65-prozentige Wahrscheinlichkeit für Rezession  Steve Hanke

David Lin sprach für Kitco News kürzlich mit Steve Hanke über die Möglichkeit einer bevorstehenden Rezession. Der Professor für angewandte Wirtschaftswissenschaften der Johns Hopkins University erklärt in dem Gespräch, dass er eine 65-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Rezession für realistisch halte."Ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit einer Rezession ziemlich hoch ist, weil die Federal Reserve aus Angst vor der Inflation im Blindflug handelt", so Hanke. "Wenn das passiert, neigen sie dazu, es zu übertreiben, die Maßnahmen zu schnell zu verschärfen und die Wirtschaft in eine Rezession zu stürzen."Die Federal Reserve müsse sich seiner Meinung nach auf die Geldmenge konzentrieren, anstatt nur die Zinsen zu erhöhen. Eine "sanfte Landung" ohne allzu große Schäden für die Wirtschaft sei möglich, doch die US-Notenbank werde voraussichtlich anders handeln. " Ich glaube, Biden wird sich massiv einmischen. Was auch immer in der Fed vor sich geht, Biden und das Weiße Haus werden überall ihre Finger im Spiel haben."Diverse Analysten prognostizieren derzeit eine Stagflation, also eine Phase der Rezession in Verbindung mit hoher Inflation. Hanke hält ein solches Szenario ebenfalls für möglich. Es sei "wirtschaftliche Dummheit", zu leugnen, dass überschüssiges Geld Inflation verursache.Die Inflation werden laut Hanke lange Bestand haben. Er macht die lockere Geldpolitik der Federal Reserve für die hohe Inflation verantwortlich. Die Behauptung, dass Versorgungsengpässe die Inflation verursachen, bestreitet er: "Es gibt nur eine Ursache [für die Inflation]: Geldüberschuss... Diese Leute, die den Monetarismus verteufeln, wissen buchstäblich nicht, wovon sie reden."© Redaktion GoldSeiten.de