Byron King: Viele Möglichkeiten im angeschlagenen Goldsektor, auch Energie ist interessant

In einem Interview mit Investing News sprach Byron King davon, dass es Gelegenheiten in den Gold- und Energiesektoren gebe. "Der Goldsektor, der Sektor der Edelmetalle, wurde vom Markt schwer verprügelt. Ich denke, dass es da draußen eine Menge schöner Beute gibt", meinte er. "Ich weiß nicht, ob man alles ausgeben und jeden Cent, den man hat, morgen oder übermorgen in eine Reihe von Aktien investieren will", stellte er klar. "Nein, man will nur selektiv kaufen."King nannte keine konkreten Namen, sagte aber, er verfolge viele kleine kanadische Juniorunternehmen, die in Gebieten wie dem kanadischen Yukon und den US-Bundesstaaten Montana und Nevada sowie in Mexiko und einigen Teilen Südamerikas arbeiten. "Es gibt keinen Ersatz für gute Geologie - d.h. mineralisiertes Gestein, wenn nicht Erz im Boden, so doch eine Reservenschätzung und ein Management, das weiß, was damit zu tun ist", erklärte er.Was den Energiesektor betrifft, so King, habe es jahrzehntelang an Investitionen gefehlt, wodurch die Versorgungslage prekär geworden sei. Der Einmarsch Russlands in der Ukraine hat diese Probleme deutlich gemacht, aber es gab sie schon lange vorher. Er meinte, Investoren könnten die "übliche Litanei" von grundlegenden Öl- und Gasnamen sowie Öldienstleistungsunternehmen wie Schlumberger, Haliburton Company und Baker Hughes in Betracht ziehen.