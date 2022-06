In einem Expertenbeitrag auf EconomicTimes.com äußerte Jim Rogers in dieser Woche seine Erwartungen in Bezug auf das künftige Inflationsszenario und sprach außerdem über "weniger gefährliche" Anlagemöglichkeiten in turbulenten Zeiten wie den aktuellen.Dem langjährigen Finanzexperten zufolge wird die Inflation auch künftig hoch bleiben bzw. weiter zunehmen, da die meisten Zentralbanken weiterhin eine Menge Geld drucken werden.Auf die Frage, ob Silber aktuell eine sichere Anlage sei, antwortet Rogers wie folgt: "Ich verwende den Begriff 'sicher' nicht, wenn ich über Investitionen spreche, denn so etwas wie Sicherheit gibt es nicht, und ich versichere Ihnen, dass ich schon lange dabei bin. Ich wünschte, ich könnte etwas Sicheres kaufen.Silber ist wahrscheinlich weniger gefährlich als andere Dinge, Gold ist wahrscheinlich weniger gefährlich, doch ich kaufe sie jetzt nicht, weil bei einem großen Zusammenbruch alles zusammenbricht. Wahrscheinlich werde ich aber mehr Silber kaufen, wenn es noch mehr einbricht."Er kenne nichts, was wirklich sicher sei, doch Landwirtschaft und Silber seien in den nächsten zwei oder drei Jahren wahrscheinlich die am wenigsten gefährlichen Dinge.© Redaktion GoldSeiten.de