Crash-Modus, volle Kassen in Rußland & ein neuer Super-Panzer

Die Todesfälle ohne erkennbare Ursache häufen sich, so Scott Davidson von der OneAmerica Versicherung. Ursache? In Sachsen geht ein Landkreis neue Wege und setzt die Impfpflicht für Medizinpersonal nicht um, weil es dringend benötigt wird.Im Zuge des von Zins- und Rezessionsangst getriebenen Abverkaufs der aufgeblähten Märkte gerät auch Gold unter Druck, doch die Bilanz seit Euro-Einführung sieht hervorragend aus. Immer mehr Bürger erkennen die Notwendigkeit, ihre Ersparnisse zu sichern. Die aufziehende Rezession wird breite Bevölkerungsschichten treffen, in Deutschland sind viele Hausbesitzer vom Verlust ihrer Immobilie bedroht.In Japan geht das keynesianische Experiment zu Ende, die Druckerpressen laufen auf Hochtouren, um genug Anleihen anzukaufen, um die Rendite unter 0,25% zu halten. Zum Scheitern verurteilt. Rußland kann sich relativ zurücklehnen, die Energieeinnahmen sprudeln trotz mengenmäßig gefallener Exporte.In Deutschland taucht plötzlich ein neuer Super-Panzer auf. Wie passend nach der Bekanntgabe von 100 Mrd. Euro Sonderschulden.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)