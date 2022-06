Pipeline-Feuer: Tausende müssen nahe Flagstaff, Arizona evakuiert werden

Am gestrigen späten Montag (13. Juni 2022) wurden mindestens 2.200 Haushalte in der Nähe von Flagstaff, eine Stadt im Coconino County im US-Bundesstaat Arizona, zur Evakuierung aufgefordert, nachdem sich die Flammen bzw. vor allem der Rauch des Pipeline-Feuers stark ausbreiteten, wie Watchers berichtet.Aufgrund der extremen Gefahr für die Sicherheit von Personen und Gütern unterzeichnete der Bürgermeister Paul Deasy eine Notstandserklärung für den Pipeline-Brand, die es ihm ermöglicht, per Proklamation zu regieren und die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen.Das Feuer brach am Sonntagmorgen etwa 10 Kilometer nördlich von Flagstaff aus, erzeugte eine auffällige Rauchwolke und zwang die dortigen Menschen zum sofortigen Verlassen des Gebietes. Ein 57-jähriger Mann wurde von Vollzugsbeamten des Forest Service im Zusammenhang mit dem Waldbrand verhaftet und wegen Verstößen gegen die Naturressourcen angeklagt."Die Ermittlungen zur Ursache des Pipeline-Feuers dauern an, und um die Integrität der Ermittlungen zu schützen, können wir keine Einzelheiten der Ermittlungen bekannt geben", so Law Enforcement Patrol Captain Andy Pederson.Weitere Bilder und Posts zur Katastrophe finden Sie auf der Webseite von Watchers © Redaktion GoldSeiten.de