Kitco-Umfrage: Gold noch immer bei 1.850 Dollar gefangen; keine Angst vor der Fed mehr

Der Goldmarkt könnte im Niemandsland bei etwa 1.850 Dollar gefangen sein, während die Stimmung am Markt weiterhin relativ zurückhaltend bleibt. Trotz des kurzfristigen Ankers bei 1.850 Dollar meinen Analysten der Wall Street, dass das gelbe Edelmetall genug langfristiges Potenzial besitzen würde, da die Federal Reserve nicht in der Lage sein wird, den Inflationsdruck zu reduzieren. Das berichtet Kitco News im Rahmen der wöchentlichen Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 15 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren jeweils sechs (40%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigt; ebenfalls sechs (40%) erwarten Seitwärtsentwicklungen. Drei (20%) Analysten prognostizieren einen Preisrückgang.Außerdem gaben auch 598 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 274 (46%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigen wird. Weitere 167 (28%) erwarten einen Preisrückgang, während 157 (26%) neutral eingestellt blieben.© Redaktion GoldSeiten.de