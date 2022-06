Heftige Reaktion auf Inflation steht noch bevor  Rick Rule

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research jüngst mit Rick Rule über die ausufernde Inflation und die Geldpolitik der US-Notenbank.Der Gründer und CEO von Rule Investment Media glaubt, dass die Bevölkerung bei weiter steigenden Preisen irgendwann an eine Grenze gelangen werden. Zwar würden die Leute schon jetzt jedes Mal, wenn sie tanken, an die galoppierende Inflation erinnert, doch seien sich die Verbraucher der langfristigen Auswirkungen dieser erhöhten Kosten nicht vollständig bewusst. Wenn die Konsequenzen erst einmal erkannt werden, dürfte seiner Einschätzung nach noch größeres Chaos entstehen."Die Inflation wird nicht verschwinden" so Rule. "Die Menschen verstehen intellektuell, was eine Inflationsrate von 8,6% bedeutet. Aber sie hat sich noch nicht auf ihren Lebensstandard ausgewirkt. Wenn es soweit ist, denke ich, dass ihre Reaktion heftig und dramatisch ausfallen wird".Dem Experten zufolge ist die Strategie der Federal Reserve, die Zinssätze zu erhöhen, der richtige Weg zur Bekämpfung der Inflation. Er glaubt jedoch, dass die Fed schließlich dem öffentlichen Druck nachgeben und von ihrem Plan abrücken wird: "Sie werden ihren Kurs ändern müssen, weil die politischen Forderungen zu mächtig sein werden".Rule ermutigt abschließend dazu, die eigenen finanziellen Kenntnisse zu verbessern, um in diesen unbeständigen Zeiten erfolgreich zu sein: "Die wichtigste Investition, die Sie tätigen können, ist die in sich selbst. Entwickeln Sie die Fähigkeit, zumindest flüchtige Wertpapieranalysen durchzuführen. Eignen Sie sich so viel Wissen an, dass Sie sich eine Meinung über den Wert bilden können."© Redaktion GoldSeiten.de