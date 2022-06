Erwartungen nun eindeutig für einen +0,75% Zinsschritt

Einen derart schnellen Wechsel in der Erwartungshaltung des Marktes für die heutige FED-Sitzung sieht man sehr selten. Innerhalb von wenigen Tagen drehten die Erwartungen klar von 0,50% auf 0,75%. 96% gehen heute Abend nun von einer weiteren Erhöhung um 75 Basispunkte aus, um den Leitzins auf 1,50- 1,75% zu bringen:Betrachten wir uns die 3-Monatsrenditen in den USA, dann haben wir aktuell ein Niveau erreicht, das vor dem Corona-Ausbruch normal war. Anfang 2019 lagen die 3-Monatsrenditen bei 2,40%, vor Corona bei ca. 1,60% und nun bei 1,74%:Gehen wir einmal davon aus, dass die FED ein enormes Glück hat und die Inversion der Zinskurve erstmals seit Jahrzehnten keine Rezession herbeiführt und sie den aktuell erwarteten Zinserhöhungszyklus fortsetzen kann. Ich glaube das zwar nicht, doch welche Phasen wären dann vergleichbar?Schauen wir auf die Jahre 2003 - 2007. Die 3-Monatsrenditen steigen in diesem Zeitraum von rund 1% auf 5% an. Der Goldpreis, der ja laut "Fachleuten" fällt, sobald die Zinsen steigen, stieg im gleichen Zeitraum von rund 350 USD je Unze auf über 800 USD je Unze.Oben 3-Monats-Renditen, unten Goldpreis, mittig der Vergleich:Die Realzinsen waren in diesem Zeitraum fast durchgängig negativ, ebenso wie in den 1970er Jahren oder heute. Da ich davon ausgehe, dass die Realzinsen noch für Jahre negativ bleiben werden, halte ich an Gold fest.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.