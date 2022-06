Keine weiche Landungen

In meinen letzten vier Artikeln habe ich über die Highlights der Strategic Investment Conference berichtet. Ich habe Ihnen gesagt, dass sie auf eine Schlussfolgerung hinarbeiten würden, die vielleicht nicht offensichtlich ist. Heute werden wir den letzten Vorhang lüften. Einiges davon sind gute Nachrichten. Die Innovation wird weitergehen, die Technologie wird sich weiterentwickeln, der Lebensstandard wird sich in den 2020er Jahren in vielerlei Hinsicht verbessern. Wir hatten mehrere Sitzungen zum Thema Technologie und Zukunft, über die ich nicht geschrieben habe. Positive Dinge werden im Hintergrund passieren, aber unsere Aufmerksamkeit wird sich auf einen weniger erfreulichen Vordergrund richten.Die Nachrichtenmedien berichten selten über die erstaunlichen neuen Technologien, die unser Leben verbessern werden. Sie konzentrieren sich auf das Negative und die Krise, denn das ist es, was wir Menschen lesen, und sie werden nach der Zahl der Klicks bezahlt. Traurig, aber wahr. In der letzten Diskussionsrunde sprachen wir darüber, was auf uns zukommen wird. Es ist keine Überraschung, dass vieles davon abhängt, was die Federal Reserve und andere Zentralbanken tun. Sie werden versuchen, die Inflation, die durch ihre eigenen Entscheidungen in der Vergangenheit entstanden ist, in den Griff zu bekommen, indem sie ihre Politik straffen, ohne zu weit zu gehen. Ihre Erfahrungen mit solchen "weichen Landungen" sind nicht beeindruckend.Aber die Herausforderung ist nicht nur geldpolitischer Natur. Auch die Finanzbehörden (Gesetzgeber und Regierungsbehörden) haben zu all dem beigetragen, und sie müssen Teil jeder Lösung sein. Ihre Geschichte ist auch nicht gerade beruhigend. Ich habe schon früher geschrieben, dass wir an einem Punkt angelangt sind, an dem alle Optionen schlecht sind, aber einige sind schlimmer als andere. Man spricht davon, dass die Fed eine "weiche Landung" der Wirtschaft erreicht, indem sie die Geldpolitik gerade genug strafft, um die Inflation zu kontrollieren, aber keine tiefe Rezession auslöst.Das wäre schön. Wie groß ist die Chance, dass sich alle notwendigen Teile so zusammenfügen? Irgendwo zwischen gering und gar nicht. Und auch wenn meine Erinnerung nicht perfekt ist, glaube ich nicht, dass irgendein Redner auf der Konferenz an die Möglichkeit einer sanften Landung glaubte. Und selbst wenn es zu einer solchen kommen sollte, haben wir ernsthafte Probleme, die schon vor dieser Inflation bestanden. Die haben sich nicht in Luft aufgelöst. Aber ich bin hier zu voreilig. Mal sehen, was die SIC-Experten vorhersagen.Ich sage gerne, dass Konferenzen meine persönliche Kunstform sind. Es macht mir Spaß, die richtige Mischung von Rednern zu finden und sie zu einem Programm zusammenzustellen, das zum Nachdenken anregt. Das SIC-Abschlusspanel ist der letzte Schliff für mein Kunstwerk. Ich stelle ein "Dreamteam" mit verschiedenen Perspektiven zusammen, ohne genau zu wissen, wohin die Reise geht. Dann füge ich einen Moderator und mich selbst hinzu, damit jemand die Lunte anzünden kann. Es ist immer ein fabelhaftes Ende einer fabelhaften Veranstaltung.Das diesjährige Dreamteam bestand aus Tom Hoenig, dem ehemaligen Präsidenten der Kansas City Fed, Bill White, dem ehemaligen Chefvolkswirt der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, und Felix Zulauf, einem erstklassigen Vermögensverwalter und langjährigem Mitglied des Barron's Roundtable, Ihrem bescheidenen Analysten, der von David Bahnsen gekonnt moderiert wurde. Die Zusammenfassung, die Sie gleich lesen werden, kann die tatsächliche Intensität und den Informationswert des letzten Panels nicht wiedergeben.Die Diskussion drehte sich schnell um eine entscheidende Frage - vielleicht sogar die entscheidende Frage: Wie hart wird die Fed die Inflation bekämpfen? Davon hängt alles ab. Ich hoffe und glaube, dass Jerome Powell so lange Druck ausüben wird, bis die Inflation unter 3% fällt. Ich weiß nicht, wie lange das dauern wird, und ich rechne fest damit, dass die Fed bei dem Versuch, dieses Ziel zu erreichen, einiges kaputt machen wird. Das wird weh tun, aber eine Wiederholung der 1970er Jahre wäre noch schlimmer. Wir haben keine gute Wahl mehr.Das führte zu einigen Folgefragen: Wird die Fed die Geldpolitik weiter straffen, und was ist, wenn sie zu früh aufhört? Hier hat Tom Hoenig eine Menge zu sagen, denn er saß 20 Jahre lang am Tisch des FOMC und hat mehrere Krisen miterlebt. Er hat gesehen, wie diese Diskussionen ablaufen. Er kennt viele der Beteiligten und weiß, wie sie denken. Hier war seine erste Antwort:"Ich denke, dass die FED solange Druck ausüben wird, bis die Arbeitslosigkeit ihrer Meinung nach zu stark ansteigt. Wenn die Arbeitslosenquote auf 5% oder mehr ansteigt, wird sie sich meiner Meinung nach zurückziehen. Ich hoffe, dass sie in diesem Fall eine Pause einlegen und nicht erneut quantitative Lockerungsmaßnahmen ergreifen oder die Zinssätze senken, nur um die unvermeidliche Konjunkturabschwächung zu verhindern, wenn man bedenkt, dass wir von einer Inflation von 8-8,5% ausgehen. Und ich denke, wenn man sich Powells Handlungen im Frühjahr 2019 ansieht, als der Markt einen Liquiditätswutanfall am Reverse-Repo-Markt und so weiter auslöste, wird er dazu neigen, einzugreifen.Es wird eine Menge Disziplin von ihm und dem FOMC erfordern, um zu sagen: "Moment mal, wir können eine Pause machen, aber wir werden nicht aufhören. Wir werden eine Pause einlegen, was die Anhebung der Zinssätze angeht, aber wir werden sie nicht senken, und wir werden das durchstehen müssen. Und ja, die Arbeitslosigkeit wird höher sein." Aber wenn er das nicht tut und einen Rückzieher macht, dann werden wir die 1970er Jahre wieder erleben. Start, Stopp, die Inflation steigt, dann sinkt sie, die Arbeitslosigkeit steigt, also wird zurückgerudert. Genau das will man vermeiden, und das ist die Gefahr für die Zukunft."Da gibt es eine Menge zu entpacken. Tom wies auf die unvermeidliche Spannung im Mandat der Fed hin. Sie soll sowohl Preisstabilität als auch Vollbeschäftigung anstreben. Die Arbeitslosenquote liegt derzeit bei 3,6%. Wenn die Fed 5% als zu hoch ansieht, hat sie immer noch Spielraum zum Handeln. (Es gibt viele offene Stellen, obwohl die ADT-Zahlen von dieser Woche zeigen, dass kleine Unternehmen ihre Neueinstellungen deutlich reduzieren und einige sogar Mitarbeiter entlassen).Die Fed kann das Wachstum drosseln und sehen, ob die Inflation darauf reagiert. Das scheint im Moment der Plan zu sein. Aber wenn das Wachstum so weit zurückgeht, dass eine Arbeitslosigkeit von 5% entsteht, was glauben Sie, was die Märkte dann tun werden? Das wird nicht schön sein. Zwischen Politikern, die über verlorene Arbeitsplätze schimpfen, und Anlegern, die sich über fallende Vermögenspreise aufregen, wird die Fed unter starken Druck geraten, ihren Kurs zu ändern.Tom Hoenig, der selbst dabei war, wies darauf hin, dass die Fed eine Zwischenlösung hat. Sie kann die Straffung der Geldpolitik unterbrechen, ohne tatsächlich die Richtung zu ändern. Das könnte auch eine vernünftige Entscheidung sein. Er sagte, die Gefahr bestehe darin, dass sie reaktiv agiere. Sie können nicht in ein Start-Stopp-Muster verfallen. Sie müssen zuerst die Inflation bekämpfen und sich dann später um die Schäden kümmern. Ob sie es auf diese Weise tun werden, bleibt abzuwarten.