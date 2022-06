Gold ist der Anti-Dollar  Willem Middelkoop

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Willem Middelkoop über die aktuelle weltweite Krisensituation. Der Gründer des Commodity Discovery Fund spricht von einer "Megakrise", bestehend aus Lieferketten-, Lebensmittel-, Energie- und geopolitischen Krisen, und beispiellosem Chaos.Middelkoop hatte zuvor vor einer Krise der Superinflation gewarnt, dies habe sich nun zu einer Katastrophe ausgeweitet. Die Zentralbanken auf der ganzen Welt hätten jetzt keine andere Wahl, als "eine Rezession, eine weiche Landung zu schaffen".Der Finanzexperte ist zudem der Meinung, dass die Zentralbanken weltweit auf antiquierte Taktiken zurückgreifen, um die heutige Marktvolatilität zu bekämpfen: "[Regierungen und Zentralbanken] lösen jede einzelne Krise, indem sie mehr Geld drucken.[...] Sie können diese Situation nur lösen, indem sie die Zinsen erhöhen."Middelkoop kommt zu dem Schluss, dass der großer Reset begonnen hat. Entsprechend sei es nun an der Zeit, konservativ und defensiv mit dem eigenen Kapital zu werden. Er ermutigt dazu, einen Teil des persönlichen Portfolios in Gold anzulegen, um sich gegen die grassierende Inflation abzusichern."Gold ist jetzt der Anti-Dollar" – so Middelkoop.© Redaktion GoldSeiten.de