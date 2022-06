WGC: Chinas Goldmarkt im Mai

Der World Gold Council veröffentlichte auf seinem Goldhub-Blog gestern die aktuellen Informationen zur Entwicklung des chinesischen Goldmarktes im Mai. Das Reich der Mitte hat sich in den vergangenen 20 Jahren zum führenden Goldmarkt entwickelt.Der Shanghai Gold Price Benchmark PM (SHAUPM) in RMB und der LBMA Gold Price AM in USD gingen beide zurück. Gleichzeitig drehte der Goldpreis-Spread zwischen Shanghai und London ins Positive, da sich die lokale Goldnachfrage zu erholen begann.Ende Mai beliefen sich die Bestände der chinesischen börsengehandelten Gold-ETF auf insgesamt 56,7 Tonnen (3,4 Mrd. USD, 22,7 Mrd. RMB), was einem Abfluss von 1,8 Tonnen (143 Mio. USD, 0,8 Mrd. RMB) im Lauf des Monats entspricht.Angetrieben durch sinkende COVID-Fälle und die Erwartung der Branche, dass sich der Verbrauch verbessert, stiegen die Goldabhebungen an der Shanghai Gold Exchange (SGE) im Vergleich zum Vormonat wieder an.Der Analyst Ray Jia geht in der nahen Zukunft von einer steigenden Goldnachfrage aus: "Da die großen chinesischen Städte das Wiederaufleben von COVID hinter sich haben und die damit verbundenen Beschränkungen wegfallen, dürfte sich die lokale Goldnachfrage in naher Zukunft verbessern. Zudem könnten verschiedene nachfrageseitige Stimulierungsmaßnahmen dem chinesischen Goldverbrauch zugute kommen."Weitere Informationen und interessante Grafiken finden Sie unter www.gold.org © Redaktion GoldSeiten.de