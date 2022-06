Medaro Mining bohrt Lithiumkonzessionsgebiet Lac La Motte

- Unternehmen beauftragt Hebert mit Bohrung von bis zu 3.000 m in Konzessionsgebiet Lac La MotteVancouver, 13.6.2022 - Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA, OTC: MEDAF, FWB: 1ZY) (Medaro oder das Unternehmen), ein facettenreiches Unternehmen, das die Entwicklung innovativer Spodumenverarbeitungstechnologien anpeilt und sich gleichzeitig mit der Lithiumexploration in Kanada beschäftigt, freut sich bekannt zu geben, dass es einen Vertrag mit Forage Hebert Inc. (Herbert) hinsichtlich dessen Diamantbohrgerät B-20 zur Bebohrung des Konzessionsgebiets Lac La Motte in der Nähe von Val-dOr in der kanadischen Provinz Quebec (das Konzessionsgebiet) unterzeichnet hat. Das Konzessionsgebiet besteht aus elf Mineralschürfrechten, die sich über etwa 519 ha erstrecken.Medaro hat Hebert damit beauftragt, eine Reihe von Diamantbohrlöchern in NQ-Größe bei Lithiumzielen bei Lac La Motte zu bohren, um die Lithiumvorkommen im Konzessionsgebiet zu erproben. Der Vertrag sieht mindestens 1.000 und höchstens 3.000 m vor. Da Herbert selbst in der Stadt Amos in Quebec ansässig ist, werden die Mobilisierungskosten auf ein Minimum beschränkt sein. Die Mobilisierung wird in der Woche vom 13. Juni beginnen.Das Konzessionsgebiet Lac La Motte befindet sich im produktiven Bergbaugebiet Abitibi in Quebec, 40 km nordwestlich der Stadt Val-dOr. Es gibt mehrere aktive Lithiumprojekte bzw. -minen, die etwa 5 bis 20 km vom Konzessionsgebiet entfernt sind. Diese Projekte bzw. Erkundungsgebiete befinden sich in unterschiedlichen Explorations- und Erschließungsstadien, wobei Mine Quebec Lithium das am weitesten fortgeschrittene Projekt ist, gefolgt vom Lithiumprojekt Authier. Bei historischen Diamantbohrungen im Konzessionsgebiet in den 1950er-Jahren wurden Ergebnisse von über 1 % Lithiumoxid in Bohrlöchern verzeichnet. Unmittelbar nach dem Erwerb des Konzessionsgebiets Lac La Motte im Mai 2022 hat das Unternehmen mit einem Bodenerkundungs- und -probennahmeprogramm begonnen. Im Rahmen des Erkundungsprogramms wurden unterschiedliche Lithiumpegmatitausbisse im Konzessionsgebiet identifiziert und bestätigt. Die Proben, die während der aktuellen Erkundungsarbeiten entnommen worden waren, wurden an Activation Laboratories in Ancaster in Ontario gesendet. Die Ergebnisse werden bekannt gegeben, sobald sie verfügbar sind.Michael Mulberry, CEO von Medaro, sagte: Medaro Mining freut sich auf die Bebohrung des Konzessionsgebiets Lac La Motte North. Medaro strebt in diesem Sommer ein umfassendes Explorationsprogramm bei Lac La Motte an und freut sich darauf, die Ergebnisse seines Feldprogramms so bald wie möglich zu veröffentlichen - gefolgt von den Analyseergebnissen seines kürzlich begonnenen Bohrprogramms. Das aktuelle Bohrprogramm wird nicht nur dazu beitragen, die historischen Bohrungen zu bestätigen, sondern kann auch dabei behilflich sein, das Profil der bekannten Lithiumpegmatite im Konzessionsgebiet zu erweitern.Vorsorglicher Hinweis: Investoren werden darauf hingewiesen, dass die oben angegebenen Informationen sowie die Informationen über die angrenzenden Konzessionsgebiete von öffentlich zugänglichen Quellen stammen. Das Unternehmen war nicht in der Lage, die enthaltenen Informationen auf unabhängige Weise zu verifizieren. Die Informationen weisen nicht zwangsläufig auf die Mineralisierung im Konzessionsgebiet hin, das Gegenstand dieser Pressemitteilung ist. Afzaal Pirzada, P.Geo., ein Berater des Unternehmens und eine qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. 