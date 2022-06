Geliebter Notstand, Digitaldiktatur, Russen in Nicaragua & Sprühstreifen

Die C19 Politik ist in Deutschland mit keinem Namen so sehr verbunden wie mit dem von Karl Lauterbach, doch was für ein "Experte" ist er tatsächlich? Seine akademische Laufbahn wirft viele Fragen auf.Derweil sterben weltweit immer mehr jüngere Menschen vor ihrer Zeit, weshalt der "plötzliche Erwachsenentod" als neues Krankheitsbild geschaffen wird.Die EZB will die Zinsen anheben und die Anleihekäufe einstellen und dies im Umfeld aufgeblasener Märkte und besonders überschuldeter Club-Med-Länder.Ein explosives Rezept. Norwegen beabsichtigt, Kartenzahlungen mit den jeweiligen Einkäufern zu verbinden und so einen gläsernen Konsumenten zu schaffen. Bargeld steht dem im Wege, die Deutsche Bank will es nur noch in wenigen Filialen vorhalten, es sei teuer.In den USA wird ein Energienotstand ausgerufen, natürlich auch basierend auf irrationaler Energiepolitik. Vielleicht wird der US-Bürger so auf den kommenden Black-Out vorbereitet?Nicaragua lädt russische Truppen, Flugzeuge und Schiffe ein, angeblich nur für humanitäre Maßnahmen. Wie werden die USA reagieren?In Spanien gibt die Regierung zu, die Streitkräfte ermächtigt zu haben, zur Bekämpfung der C19 Pandemie Biozide breitflächig zu verspühen. Sie haben die Vernebelungs-Technologie dafür und können alle Oberflächen schnell erreichen. Verschwörungstheorie?© Jan KneistM & M Consult UG (hb)