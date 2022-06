Sibanye-Stillwater: Überschwemmung in Montana beeinträchtigt die Stillwater-Mine, US PGM-Betrieb

Johannesburg, 14. Juni 2022 - Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) möchte die Interessengruppen über ein bedeutendes Hochwasserereignis informieren, das am Montag, den 13. Juni 2022, begann und ein weites Gebiet in der Umgebung seiner US-PGM-Betriebe in Montana, USA, betroffen hat.Die Überschwemmungen zahlreicher Flüsse in der Region sind die Folge einer Wärmeperiode, die zu einer raschen Schneeschmelze in den Bergen und damit zu Abflüssen führte, die durch starke Regenfälle am Wochenende noch verstärkt wurden.Glücklicherweise sind keine Verletzten zu beklagen. Alle Mitarbeiter der Stillwater-Mine, des am stärksten betroffenen Betriebs, sind in Sicherheit. Eine Reihe von Mitarbeitern hält sich am Standort der Stillwater-Mine auf, um die Unversehrtheit der Mine aufrechtzuerhalten und den Campern, die vom nahe gelegenen Woodbine-Campingplatz anreisen, Zuflucht und Unterstützung zu bieten. Wir werden weiterhin die Bemühungen unterstützen, die Sicherheit aller Menschen in Woodbine und Umgebung zu gewährleisten.Die Straße zwischen Nye und der Stillwater-Mine wurde erodiert und mehrere Brücken in der Region beschädigt. Dies dürfte den Zugang zur Stillwater-Mine für eine gewisse Zeit einschränken, über die wir in den nächsten Tagen mehr wissen werden. Die East Boulder Mine ist weniger betroffen und der Zugang ist derzeit noch intakt.Eine vollständige Bewertung der regionalen Auswirkungen der Überschwemmungen und der Folgen für die Geschäftstätigkeit wird vorgenommen, sobald das Hochwasser zurückgegangen ist, was voraussichtlich in den nächsten Tagen der Fall sein wird, und dem Markt zu gegebener Zeit mitgeteilt.Sibanye-Stillwater wird vor Ort sein, um die laufenden Rettungsmaßnahmen zu unterstützen, und unsere Gedanken und Gebete sind bei unseren Gemeinden und den örtlichen Rettungskräften, die an dieser schwierigen Situation arbeiten. 