Die USA und Europa haben genug Gold für einen Goldstandard  Lawrence White

David Lin sprach für Kitco News kürzlich mit Lawrence White über die Möglichkeit, heutzutage einen Goldstandard einzuführen.Die Vereinigten Staaten und Europa hätten genug Gold, um zum klassischen Goldstandard zurückzukehren, glaubt der Professor für Wirtschaftswissenschaften von der George Mason University. White ist Experte für den Goldstandard und das freie Bankwesen. Nächstes Jahr wird sein neues Buch "Better Money: Gold, Fiat, or Bitcoin?" erscheinen.White erklärt, dass es in der Geschichte der USA drei Arten von Goldstandards gab: den klassischen Goldstandard vor dem Ersten Weltkrieg, den Goldstandard der Zwischenkriegszeit und das Bretton-Woods-System nach dem Zweiten Weltkrieg. Der klassische Goldstandard habe sich selbst reguliert, sei stabil gewesen und habe keine Zentralbank benötigt, während die beiden letztgenannten Systeme Probleme hatten, die Bindung an Gold aufrechtzuerhalten.Ein klassischer Goldstandard erfordert, dass jeder im Umlauf befindliche Dollar durch Gold gedeckt ist. Einige Analysten behaupten, dass eine Rückkehr zum Goldstandard unmöglich sei, da es nicht genug Gold gebe. White ist anderer Meinung: "Ich denke, ein fraktioniertes Goldsystem wird funktionieren. In der Zeit des klassischen Goldstandards hat es funktioniert. Die Banken hatten keine 100-prozentige Mindestreservepflicht. [...] Und dennoch gebot es die Vorsicht, dass sie genug Gold halten, um die Rückzahlungsforderungen, die an sie gestellt werden, tatsächlich zu erfüllen."Laut dem Experten verfügen die Vereinigten Staaten und Europa über genügend Goldreserven, um zum Goldstandard zurückzukehren. Allerdings sei ein Goldstandard zwar wirtschaftlich machbar, politisch aber möglicherweise nicht praktikabel: "Ich bin mir nicht sicher, ob es politisch machbar ist, es gibt sicherlich nicht die Stimmen dafür."White zufolge könnte das Bankensystem unter einem Goldstandard sehr ähnlich aussehen wie heute: "Die normalen Nutzer von Girokonten und Papiergeld würden in etwa genauso funktionieren. Es ist sicherlich mit all den neuesten Technologien im Zahlungsverkehr, Online-Zahlungen, Telefonzahlungen vereinbar. Diese können alle in Goldforderungen ausgedrückt werden."© Redaktion GoldSeiten.de