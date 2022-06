Platin taucht wieder unter die 1.000 USD-Marke

Quelle Chart: Guidants

Das Industrie- und Edelmetall Platin eroberte erst unlängst die 1.000 USD-Marke und deutete durchaus weiteren Aufwärtsdruck an. Allerdings während der letzten drei Tage (insbesondere heute!) die 1.000 USD-Marke zur Disposition steht. Aktuell mit neuem Reaktionstief erscheinen dabei weitere Verluste möglich. Tendenziell sollte Platin hierbei in Richtung der Unterstützung bei 943,75 USD zurückfallen, um dort ggf. einen erneuten Boden auszubilden.Demgegenüber wäre eine unmittelbare Rückkehr über das Level von 1.000 USD positiv zu werten. Sollte dabei der Widerstand bei 1.030 USD überwunden werden können, erlaubt sich weiteres Potenzial bis zur Marke von rund 1.100 USD.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.