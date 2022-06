Quantum Battery Metals intensiviert Bewertung von Lithiumkonzessionsgebieten für mögliche Akquisition

Vancouver, 10. Juni 2022 - Quantum Battery Metals Corp. (CSE: QBAT; OTC: BRVVF; FWB: 23B0) (Quantum oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen Gespräche mit Dritten über den Erwerb eines neuen Lithiumprojekts aufgenommen hat. Das Unternehmen will sein Konzessionsgebietsportfolio durch Akquisitionen stärken und im kommenden Jahr weitere Explorationsprogramme durchführen. Angesichts des Produktionsanstiegs und des Bedarfs an EV-Batterien auf dem Markt ist es von entscheidender Bedeutung, dass sich das Unternehmen als ein Marktführer im Lithium- und Kobaltbereich positioniert. Das potenzielle Übernahmeziel steht im Einklang mit dem Modell von Quantum Battery Metals und ist aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Stabilität in Kanada gelegen.Nachdem das Unternehmen weiterhin Erschließungsmöglichkeiten in Verbindung mit der Bewertung der Gesteinshalde bei Nipissing Lorrain verfolgt, ist es bestrebt, durch den Erwerb eines Lithiumkonzessionsgebiets Gleichgewicht in sein Portfolio im Hinblick auf Entdeckungen zu bringen. Das Management konzentriert sich sowohl auf Lithium als auch auf Kobalt, da beide Elemente ein wesentlicher Bestandteil bei der Herstellung von EV-Batterien sind. Die globale Produktion von Lithium-Ionen-Batterien soll zwischen 2020 und 2025 um 218 % ansteigen. Angesichts der Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien, die in Konsumgütern wie Elektronik, Haushaltsgeräten und Fahrzeugen verwendet werden, sind die nächsten Jahre entscheidend für den Erwerb von konfliktfreien Batteriemetallkonzessionsgebieten.Quantum hat sich durch den Erwerb von Kobalt- und Lithiumkonzessionsgebieten in den letzten Jahren als Branchenführer positioniert und wir sind uns der Bedeutung der umfassenden Bewertung unserer Konzessionsgebiete bewusst. Das Interesse an EV-Metallen hat aufgrund des Technologiebooms in diesem Jahrzehnt drastisch zugenommen und wir planen, uns an vorderster Front zu positionieren. Wir haben im Laufe unserer Unternehmensgeschichte ein ausgewogenes Portfolio an Entdeckungen und Erschließungsprojekten im Frühstadium beibehalten, die alle auf die Idee von konfliktfreien Batteriemetallen aus Kanada ausgerichtet sind, erklärt David Greenway, ein Director des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, generell, aber nicht immer durch Wörter wie erwartet, plant, nimmt an, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, Potenzial und vergleichbare Ausdrücke kenntlich gemacht sind oder besagen, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Faktoren, die eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen bewirken können, beinhalten Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftslage. Investoren werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Prognosen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Ansichten, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen. 