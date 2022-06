Neue Münze der Royal Canadian Mint: "Klondike Gold Rush: Prospecting For Gold"

Die Royal Canadian Mint stellte auf der PDAC 2022 in Toronto gestern eine neue Sondermünze vor. Die Münze ist der zweite Teil einer neuen Serie, die dem "Klondike Gold Rush" gewidmet ist. Der Klondike-Goldrausch (1896–1899) ist ein wichtiges Kapitel in der Geschichte Kanadas. Im vergangenen Jahr jährte sich die Entdeckung, mit welcher dieser begann, zum 125. Mal.Die erste, im vergangenen Jahr erschienene, Münze der Serie befasste sich mit der Goldwäsche (Panning for Gold). Die zweite Münze hat die damaligen Schürfmethoden zum Thema. Die 1-Unzen-Münze weist eine Feinheit von 99,999% auf und ist gestalterisch an die klassischen Maple-Leaf-Münzen der Prägestätte angelehnt. Sie trägt die Jahreszahl 2022 und verfügt über einen Nennwert von 200 kanadischen Dollar.Auf der Motivseite der Münze ist ein Werk des Münzdesigners Steve Hepburn zu sehen. Es zeigt die Funktionsweise einer traditionellen Goldschleuse.Die Umseite zeigt das Porträt der Königin Elizabeth II.Geliefert wird die Münze in einer Verpackung in Kreditkartengröße, welche sich gut für die Handhabung und Lagerung eignet.© Redaktion GoldSeiten.de