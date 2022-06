Privatanleger trotz starken Dollar & anziehender Inflation optimistisch wie noch nie bezüglich Gold

Laut Daten der europäischen Derivatehandelsplattform Spectrum Markets, die am Mittwoch veröffentlicht wurden, sind die Privatanleger derzeit optimistischer denn je in Bezug auf Gold, obwohl der Dollar stark bleibt, da die Sorgen um die US-Inflation zunehmen, so berichtet Market Insider . Laut Spectrum erreichte der European Retail Investor Index (SERIX) im vergangenen Monat einen Höchststand von 116, was auf den Optimismus der Anleger gegenüber Gold hinweist, das in Zeiten von Marktturbulenzen oder steigender Inflation als Wertaufbewahrungsmittel dienen kann. Dies war der höchste Wert seit Beginn der Datenreihe, so Spectrum."Nach einer Phase des Rückgangs im Mai, in der der Goldpreis am 16. Mai unter die Marke von 1.800 USD fiel, begann der Goldpreis in den letzten Tagen des Monats so etwas wie eine neue Rally, die durch eine Schwächephase des Dollar und des Euro unterstützt wurde", so Michael Hall, Leiter des Vertriebs bei Spectrum Markets, in einer Mitteilung. "Mit der Angst vor einer Rezession wenden sich die Anleger zunehmend dem Gold zu, um sich abzusichern", erklärte außerdem Nitesh Shah von Wisdom Tree.Die Weltbank hatte am Dienstag ihre Prognose für das globale Wachstum im Jahr 2022 von zuvor 4,1% auf 2,9% gesenkt und hinzugefügt, dass "für viele Länder eine Rezession nur schwer zu vermeiden sein wird", was die schwachen Wirtschaftsaussichten noch verstärkt. Für Gold könnte dies eine gute Sache sein, so Commerzbank-Stratege Daniel Briesemann. "Wir glauben, dass dies dem Gold langfristig zugute kommen wird, da es in einem solchen Umfeld als Wertaufbewahrungsmittel zum Tragen kommen dürfte."© Redaktion GoldSeiten.de