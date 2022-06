Gold könnte deutlich steigen  David Einhorn

David Einhorn, Hedge-Fonds-Manager bei Greenlight Capital, erklärte während der Sohn Investment Conference vergangene Woche, dass der Goldpreis im derzeitigen Umfeld steigender Preise wahrscheinlich zulegen werde. Wie Reuters berichtet, setzt der Experte seit langem auf Gold als wichtigen Vermögenswert in Portfolios.Einhorns Fonds sei in diesem Jahr um 20,9% gestiegen, dank Investitionen in Gold, Makrotrades und Wetten darauf, dass die Aktien einiger nicht benannter Unternehmen fallen würden.Laut Einhorn tue die Federal Reserve nur so, als könne sie die Inflation zähmen. Die Instrumente der Fed zur Inflationskontrolle seien jedoch begrenzt, vor allem wegen des US-Defizits. Wenn die Zinsen steigen, nehme auch die Verschuldung des Landes zu: "Die Fed blufft", wird er zitiert. "Warten Sie nur, bis sie gezwungen sind, die Geldpolitik zu lockern, um das Schatzamt zu stützen. Zu diesem Zeitpunkt ist es am besten, etwas Gold zu haben. Das hat mir Opa Ben beigebracht."Einige Länder könnten Einhorn zufolge zudem beschließen, ihre USD-Reserven zu verkaufen, nachdem die USA Anfang des Jahres die Reserven der russischen Zentralbank eingefroren hatten.© Redaktion GoldSeiten.de