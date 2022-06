Brien Lundin: Aktueller Goldpreis ergibt keinen Sinn

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network während der PDAC (Prospectors and Developers Association of Canada) in dieser Woche mit Brien Lundin über den aktuellen Goldpreis, die Inflation und Anlagemöglichkeiten.Der Goldpreis unterlag in den letzten Monaten Schwankungen und handelte zu einem niedrigeren Preis, als angesichts der aktuellen Marktbedingungen zu erwarten gewesen wäre. Dem Herausgeber des Gold Newsletter zufolge ergibt der aktuelle Goldpreis keinen Sinn: "Wir kämpfen mit dem Vorurteil, dass steigende Renditen negativ für Gold sind. Tatsächlich ist das aber in der jetzigen Situation irrelevant, weil die realen Renditen immer noch sehr negativ sind, weil die Inflationsrate so hoch ist."Lundin ist zudem der Meinung, dass die US-Notenbank die Inflation nicht wirklich bekämpfen kann. "Ich bin zuversichtlich, dass wir irgendwann im Herbst eine Reaktion des Goldpreises sehen werden und dass die Fed Gegenwind bekommt", erklärt er. "Dann könnte die lang erwartete Rallye bei Gold beginnen." Er halte es zudem für sehr wahrscheinlich, dass eine Rezession bevorsteht.Die aktuelle Situation biete aber auch Investitionsmöglichkeiten: "Im Moment kann man solide Unternehmen mit echten Ressourcen kaufen, einige mit guter Wirtschaftlichkeit, einige sogar in der Entwicklung. Wenn sich der Markt nur normalisiert, werden diese Aktien drei- bis viermal so hoch gehandelt wie heute."© Redaktion GoldSeiten.de