 including 98.50 99.50 1.00 0.90 1.14 28 0.98 3.06 including 99.50 99.83 0.33 0.30 5.28 38 0.47 6.51 including 99.83 100.65 0.82 0.74 10.81 71 7.25 23.35 including 100.65 101.36 0.71 0.64 2.08 8 0.13 2.40 including 101.36 102.00 0.64 0.58 0.62 4 0.02 0.70 including 102.00 102.30 0.30 0.27 9.28 5 0.06 9.43 including 102.30 102.76 0.46 0.41 10.22 5 0.18 10.57 JDD0083 121.10 121.80 0.70 0.63 5.93 33 0.53 7.19 J2 including 121.10 121.45 0.35 0.32 11.14 57 0.63 12.87 including 121.45 121.80 0.35 0.32 0.72 8 0.44 1.52 JDD0084 74.00 75.09 1.09 0.91 30.50 73 4.07 37.96 J1HW Including 74.00 74.55 0.55 0.46 10.78 72 3.51 17.32 Including 74.55 74.82 0.27 0.22 0.16 3 0.09 0.34 Including 74.82 75.09 0.27 0.22 101.00 147 9.21 117.64 JDD0084 101.65 108.55 6.90 5.74 1.00 6 0.15 1.31 J1 Including 101.65 102.15 0.50 0.42 3.28 7 0.36 3.94 Including 102.15 102.80 0.65 0.54 0.16 2 0.20 0.50 Including 102.80 103.50 0.70 0.58 0.64 3 0.07 0.79 Including 103.50 104.40 0.90 0.75 0.04 2 0.03 0.12 Including 104.40 105.30 0.90 0.75 0.06 1 0.01 0.10 Including 105.30 106.10 0.80 0.67 0.08 3 0.07 0.22 Including 106.10 106.90 0.80 0.67 0.15 3 0.24 0.58 Including 106.90 107.20 0.30 0.25 0.28 1 0.17 0.56 Including 107.20 107.65 0.45 0.37 6.12 25 0.27 6.86 Including 107.65 108.55 0.90 0.75 1.75 18 0.24 2.36 JDD0085 103.85 109.15 5.30 4.65 5.16 14 0.76 6.55 J1 including 103.85 104.70 0.85 0.75 3.13 19 0.60 4.34 including 104.70 105.60 0.90 0.79 0.13 3 0.58 1.11 including 105.60 106.25 0.65 0.57 0.18 3 0.06 0.32 including 106.25 107.25 1.00 0.88 13.70 10 0.02 13.85 including 107.25 108.25 1.00 0.88 1.53 3 0.01 1.59 including 108.25 109.15 0.90 0.79 10.27 45 3.22 16.01 JDD0085 134.20 135.10 0.90 0.79 1.20 6 0.07 1.40 J2 including 134.20 135.10 0.90 0.79 1.20 6 0.07 1.40 JDD0087 98.15 104.20 6.05 4.89 2.47 17 0.95 4.20 J1 Including 98.15 98.93 0.78 0.63 1.65 53 4.12 8.93 Including 98.93 99.58 0.65 0.53 2.95 57 2.81 8.18 Including 99.58 100.20 0.62 0.50 4.32 4 0.04 4.43 Including 100.20 101.20 1.00 0.81 0.44 4 0.31 0.99 Including 102.20 103.20 1.00 0.81 0.07 3 0.21 0.45 Including 103.20 104.20 1.00 0.81 8.55 12 0.15 8.94 JDD0090 125.00 130.30 5.30 4.24 3.47 5 0.09 3.69 J1 Including 125.00 126.00 1.00 0.80 1.52 3 0.09 1.70 Including 126.00 127.00 1.00 0.80 8.29 11 0.04 8.49 Including 127.00 128.00 1.00 0.80 3.36 5 0.08 3.56 Including 128.00 128.80 0.80 0.64 0.10 3 0.25 0.54 Including 128.80 129.50 0.70 0.56 0.12 2 0.02 0.18 Including 129.50 130.30 0.80 0.64 6.31 6 0.09 6.54 JDD0089 175.24 177.50 2.26 1.68 10.67 4.62 0.29 11.19 J1 including 175.24 175.94 0.70 0.52 9.04 10 0.71 10.31 including 175.94 177.00 1.06 0.79 16.13 3 0.15 16.41 including 177.00 177.50 0.50 0.37 1.36 1 0.01 1.38 JDD0089 218.00 220.00 2.00 1.49 1.64 2.50 0.02 1.70 J2 including 218.00 219.00 1.00 0.74 2.61 2 0.01 2.66 including 219.00 220.00 1.00 0.74 0.66 3 0.03 0.74 JDD0098 139.85 141.92 2.07 0.82 8.66 16.80 1.39 11.10 J1HW including 139.85 140.85 1.00 0.40 8.46 25 2.79 13.26 including 140.85 141.25 0.40 0.16 1.65 6 0.06 1.82 including 141.25 141.92 0.67 0.27 13.15 11 0.09 13.43 JDD0098 172.30 173.83 1.53 0.61 0.64 21.28 1.61 3.49 including 172.30 172.83 0.53 0.21 0.52 52 4.07 7.71 including 172.83 173.83 1.00 0.40 0.70 5 0.30 1.25 JDD0098 178.30 183.20 4.90 1.94 5.49 6.51 0.24 5.96 J1 including 178.30 179.30 1.00 0.40 5.74 11 0.54 6.74 including 179.30 180.30 1.00 0.40 3.06 12 0.47 3.96 including 180.30 181.30 1.00 0.40 0.31 6 0.17 0.66 including 181.30 182.30 1.00 0.40 13.76 2 0.01 13.80 including 182.30 183.20 0.90 0.36 4.46 1 0.01 4.48

Table 3 - Kainantu Gold Mine - Collar Locations for Kora Diamond Drilling

Hole_id



Collar location Collar orientation EOH depth (m)



Lode



Local north Local East RL Dip Local azimuth KMDD0344* 59130 29896 1152 -40.03 271.58 202.40 Kora KMDD0348* 58529 29853 1216 -12.10 228.10 139.50 Kora KMDD0354* 59129 29896 1153 -24.56 323.97 142.00 Kora KMDD0356* 58819 29895 1140 -46.40 279.95 182.50 Kora KMDD0362* 58529 29853 1215 -26.35 220.78 187.60 Kora KMDD0364* 58592 29841 1260 49.10 326.39 118.70 Kora KMDD0370* 58765 29880 1289 45.86 281.05 138.40 Kora KMDD0374 58419 29846 1219 14.72 217.42 162.90 Kora KMDD0376* 58529 29853 1215 -18.37 218.91 174.20 Kora KMDD0378 58766 29881 1288 44.54 296.64 142.00 Kora KMDD0380 59130 29896 1153 -16.25 324.12 161.80 Kora KMDD0382 58820 29895 1140 -40.53 288.13 149.20 Kora KMDD0384 58529 29853 1217 23.64 217.53 164.70 Kora KMDD0386 58591 29841 1259 42.09 289.62 82.00 Kora KMDD0388 59130 29896 1152 -34.55 331.03 244.30 Kora KMDD0390 58767 29884 1288 42.35 312.12 106.40 Kora KMDD0392 58819 29895 1140 -46.43 287.34 196.90 Kora KMDD0394 58418 29847 1219 26.55 216.67 198.20 Kora KMDD0396 59130 29896 1153 -13.45 282.12 187.20 Kora KMDD0398 59130 29896 1152 -28.70 329.90 206.80 Kora KMDD0400 58767 29884 1288 36.27 323.16 120.10 Kora KMDD0402 58766 29885 1288 46.77 317.66 138.40 Kora KMDD0404 58767 29886 1287 26.22 328.58 127.90 Kora KMDD0406 59134 29897 1153 -24.32 335.30 242.60 Kora KMDD0408 58767 29886 1288 33.90 279.11 169.10 Kora KMDD0410 59134 29897 1152 -39.48 336.93 349.50 Kora KMDD0412 58417 29846 1217 -25.74 217.41 185.90 Kora KMDD0414 58767 29886 1288 41.89 329.91 150.80 Kora KMDD0416 58418 29846 1218 -7.04 218.88 159.70 Kora KMDD0418 58528 29853 1215 -25.02 215.49 203.40 Kora KMDD0420 58528 29853 1215 -31.46 216.71 179.40 Kora KMDD0422 58418 29846 1219 21.10 213.92 215.20 Kora KMDD0424 59129 29895 1152 -53.16 273.70 229.10 Kora KMDD0426 58418 29847 1219 27.30 212.20 194.10 Kora KMDD0428 59129 29895 1152 -56.26 274.70 218.50 Kora KMDD0430 58418 29847 1220 36.20 211.93 180.50 Kora KMDD0434 58528 29853 1215 -17.20 214.92 190.60 Kora KMDD0436 58528 29853 1216 -7.37 215.10 182.10 Kora KMDD0438 58766 29887 1287 25.58 333.60 148.00 Kora KMDD0440 59129 29896 1152 -60.00 289.00 269.50 Kora KMDD0442 58528 29853 1217 20.55 210.53 187.30 Kora KMDD0446 58528 29853 1218 28.28 210.78 186.00 Kora KMDD0448 58418 29847 1220 42.34 211.86 211.10 Kora KMDD0450 59129 29896 1151 -60.39 270.45 101.00 Kora KMDD0452 58766 29888 1288 33.23 337.52 171.20 Kora KMDD0456 58528 29853 1215 -28.44 213.46 227.50 Kora KMDD0458 59129 29896 1151 -64.54 270.13 107.30 Kora KMDD0460 58766 29888 1288 38.87 335.86 170.70 Kora KMDD0464 59130 29896 1151 -54.36 303.02 101.20 Kora KMDD0468 59130 29896 1152 -60.37 301.06 119.00 Kora KMDD0470 59131 29896 1152 -46.01 324.06 101.20 Kora KMDD0473A 59129 29896 1152 -51.93 328.30 122.20 Kora KMDD0474 59130 29896 1152 -36.17 336.62 123.70 Kora KMDD0476 59130 29897 1152 -41.54 336.50 101.90 Kora

Table 4 - Kainantu Gold Mine - Collar Locations for Judd Diamond Drilling

Hole_id



Collar location Collar orientation EOH depth (m)



Lode



Local north Local East mRL Dip Local azimuth JDD0023* 58692 29863 1214 25.83 143.99 223.70 Judd JDD0024* 58692 29863 1214 22.35 90.93 137.40 Judd JDD0025* 58693 29863 1214 21.98 75.35 138.70 Judd JDD0026* 58693 29863 1214 19.98 62.30 152.00 Judd JDD0027* 58692 29863 1214 17.51 54.77 202.60 Judd JDD0028* 58692 29863 1214 22.46 103.04 137.10 Judd JDD0029* 58537 29860 1218 34.86 58.10 182.40 Judd JDD0030* 58592 29849 1259 35.32 74.33 178.00 Judd JDD0031* 58592 29848 1259 35.01 53.26 237.40 Judd JDD0032* 58534 29860 1215 -42.22 115.14 153.30 Judd JDD0034* 58592 29848 1259 49.28 54.00 292.60 Judd JDD0035* 58694 29863 1212 -17.06 34.80 197.00 Judd JDD0036* 58534 29859 1214 -67.52 122.35 302.50 Judd JDD0037* 58534 29860 1215 -49.53 43.26 202.40 Judd JDD0039* 58694 29863 1211 -45.69 30.21 244.40 Judd JDD0040* 58591 29849 1258 19.80 123.70 169.80 Judd JDD0041* 58534 29859 1215 -64.31 41.82 236.20 Judd JDD0042* 58692 29863 1212 -47.88 85.93 162.60 Judd JDD0043* 58536 29859 1218 40.08 63.53 194.20 Judd JDD0044* 58692 29862 1211 -69.29 88.22 241.80 Judd JDD0045* 58536 29860 1218 34.41 80.35 176.40 Judd JDD0046* 58691 29863 1212 -33.01 124.50 136.20 Judd JDD0047* 58428 29857 1217 -37.44 97.28 131.60 Judd JDD0048* 58536 29860 1219 42.51 78.58 182.00 Judd JDD0049 58693 29863 1213 1.49 95.08 119.50 Judd JDD0050* 58535 29859 1217 25.10 90.05 134.00 Judd JDD0051 58693 29863 1213 96.29 -14.74 114.20 Judd JDD0052 58591 29849 1259 128.91 28.76 180.80 Judd JDD0053 58536 29859 1216 -0.65 54.07 125.10 Judd JDD0054 58692 29863 1213 -13.46 110.01 111.60 Judd JDD0055 58537 29859 1216 -11.37 46.46 152.00 Judd JDD0056 58693 29863 1213 1.50 78.29 110.80 Judd JDD0057 58537 29859 1215 -24.27 44.84 145.20 Judd JDD0058 58537 29859 1215 -33.79 44.58 172.80 Judd JDD0059A 58693 29863 1213 -14.42 78.30 110.80 Judd JDD0060 58591 29849 1258 123.86 23.01 185.80 Judd JDD0061 58693 29863 1213 64.63 1.56 129.90 Judd JDD0062 58591 29849 1258 30.90 123.47 220.80 Judd JDD0064 58592 29849 1259 32.49 113.04 197.80 Judd JDD0065 58694 29863 1213 1.20 55.02 180.10 Judd JDD0066 58912 29849 1259 36.00 99.00 152.70 Judd JDD0067 58694 29863 1213 2.03 46.76 157.80 Judd JDD0068 58694 29863 1213 -9.70 47.02 147.70 Judd JDD0069 58912 29849 1259 34.00 87.00 155.0 Judd JDD0070 58691 29863 1212 -24.75 125.33 121.10 Judd JDD0071 58592 29849 1258 21.35 61.30 162.00 Judd JDD0072 58692 29863 1212 -29.27 112.08 154.00 Judd JDD0073 58593 29849 1258 30.00 62.09 197.50 Judd JDD0074 58592 29849 1258 28.61 53.19 194.20 Judd JDD0075 58592 29849 1258 19.67 55.12 185.50 Judd JDD0077 58537 29859 1215 -39.09 76.06 131.40 Judd JDD0078 58692 29863 1212 -40.61 112.55 129.36 Judd JDD0080 58693 29863 1212 -30.00 96.07 131.60 Judd JDD0081 58693 29862 1212 -38.50 96.46 131.60 Judd JDD0082 58536 29859 1215 -24.48 95.52 130.60 Judd JDD0083 58693 29863 1212 -29.11 76.32 128.50 Judd JDD0084 58693 29863 1212 -20.30 113.62 149.00 Judd JDD0085 58693 29863 1212 -39.12 78.87 143.30 Judd JDD0087 58693 29863 1212 -25.15 68.77 155.2 Judd JDD0089 58592 29849 1258 16.41 46.90 224.5 Judd JDD0098 59081 29913 1152 -19.78 160.09 192.0 Judd JDD0090 58694 29863 1212 -22.09 52.58 149.50 Judd

Note*: The hole was included in the Kora and Judd Mineral Resource Estimate (Effective Date October 31, 2021 for Kora and December 31, 2021 for Judd).

Table 5 - Global Kora and Judd Mineral Resource (Effective Date October 31, 2021 for Kora and December 31, 2021 for Judd)

Tonnes Gold Silver Copper AuEq Mt g/t moz g/t moz % kt g/t moz Kora Measured 2.8 9.07 0.8 15.7 1.4 0.85 24.1 10.51 1.0 Indicated 4.4 6.68 0.9 20.2 2.8 0.97 42.4 8.35 1.2 Total M&I 7.2 7.62 1.8 18.4 4.3 0.92 66.4 9.20 2.1 Inferred 8.1 7.12 1.8 27.3 7.1 1.38 111.1 9.48 2.5 Judd Measured 0.22 11.26 0.08 19.9 0.14 0.72 1.59 12.56 0.09 Indicated 0.15 7.46 0.04 13.9 0.07 0.77 1.20 8.76 0.04 Total M&I 0.38 9.70 0.12 17.5 0.21 0.74 2.79 11.00 0.13 Inferred 1.01 4.24 0.14 11.0 0.36 0.87 8.82 5.66 0.18 Kora and Judd Measured 3.1 9.23 0.9 16.0 1.6 0.84 25.7 10.66 1.0 Indicated 4.5 6.70 1.0 20.0 2.9 0.97 43.6 8.36 1.2 Total M&I 7.6 7.72 1.9 18.3 4.5 0.91 69.2 9.29 2.3 Inferred 9.1 6.80 2.0 25.5 7.4 1.32 0.1 9.05 2.6

Estimates are in Technical Report titled, "Independent Technical Report, Mineral Resources Estimate Update Kora and Judd Gold Deposit, Kainantu Project, Papua New Guinea".

The Independent and Qualified Person responsible for the Mineral Resource estimate is Simon Tear, P.Geo. of H & S Consultants Pty. Ltd., Sydney, Australia, and the effective date of the estimate is October 31, 2021 for Kora and December 31, 2021 for Judd.

Mineral Resources are not Mineral Reserves and do not have demonstrated economic viability.

Resources were compiled at 1.75,2.5,3,4,5,6,7,8,9 and 10 g/t gold cut-off grades for Kora and 1.75,2.5,3,4,5 for Judd.

Density (t/m 3 ) is on a per zone basis, K1, K2: 2.84 t/m 3 ; Kora Link: 2.74 t/m 3 ; Judd: 2.71 t/m 3 ; Waste: 2.67 t/m 3

) is on a per zone basis, K1, K2: 2.84 t/m ; Kora Link: 2.74 t/m ; Judd: 2.71 t/m ; Waste: 2.67 t/m Minimun mining width for wireframes: Kora: 5.2 m; Judd: 5.2 m

Reported tonnage and grade figures are rounded from raw estimates to reflect the order of accuracy of the estimate.

Minor variations may occur during the addition of rounded numbers.

Estimations used metric units (metres, tonnes and g/t)

Gold equivalents are calculated as AuEq = Au g/t + Cu%*1.607*92.8% + Ag g/t*0.0125*89%. Gold price US$1,600/oz; Silver US$20/oz; Copper US$3.75/lb. Metal payabilities and recoveries are incorporated into the AuEq formula. Recoveries of 92.8% for copper and 89% for silver.

Drill Hole Sampling Methodology, QA/QC and Qualified Person

Diamond drill hole is first logged to determine the sampling intervals, which range from a minimum of 0.1 metres to generally 1 metre. The drill core is sawn half core cut along a reference line, with the remainder of the core returned to the core tray. Core samples are then placed in numbered calico and plastic bags, with a numbered sample ticket for dispatch to the assay laboratory. Samples are separately assayed for gold, copper and silver. K92's procedure includes the insertion standards, blanks and duplicates. Gold assays are by the fire assay method. Copper and silver assays are by three-acid-digestion method (nitric, perchloric & hydrochloric mix).

K92 maintains an industry-standard analytical quality assurance and quality control (QA/QC) and data verification program to monitor laboratory performance and ensure high quality assays. Results from this program confirm reliability of the assay results. All sampling and analytical work for the mine exploration program is performed by Intertek Testing Services (PNG) LTD, an independent accredited laboratory that is located on site. External check assays for QA/QC purposes are performed at SGS Australia Pty Ltd in Townsville, Queensland, Australia.

The analytical QA/QC program is currently overseen by Andrew Kohler, PGeo, Mine Geology Manager and Mine Exploration Manager for K92. Andrew Kohler, a qualified person under the meaning of Canadian National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, has reviewed and is responsible for the technical content of this news release.

About K92

K92 Mining Inc. is engaged in the production of gold, copper and silver from the Kora deposit at the Kainantu Gold Mine in the Eastern Highlands province of Papua New Guinea, as well as exploration and development of mineral deposits in the immediate vicinity of the mine. The Company declared commercial production from Kainantu in February 2018 and is in a strong financial position.

The Company commenced an expansion of the mine based on an updated Preliminary Economic Assessment on the property which was published in January 2019 and updated in July 2020. K92 is operated by a team of mining company professionals with extensive international mine-building and operational experience.

On Behalf of the Company,

John Lewins, Chief Executive Officer and Director

For further information, please contact David Medilek, P.Eng., CFA at +1-604-416-4445.

CAUTIONARY STATEMENT REGARDING FORWARD-LOOKING INFORMATION: This news release includes certain "forward-looking statements" under applicable Canadian securities legislation. All statements in this news release that address events or developments that we expect to occur in the future are forward-looking statements. Forward-looking statements are statements that are not historical facts and are generally, although not always, identified by words such as "expect", "plan", "anticipate", "project", "target", "potential", "schedule", "forecast", "budget", "estimate", "intend" or "believe" and similar expressions or their negative connotations, or that events or conditions "will", "would", "may", "could", "should" or "might" occur. All such forward-looking statements are based on the opinions and estimates of management as of the date such statements are made. Forward-looking statements are necessarily based on estimates and assumptions that are inherently subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors, many of which are beyond our ability to control, that may cause our actual results, level of activity, performance or achievements to be materially different from those expressed or implied by such forward-looking information. Such factors include, without limitation, Public Health Crises, including the COVID-19 Pandemic; changes in the price of gold, silver, copper and other metals in the world markets; fluctuations in the price and availability of infrastructure and energy and other commodities; fluctuations in foreign currency exchange rates; volatility in price of our Common Shares; inherent risks associated with the mining industry, including problems related to weather and climate in remote areas in which certain of the Company's operations are located; failure to achieve production, cost and other estimates; risks and uncertainties associated with exploration and development; the fact that a feasibility studying of mineral reserves demonstrating economic and technical viability has not been prepared for the Kainantu Mine; uncertainties relating to estimates of mineral resources including uncertainty that mineral resources may never be converted into mineral reserves; the Company's ability to carry on current and future operations, including development and exploration activities; the timing, extent, duration and economic viability of such operations, including any mineral resources or reserves identified thereby; the accuracy and reliability of estimates, projections, forecasts, studies and assessments; the Company's ability to meet or achieve estimates, projections and forecasts; the availability and cost of inputs; the price and market for outputs, including gold, silver and copper; inability of the Company to identify appropriate acquisition targets or complete desirable acquisitions; failures of information systems or information security threats; political, economic and other risks associated with the Company's foreign operations; geopolitical events and other uncertainties, such as the conflict in Ukraine; compliance with various laws and regulatory requirements to which the Company is subject to, including taxation; the ability to obtain timely financing on reasonable terms when required; the current and future social, economic and political conditions, including relationship with the communities in jurisdictions it operates; other assumptions and factors generally associated with the mining industry; and the risks, uncertainties and other factors referred to in the Company's Annual Information Form under the heading "Risk Factors". Estimates of mineral resources are also forward-looking statements because they constitute projections, based on certain estimates and assumptions, regarding the amount of minerals that may be encountered in the future and/or the anticipated economics of production, should mining occur. Forward-looking statements are not a guarantee of future performance, and actual results and future events could materially differ from those anticipated in such statements. Although we have attempted to identify important factors that could cause actual results to differ materially from those contained in the forward-looking statements, there may be other factors that cause actual results to differ materially from those that are anticipated, estimated, or intended. There can be no assurance that such statements will prove to be accurate, as actual results and future events could differ materially from those anticipated in such statements. Accordingly, readers should not place undue reliance on forward-looking statements. The Company disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise, except as required by law.

Figure 1 - K1 Vein Long Section is available at

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/90375fee-c51c-4e03-b9e8-d13131a150b3

Figure 2 - K2 Vein Long Section is available at

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/de0df9e6-b5d3-4795-8616-5df6b8e921cd

Figure 3 - J1 Vein Long Section is available at

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cb73b8bd-e861-4a65-8b60-b361a62a0a3b

Figure 4 - Kora-Irumafimpa Mine Section is available at

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c64d1acd-8c6a-498b-b83e-b09ebfbe378c

Figure 5 - Judd Long Section is available at

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e63ac5b6-61a1-427f-bf65-c361a8576ffd

Figure 6 - KMDD0402 Core Photograph, 104.36 - 108.39m; within intersection of 8.50 m at 26.34 g/t AuEq or 24.77 g/t Au, 10 g/t Ag and 0.90% Cu from the K1 Vein is available at

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/984ab7ca-6260-41f5-9378-35da45d696b1

Figure 7 - JDD0051 Core Photograph, 88.00 - 92.38m; within intersection of 8.80 m at 61.17 g/t AuEq or 59.52 g/t Au, 37 g/t Ag and 0.74% Cu from the J1 Vein is available at

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bfd91ec7-0bde-471b-bd06-64891df36384